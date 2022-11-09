5 cách trị mụn đầu đen se khít lỗ chân lông cho da sạch mịn bất ngờ!

Mụn đầu đen xuất hiện từ sự tích tụ của vi khuẩn, bụi bẩn và các tế bào chết ở lỗ chân lông hạn chế sự thoát ra của tuyến dầu ở bề mặt da do hoạt động mạnh. Các nốt mụn được hình thành tiếp xúc với không khí bị oxi hoá và chuyển sang màu đen vì thế được gọi tên là mụn đầu đen.

Vừa bị mụn đầu đen lại có lỗ chân lông to trên mặt quả là một cảm giác “không thể nào tả nổi”. Lúc này, nếu da mặt có trắng như thế nào đi nữa thì trông bạn cũng “kém xinh” đi rất nhiều. Vậy thì làm thế nào để trị mụn đầu đen se khít lỗ chân lông đây? Hãy cùng khám phá ở ngay những biện pháp "tạm biệt" mụn đầu đen ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến mụn đầu đen, nhưng quy chung về có 5 nguyên nhân chính dưới đây:

Các tuyến bã nhờn hoạt động nhiều sinh ra nhiều bã nhờn gây ra hiện tượng bít tắc lỗ chân lông. Khi hoạt động nhiều sẽ sản sinh ra nhiều bã nhờn trên bề mặt da, tạo điều kiện thuận lợi cho bụi bẩn và vi khuẩn bám lại. Vì vậy, khi các tuyến bã nhờn hoạt động quá nhiều cũng dễ gây ra tình trạng mụn đầu đen.

Uống ít nước

Uống đủ nước chính là cách dưỡng da từ sâu bên trong hiệu quả nhất!

Nước đóng vai trò quan trọng trong việc đào thải các chất cặn bã khỏi cơ thể, giúp làn da sạch sẽ, tươi tắn và khỏe mạnh hơn. Chính vì vậy, nếu cơ thể không được bổ sung đủ lượng nước cần thiết thì sẽ tích tụ độc tố trong cơ thể và làn da sẽ dễ xuất hiện mụn đầu đen hơn.

Lối sống không khoa học

Mất cân bằng nội tiết do căng thẳng, bận rộn, ăn ngủ không điều độ, ảnh hưởng của chu kỳ kinh nguyệt, tiết mồ hôi nhiều, môi trường sống ô nhiễm, độ ẩm cao, không chú ý vệ sinh da cẩn thận,...cũng là những nguyên nhân gây mụn đầu đen.

Chế độ ăn uống không qua học, phù hợp

Đồ ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ sẽ kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn!

Nếu như bạn thường xuyên ăn những thức ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ, uống nhiều nước ngọt, rượu, bia,... thì sẽ càng tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành của mụn đầu đen. Vì những loại thức ăn, đồ uống trên kích thích hoạt động mạnh mẽ của tuyến bã nhờn, gây ra mụn đầu đen.

Tự ý dùng thuốc

Việc lạm dụng mỹ phẩm chăm sóc da chứa lithium, corticoid; tự ý uống thuốc ngừa thai chứa androgen, thuốc chống động kinh không được bác sĩ chỉ định có thể khiến da tăng tiết bã nhờn, hình thành mụn đầu đen.

Vậy đâu là cách trị hết mụn đầu đen tại nhà cho chị em?

TOP 5 cách trị mụn đầu đen hiệu quả và đơn giản tại nhà

1. Dùng đá trị mụn đầu đen và lỗ chân lông to

Đá lạnh là biện pháp se khít lỗ chân lông hiệu quả số 1!

Đá là cách đơn giản và hiệu quả, thực hiện ngay tại nhà để làm se khít lỗ chân lông nhờ khả năng làm săn chắc da tốt. Ngoài ra, đá cũng kích thích lưu thông máu và giúp da khỏe mạnh.

Cách thực hiện:

- Lấy một vài viên đá lạnh, bọc vào khăn mềm, sạch rồi chấm đều lên da trong 15 đến 30 phút. Thực hiện vài lần trong ngày.

- Một cách khác đó là cho đá lạnh vào một chậu nước, đổ thêm 1 đến 2 cốc nước lạnh vào. Chờ cho đá tan dần rồi rửa mặt. Nước lạnh cũng sẽ giúp lỗ chân lông được se khít lại và ngăn ngừa mụn đầu đen.

