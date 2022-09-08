Phong thủy nhà ở: cực kiêng kỵ nếu mở cửa thấy ngay 3 thứ này "đập vào mắt"

Nhà đẹp 08/09/2022 12:38

Sẽ là đại kỵ phong thủy nếu bạn vừa mở cửa nhà mà thấy ngay những thứ này.

Để thảm bẩn trước cửa

Ngày nay, nhiều gia đình để tấm thảm trước cửa giúp việc thay giày dép không làm bẩn nền nhà. Trong phong thủy, thảm cửa được coi là vận dụng chặn vận xấu, không cho chúng vào trong nhà. Tuy nhiên, thảm cửa không thể đặt tùy tiện.

Thảm cửa bẩn để trước nhà làm ảnh hưởng đến bộ mặt của toàn bộ ngôi nhà đồng thời tác động đến tài vận của gia chủ. Vì vậy hãy đảm bảo thảm cửa thường xuyên được giặt sạch sẽ, khô ráo.

Phong thủy nhà ở: cực kiêng kỵ nếu mở cửa thấy ngay 3 thứ này 'đập vào mắt' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhà vệ sinh

 

Do diện tích sử dụng không lớn nên nhiều nhà thường thiết kế nhà vệ sinh thẳng cửa chính. Tuy nhiên, đây lại là một lỗi sai phong thủy cực kỳ nghiêm trọng. Bởi nhà vệ sinh là nơi có nhiều vi khuẩn, thiết kế cửa chính đối diện nhà vệ sinh sẽ khiến tài lộc khó chảy vào nhà.

 

Thiết kế nhà kiểu này cũng dễ khiến gia chủ thường xuyên căng thẳng, mệt mỏi, những người sống trong nhà cũng đau ốm liên miên. Hơn nữa, mở cửa vào nhà liền thấy ngay nhà vệ sinh cũng tạo cảm giác không được sạch sẽ, thoải mái.

 

Phong thủy nhà ở: cực kiêng kỵ nếu mở cửa thấy ngay 3 thứ này 'đập vào mắt' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cửa chính thẳng với ban công

Trong thiết kế nhà của nhiều gia đình, có thể nhìn thấy ban công thẳng cửa. Cách bố trí này không tốt, đặc biệt khi khoảng cách phòng khách ngắn. Người xưa quan niệm, cửa chính và ban công là lối ra vào của tài lộc. Nếu hai hướng này đối nhau, tài lộc khó giữ.

Mặc dù có ban công trong nhà rất đẹp, nhưng ban công thẳng cửa lại không hẳn là điều tốt. Mặc dù có ban công trong nhà rất đẹp, nhưng ban công thẳng cửa lại không hẳn là điều tốt.

Nếu như bạn muốn hóa giải điều này hãy tìm cách đặt chậu cây xanh tươi ở cửa ra vào, vì sẽ luôn mang tới cho con người sự tươi mới, sảng khoái và đầy sức sống từ thiên nhiên. Bạn cũng có thể chọn các loại cây hợp phong thủy, vừa cải thiện tâm trạng lại giúp hấp thụ năng lượng tiêu cực.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trang trí cây cảnh phong thủy trên BÀN THỜ: loại bỏ tà khí và ô uế, thu hút vượng khí, gia chủ thêm bình an may mắn

Trang trí cây cảnh phong thủy trên BÀN THỜ: loại bỏ tà khí và ô uế, thu hút vượng khí, gia chủ thêm bình an may mắn

Top 4 loại cây phong thủy giúp gia chủ ngày càng phát tài, có thêm bình an và may mắn nếu đặt trên bàn thờ.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp phong thủy nhà cửa mở cửa thấy ban công

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 30 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành