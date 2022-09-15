Gia chủ đặt những vật này dưới gầm giường: thúc đẩy vận khí, tiền tài sinh sôi, gia đạo hạnh phúc

Nhà đẹp 15/09/2022 13:50

Tiền vào như nước, vợ chồng hạnh phúc viên mãn nhờ đặt những vật này dưới gầm giường.

Đặt một bát gạo dưới giường

Một bát gạo bên dưới giường ngủ cũng sẽ thúc đẩy khả năng sinh sản của bất kỳ ai ngủ trên giường. Không cần phải quá cầu kỳ, chỉ cần lấy một bát gạo chưa nấu đặt dưới giường của vợ chồng hiếm muộn, bạn sẽ sớm đón nhận tin vui đấy.

Gia chủ đặt những vật này dưới gầm giường: thúc đẩy vận khí, tiền tài sinh sôi, gia đạo hạnh phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đĩa chanh muối

Ngoài hộp kho báu, gia chủ có thể đặt một đĩa chanh muối dưới gầm giường để hút sạch nguồn năng lượng xấu. Gia chủ cần chuẩn bị 1-3 quả chanh. Cắt quả chanh làm 4 rồi đặt lên đĩa. Rắc ít muối vào trong mỗi quả chanh. Lưu ý, số lượng quả chanh chỉ đặt số lẻ để đại diện cho dương khí, giúp lấn át âm khí. Sau đó, đặt đĩa chanh ở gầm giường vào lúc nước nửa đêm, khi mọi người đã đi ngủ. Sáng hôm sau, hãy bỏ chỗ chanh đó vào túi nilon và vứt chúng đi. Làm liên tục trong 3 ngày để thanh tẩy vận xui, thu hút may mắn và tiền tài. Mùi chanh thơm cũng sẽ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, mang đến không khí trong lành.

Hộp gỗ chứa quả đào cầu sức khỏe

 

Các chuyên gia phong thủy khuyên những người đang muốn cầu sức khỏe, muốn sống thọ hoặc vượt qua bệnh tật, hãy đặt những quả đào, hay các loại ngọc có hình rùa hoặc hươu vào bên trong chiếc hộp đó và để ở dưới gầm giường.

 

Cứ 3 tháng 1 lần, bạn cần đưa chiếc hộp ra khỏi gầm giường để vệ sinh, đánh rửa thật sạch và phơi dưới ánh nắng mặt trời. Cách làm này sẽ giúp loại bỏ các nguồn năng lượng xấu, không tốt cho người sử dụng chiếc giường.

Đặt trứng gà luộc chín dưới gầm giường

Trứng gà không chỉ là một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng rất cao, mà còn rất có giá trị phong thủy. Đặt một quả trứng gà đã luộc chín dưới gầm giường ngủ của gia đình cũng giúp bạn và những người thân yêu của mình có được những giấc ngủ ngon, không bị tà ma quấy nhiễu. Vợ chồng hiếm muộn cũng là do ma quỷ quấy phá. Cách này vô cùng đơn giản, ai cũng có thể làm được, sẽ giúp hai vợ chồng sớm có tin vui.

Một quả trứng bằng đá hay kính cũng có tác dụng rất tốt với những cặp vợ chồng đang mong ngóng đón bé về. Trứng tượng trưng cho sự ra đời của một sự sống mới nên sẽ mang may mắn đến cho hai vợ chồng.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Gia chủ đặt những vật này dưới gầm giường: thúc đẩy vận khí, tiền tài sinh sôi, gia đạo hạnh phúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chọn trái cây nào để bày mâm quả cúng Rằm tháng 8 để cầu cho gia đình hòa thuận, bình an, phúc lộc dồi dào

Chọn trái cây nào để bày mâm quả cúng Rằm tháng 8 để cầu cho gia đình hòa thuận, bình an, phúc lộc dồi dào

Tết Trung Thu ngoài trừ là ngày lễ dành cho thiếu nhi thì đây cũng là ngày đoàn viên sum họp gia đình. Do đó việc chọn trái cây bày mâm quả phù hợp cũng là cách để cầu cho gia đình bình an, hòa thuận tràn đầy phúc lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp phong thủy nhà ở để vật dưới gầm giường

TIN MỚI NHẤT

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 1 giờ 1 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 2 giờ 1 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 2 giờ 56 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân