5 món đồ vật kiêng kỵ ảnh hưởng đến vận khí của gia chủ KHÔNG được đặt trên BÀN THỜ

Giấy tiền, vàng mã là thứ dùng để cúng một lần. Sau khi cúng xong, gia chủ nên hóa vàng cang sớm càng tốt. Đặt những thứ này trên bàn thờ quá lâu sẽ không tốt. Theo quan niệm dân gian, đặt giấy tiền, vàng mã trên bàn thờ lâu ngày sẽ khiến chúng "hết thiêng".

Theo người xưa quan niệm, bày đồ giả (hoa giả, quả giả, tiền giả...) lên bàn thờ là sẽ mang tội bất kính với ông bà, tổ tiên. Việc bày đồ giả là thể hiện thái độ không thành tâm, hời hợt vì nghĩ những thứ này có thể để được lâu, ít phải lau dọn...

Những đồ dâng lên bàn thờ phải đều là "thật", đẹp đẽ, trang nghiêm thì mới có thể xin người trên ban may mắn, phúc lộc cho con cháu được. Do đó, đừng quá tiết kiệm mà dùng đồ giả vì gửi đồ giả người khuất sẽ không nhận được và cho rằng con cháu lãng quên mình. Việc này sẽ khiến gia chủ gặp nhiều khó khăn, vất vả trong cuộc sống.

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Cành vàng lá ngọc

Đi chùa ngày đầu năm nhiều gia đình mang cành vàng lá ngọc từ chùa về như một cách xin lộc, sau đó sẽ mang lên bàn thờ nhà mình thờ cúng.

Tuy nhiên đây là điều cấm kỵ bởi chùa chiền không chỉ là chỗ ở của các vị thần Phật mà còn là nơi các vong linh nương tựa, biết đâu nó chẳng hề ban phước lành, tài lộc như bạn mong muốn mà còn rước thêm xui xẻo về nhà.

Nếu muốn giữ, tốt nhất gia chủ nên cất trong tủ kính hoặc cắm vào một chiếc lọ, để ở những nơi sạch sẽ, trang trọng trong nhà.

Bàn thờ gia tiên vốn là nơi linh thiêng cho nên bạn cần cẩn trọng trước khi đặt bất cứ vật gì trong đó. Hơn nữa, gia chủ cần chú ý dọn dẹp vệ sinh, không để hoa héo, quả thối trên bàn thờ kẻo làm ô uế chốn tâm linh, ảnh hưởng xấu đến cuộc sống gia đình…

Các đồ vật linh tinh, vật sắc nhọn

Những đồ vật sắc nhọn, những vật không liên quan đến thờ cúng đều là thứ cấm kỵ không nên đặt lên bàn thờ. Chúng có thể cắt đứt tài vận của gia chủ, làm mất đi sự trang nghiêm, thanh tịnh của không gian thờ cúng.

Chân hương vòng

Tuyệt đối không được tự tiện cắm chân hương vòng vào bát hương trên bàn thờ. Bởi từ trước tới nay, chỉ ở các nơi thờ tự đền chùa, đình, phủ mới cho cắm que sắt vào bát hương để thắp hương vòng thôi.

Theo các nhà tâm linh thì các đồ kim loại như lư đồng, chân nến, que sắt... khi cắm vào bát hương hay đặt trên bàn thờ thì không hề tốt cho sức khỏe của gia chủ. Do đó, nếu muốn thắp hương vòng thì hãy đốt ở ngoài bát hương, đặt trên đĩa là được.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.