Phong thủy nhà ở: cực kiêng kỵ nếu mở cửa thấy ngay 3 thứ này "đập vào mắt"

Sẽ là đại kỵ phong thủy nếu bạn vừa mở cửa nhà mà thấy ngay những thứ này.

Để thảm bẩn trước cửa

Ngày nay, nhiều gia đình để tấm thảm trước cửa giúp việc thay giày dép không làm bẩn nền nhà. Trong phong thủy, thảm cửa được coi là vận dụng chặn vận xấu, không cho chúng vào trong nhà. Tuy nhiên, thảm cửa không thể đặt tùy tiện.

Thảm cửa bẩn để trước nhà làm ảnh hưởng đến bộ mặt của toàn bộ ngôi nhà đồng thời tác động đến tài vận của gia chủ. Vì vậy hãy đảm bảo thảm cửa thường xuyên được giặt sạch sẽ, khô ráo.

Ảnh minh họa: Internet

Nhà vệ sinh

Do diện tích sử dụng không lớn nên nhiều nhà thường thiết kế nhà vệ sinh thẳng cửa chính. Tuy nhiên, đây lại là một lỗi sai phong thủy cực kỳ nghiêm trọng. Bởi nhà vệ sinh là nơi có nhiều vi khuẩn, thiết kế cửa chính đối diện nhà vệ sinh sẽ khiến tài lộc khó chảy vào nhà.

Thiết kế nhà kiểu này cũng dễ khiến gia chủ thường xuyên căng thẳng, mệt mỏi, những người sống trong nhà cũng đau ốm liên miên. Hơn nữa, mở cửa vào nhà liền thấy ngay nhà vệ sinh cũng tạo cảm giác không được sạch sẽ, thoải mái.

Ảnh minh họa: Internet

Cửa chính thẳng với ban công

Trong thiết kế nhà của nhiều gia đình, có thể nhìn thấy ban công thẳng cửa. Cách bố trí này không tốt, đặc biệt khi khoảng cách phòng khách ngắn. Người xưa quan niệm, cửa chính và ban công là lối ra vào của tài lộc. Nếu hai hướng này đối nhau, tài lộc khó giữ.

Mặc dù có ban công trong nhà rất đẹp, nhưng ban công thẳng cửa lại không hẳn là điều tốt. Mặc dù có ban công trong nhà rất đẹp, nhưng ban công thẳng cửa lại không hẳn là điều tốt.

Nếu như bạn muốn hóa giải điều này hãy tìm cách đặt chậu cây xanh tươi ở cửa ra vào, vì sẽ luôn mang tới cho con người sự tươi mới, sảng khoái và đầy sức sống từ thiên nhiên. Bạn cũng có thể chọn các loại cây hợp phong thủy, vừa cải thiện tâm trạng lại giúp hấp thụ năng lượng tiêu cực.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phong-thuy-nha-o-cuc-kieng-ky-neu-mo-cua-thay-ngay-3-thu-nay-dap-vao-mat-500639.html