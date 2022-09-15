Gia chủ đặt những vật này dưới gầm giường: thúc đẩy vận khí, tiền tài sinh sôi, gia đạo hạnh phúc

Một bát gạo bên dưới giường ngủ cũng sẽ thúc đẩy khả năng sinh sản của bất kỳ ai ngủ trên giường. Không cần phải quá cầu kỳ, chỉ cần lấy một bát gạo chưa nấu đặt dưới giường của vợ chồng hiếm muộn, bạn sẽ sớm đón nhận tin vui đấy.

Ngoài hộp kho báu, gia chủ có thể đặt một đĩa chanh muối dưới gầm giường để hút sạch nguồn năng lượng xấu. Gia chủ cần chuẩn bị 1-3 quả chanh. Cắt quả chanh làm 4 rồi đặt lên đĩa. Rắc ít muối vào trong mỗi quả chanh. Lưu ý, số lượng quả chanh chỉ đặt số lẻ để đại diện cho dương khí, giúp lấn át âm khí. Sau đó, đặt đĩa chanh ở gầm giường vào lúc nước nửa đêm, khi mọi người đã đi ngủ. Sáng hôm sau, hãy bỏ chỗ chanh đó vào túi nilon và vứt chúng đi. Làm liên tục trong 3 ngày để thanh tẩy vận xui, thu hút may mắn và tiền tài. Mùi chanh thơm cũng sẽ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, mang đến không khí trong lành.

Hộp gỗ chứa quả đào cầu sức khỏe

Các chuyên gia phong thủy khuyên những người đang muốn cầu sức khỏe, muốn sống thọ hoặc vượt qua bệnh tật, hãy đặt những quả đào, hay các loại ngọc có hình rùa hoặc hươu vào bên trong chiếc hộp đó và để ở dưới gầm giường.

Cứ 3 tháng 1 lần, bạn cần đưa chiếc hộp ra khỏi gầm giường để vệ sinh, đánh rửa thật sạch và phơi dưới ánh nắng mặt trời. Cách làm này sẽ giúp loại bỏ các nguồn năng lượng xấu, không tốt cho người sử dụng chiếc giường.

Đặt trứng gà luộc chín dưới gầm giường

Trứng gà không chỉ là một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng rất cao, mà còn rất có giá trị phong thủy. Đặt một quả trứng gà đã luộc chín dưới gầm giường ngủ của gia đình cũng giúp bạn và những người thân yêu của mình có được những giấc ngủ ngon, không bị tà ma quấy nhiễu. Vợ chồng hiếm muộn cũng là do ma quỷ quấy phá. Cách này vô cùng đơn giản, ai cũng có thể làm được, sẽ giúp hai vợ chồng sớm có tin vui.

Một quả trứng bằng đá hay kính cũng có tác dụng rất tốt với những cặp vợ chồng đang mong ngóng đón bé về. Trứng tượng trưng cho sự ra đời của một sự sống mới nên sẽ mang may mắn đến cho hai vợ chồng.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.