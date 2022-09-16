Những năm gần đây, nhờ vào thiết kế mang phong tối giản, độc đáo và mang tính ứng dụng cao, giường Pallet ngày càng được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là các bạn trẻ. Nếu bạn đang có nhu cầu “tậu” ngay cho mình một chiếc giường pallet chuẩn đẹp, đúng ý, có thể thay đổi không gian cho phòng ngủ của mình, thì hãy cùng chúng tôi khám phá ngay bài viết dưới đây nhé!

Giường ngủ từ gỗ pallet ban đầu là những chiếc giường “tự chế” theo phong cách hiện đại, người ta gọi đó là những chiếc giường DIY. Nó đã dần trở nên phổ biến nhờ thiết kế độc đáo, tính thân thiện với môi trường, với thiết kế độc đáo và đã lấn át cả những mẫu giường ngủ truyền thống, để trở thành mẫu giường ngủ được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội ngày nay.

Giường Pallet là một khái niệm dùng để chỉ những tấm ván làm bằng gỗ thông cố định. Trên thực tế, giường pallet là chiếc giường được ghép lại từ những tấm pallet và đặt nệm lên đó để ngủ nhằm giữ được khoảng cách từ nệm so với mặt đất tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe .

Để tìm hiểu rõ hơn về sức hút của mẫu giường đốn tim các thế hệ trẻ này, chúng ta hãy cùng đi khám phá về những ưu điểm nổi bật của mẫu giường pallet này nhé.

Ưu điểm nổi bật của giường pallet

Thân thiện với môi trường

Hầu hết, các dòng sản phẩm giường pallet đều được làm từ gỗ thông nên rất thân thiện với môi trường. Những miếng gỗ pallet này được lấy từ những khung vận chuyển các kiện hàng, có độ cứng cáp cao, chúng được gọt dũa lại và được sáng tạo tỉ mỉ để cho ra những chiếc giường thành phẩm tốt nhất.

Thông thường, chúng ta sẽ cần phải xẻ gỗ ra để làm giường ngủ hay các vật dụng nội thất khác. Thì nay, với những miếng gỗ pallet đã có sẵn, thì chúng ta chỉ cần tái sử dụng nó là được. Nếu những tấm gỗ pallet này đã cũ và bạn không muốn sử dụng nữa, thì bạn có thể vùi xuống đất để tạo ra những chất mùn hữu cơ, hoặc tái chế thành những sản phẩm gia dụng khác như: kệ, tủ, ghế,....

Bởi vậy, việc sử dụng những chiếc giường pallet vừa giúp tiết kiệm nguyên liệu tự nhiên, bảo vệ môi trường lại vừa giúp bạn có được một không gian phòng ngủ độc đáo.

Đa dạng về mẫu mã, kích thước

Độc đáo về thiết kế và đa dạng về kích thích!

Nhờ việc tái sử dụng lại gỗ pallet, nên các kiến trúc sư có thể thiết kế ra được nhiều mẫu giường pallet với các kích thước khác nhau như: giường pallet 1m4, giường pallet 1m6, giường pallet 1m8,...thỏa sức cho bạn lựa chọn.

Đồng thời, trên thị trường hiện nay, đã và đang có rất nhiều những miếng gỗ pallet chưa liên kết, chính vì vậy, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn và thỏa sức sáng tạo thành các mẫu mã thiết kế cá tính riêng nhé.

Tính ứng dụng cao

Tiện nghi và dễ dàng tận dụng!

Trong quá trình sử dụng giường pallet, chúng ta có thể thay đổi các thiết kế, bằng cách di chuyển các tấm gỗ pallet thành những kiểu dáng mà bạn mong muốn. Vậy là bạn đã có được một chiếc giường với kiểu dáng hoàn toàn khác chiếc cũ rồi. Hoặc bạn cũng có thể lắp bánh xe vào giường, đây cũng là một ý tưởng hay để giúp dễ dàng di chuyển trong việc dọn dẹp căn phòng.

Bên cạnh đó, giường ngủ pallet cũng gồm các ngăn gầm giường khá rộng rãi, thay vì bỏ không chúng chúng ta có thể tận dụng để chứa các món đồ vừa tăng thêm tính tiện nghi cho căn phòng, vừa tạo tiết kiệm không gian cho căn phòng ngủ trở nên gọn gàng và thông thoáng hơn. Đúng chuẩn siêu tiện lợi phải không nào?!