2. Dùng giấm táo trị mụn đầu đen se khít lỗ chân lông

Giấm táo hoạt động như một chất làm se và là toner tự nhiên cho da. Do đó, giấm táo sẽ khiến da bạn trở nên săn chắc hơn và cân bằng độ pH. Bạn nào đang bị nhiều mụn đầu đen trên mặt kèm theo lỗ chân lông to đùng đùng thì cứ tự tin dùng cách này nhé.

Giấm táo được ví như toner tự nhiên dành cho da!

Các bước tiến hành như sau:

- Cho 1 thìa giấm táo và 1 thìa nước vào bát rồi khuấy đều.

- Tiếp đó, nhúng bông tẩy trang cotton vào bát hỗn hợp vừa tạo rồi chấm đều lên mặt.

- Tiến hành để yên trong vài phút trước khi rửa sạch mặt. Thực hiện vài lần mỗi tuần vào buổi tối để nhanh đạt được hiệu quả tốt nhất nhé.

3. Lòng trắng trứng trị mụn đầu đen lỗ chân lông to

Kiên trì sử dụng lòng trắng trứng sẽ khiến các chị em bất ngờ đấy!

Lòng trắng trứng được sử dụng rộng rãi để làm se khít lỗ chân lông và tiêu diệt mụn đầu đen. Ngoài ra, nếu đang có làn da dầu thì lòng trắng trứng cũng sẽ giúp hút dầu thừa hiệu quả nữa đấy nhé.

Bạn có thể chọn một trong các cách dưới đây nhé:

- Đơn giản nhất đó là thoa đều lòng trắng trứng lên mặt, rồi để cho da tự khô hoàn toàn và rửa sạch lại với nước. Bên cạnh đó, để có kết quả tốt hơn, sau khi thoa lòng trắng trứng, hãy để một vài tờ giấy thấm dầu hoặc giấy ăn thông thường lên mặt, sau đó đợi đến khi da mặt khô thì rửa lại là được. Nên thực hiện 1 hoặc 2 lần mỗi tuần.

- Cách thứ hai đó là trộn đều lòng trắng trứng, 2 thìa nước cốt chanh với 2 thìa yến mạch. Sau đó, thoa đều hỗn hợp vừa tạo thành lên mặt và để yên trong 30 phút. Cuối cùng, bạn chỉ việc rửa sạch mặt với nước lạnh là đã xong rồi nhé. Thực hiện 2 lần mỗi tuần trong vài tuần để thu được làn da sạch bong, sáng bóng nhé!

4. Bột yến mạch, bột nhục đậu khấu và dầu ô liu trị mụn đầu đen se khít lỗ chân lông

Hỗn hợp scrub nhà làm mà hiệu quả lại chẳng thua kém gì các thương hiệu lớn nhé!

Ba nguyên liệu đơn giản này có thể được kết hợp với nhau để tạo thành một hỗn hợp scrub cho mặt cực kỳ tốt. Bạn chỉ việc thoa đều hỗn hợp lên vùng bị mụn đầu đen và có lỗ chân lông to, sau đó, massage nhẹ nhàng. Dần dần, lỗ chân lông sẽ sạch mụn và se khít lại nhé.

5. Trị mụn đầu đen và lỗ chân lông to bằng nước chanh và đường

Chanh và đường là sự kết hợp quen thuộc cho một làn da sáng khỏe, sạch mụn!

Đối với phương pháp này, bạn hãy sử dụng đường dạng hạt mịn để tránh làm trầy xước da. Cách thực hiện như sau:

- Đầu tiên, cho một thìa đường vào bát, sau đó, nhỏ vài giọt nước cốt chanh vào và trộn thật đều hỗn hợp lên.

- Tiếp theo, thoa hỗn hợp lên da rồi tiến hành massage nhẹ nhàng.

- Cuối cùng, sau 5 đến 8 phút, bạn chỉ cần rửa sạch lại với nước là đã xong rồi nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

Trên đây là tổng hợp những biệt pháp trị mụn đầu đen siêu hiệu quả và đơn giản tại nhà. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em sẽ lựa chọn được cho mình một biện pháp thích hợp để "say goodbye" những chiếc mụn đầu đen cứng đầu này nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công!