Giá thành hợp lý

Giá thành hợp lý cũng là ưu điểm nổi bật của giường gỗ pallet. Nếu mua những chiếc giường làm sẵn, giá của chúng sẽ dao động từ 300.000 – 3.000.000 đồng, tùy thuộc vào thiết kế và chiều cao của chiếc giường.

Ngoài ra, việc thi công giường pallet khá đơn giản, nếu muốn tiết kiệm và làm đúng ý mình, bạn có thể mua gỗ pallet về và tự thi công, lắp ráp nhé.

Tuy giá thành rẻ là thế, nhưng chất lượng lại không hề rẻ đâu nhé, độ bền bỉ của giường pallet có thể lên tới 5-7 năm đấy, quả là vừa rẻ-đẹp lại chất lượng phải không nào?!

TOP những mẫu giường pallet được ưa chuộng nhất hiện nay

Gỗ tầng thấp: Giường pallet gỗ tầng thấp có kiểu dáng độc lạ, bắt mắt nên rất được lòng các bạn trẻ. Với mẫu giường này, bạn có thể thay đổi kích cỡ tùy ý sao cho phù hợp với không gian phòng ngủ của mình.

Giường pallet gỗ tầng thấp - đơn giản và thời thượng!

Có tầng dưới: Giường pallet nhờ có thêm các tầng phía dưới giường, người tiêu dùng sẽ có thêm không gian để lưu trữ đồ đạc. Đây là một mẫu giường cực kỳ tiện lợi và phù hợp với phòng ngủ có diện tích nhỏ. Kích thước của giường gỗ có tầng dưới là 2.2x2m.

Giường pallet có tầng dưới mang tính ứng dụng cao!

Phiên bản treo: Kiểu giường pallet phiên bản treo khá là cá tính và độc lạ. Dòng sản phẩm này giúp đem đến cảm giác bồng bềnh khi ngủ. Thiết kế lại khá đơn giản, gọn gàng, đặc biệt dễ di chuyển và tiện lợi đối với người sử dụng. Kích thước của giường phiên bản treo thường là 1.8×1.6m.

Giường pallet phiên bản treo ấn tượng và độc đáo!

Có lắp bánh xe: Sản phẩm này được làm từ những thanh gỗ pallet ghép lại với nhau, nên trọng lượng rất nhẹ, lại có thêm bánh xe bên dưới sẽ giúp người dùng dễ dàng di chuyển cũng như decor lại căn phòng. Kích thước giường pallet có lắp bánh xe thường là 2.1×1.4m.

Giường pallet có lắp bánh xe giúp dễ dàng di chuyển!

Thiết kế thông minh: Mẫu thiết kế này rất chú trọng vào tính năng, lợi ích của sản phẩm, chúng được xen lẫn giữa vẻ đẹp cổ điển và hiện đại. Giường pallet với thiết kế thông minh thường sẽ có thiết kế cùng với những ngăn kéo rất tiện dụng. Giúp bạn có thêm nhiều không gian lưu trữ đồ dùng cá nhân, túi xách hay giày dép rất hiệu quả.

Giường pallet với thiết kế ngăn kéo thông minh, tiện dụng!

Những lưu ý khi chọn mua giường ngủ pallet

- Chất liệu: Chọn giường gỗ pallet từ gỗ thông và gỗ tràm để có tuổi thọ lâu dài và tính thẩm mỹ cao.

- Kích thước: Kích thước giường ngủ phù hợp với diện tích sử dụng của phòng, để đảm bảo không gian nghỉ ngơi thoải mái và thông thoáng hơn. Bạn nên lựa chọn giường theo những kích thước đạt chuẩn và tương ứng với kích thước nệm.

- Phong cách thiết kế: Lựa chọn mẫu giường pallet thích hợp với phong cách bạn yêu thích và mang màu sắc cá tính riêng giúp cho không gian lãng mạn và ấn tượng.

- Đơn vị cung cấp giường pallet: Để đảm bảo chất lượng sử dụng và an toàn cho gia đình, bạn nên lựa chọn giường được cung cấp ở những đơn vị uy tín. Đội ngũ thợ có tay nghề cao và kinh nghiệm nhiều năm trong thiết kế giường ngủ pallet.

Trên đây là tất tần tật về giường pallet và các lưu ý khi chọn mua giường pallet. Hy vọng qua bài viết này, bạn sẽ chọn lựa được cho mình mẫu giường pallet đúng ý và hoàn hảo với căn phòng ngủ của mình nhất nhé!