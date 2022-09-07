Nên đặt Mèo Chiêu Tài ở đâu về kéo tài lộc vào nhà, ra ngoài đi đường bình an vạn dặm?

Khi sử dụng mèo chiêu tài, mọi người nên cần tìm hiểu kỹ vị trí đặt trước khi thỉnh về sử.

Trung Quốc, người ta có câu nói “Mèo rửa mặt qua tai là khách tới”, ngụ những chú mèo đem lại vận may tài lộc cho người buôn bán. Do đó Mèo Chiêu Tài rất được nhiều người kinh doanh buôn bán sử dụng đặt tại quầy hay cửa ra vào.

Mèo Thần Tài thuộc Mão thuộc hướng Đông. Bởi vậy, gia chủ nên đặt vật phẩm phong thuỷ này ở hướng Đông hoặc Đông Nam. Tránh đặt ở hướng Tây.

2. Trong cửa hàng nhỏ

Ở Nhật, các cửa hàng bán lẻ thường đặt Mèo Chiêu Tài sao cho hướng mặt và tay về phía cửa khách ra vào, không để vật cản trước mặt. Những chú mèo thần tài vẫy tay để mời chào và tiễn khách có thể gây ấn tượng và thu hút nhiều người ghé thăm hơn.

3. Trong phong khách có bàn thờ ông Địa và ông Thần Tài

Mèo thần tài là mang lại vận may, tiền tài, sự thịnh vượng cho gia chủ. Tuy nhiên, Mèo Chiêu Tài là vật phong thủy không phải là thần linh. Vì vậy, bạn nên đặt mèo ngay ngắn dưới chân ông Thần Tài và quay mặt ra cửa chính tránh trường hợp đặt tùy hướng trên bàn thờ.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Không chọn loại Mèo Thần Tài to hơn tượng Ông Thần Tài và Ông Địa.

4. Đặt mèo trên xe hơi

Mèo Chiêu Tài cũng được đạt trên xe với hy vọng mang đến bình an cho người đi đường. Để tranh khi di chuyển xe rung lắc mà va chạm thì Mèo Chiêu tài thường sẽ được treo sau gương.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Nên chọn kích thước nhỏ vừa tránh chọn tượng quá to che mất tầm nhìn, gây ra sự bất tiện.

5. Trong phòng ngủ

Ngoại trừ tác dụng trợ giúp chiêu tài trong kinh doanh thì Mèo Chiêu Tài còn có công dụng trợ vận đào hoa cho gia chủ nếu đặt trong phòng ngủ. Nên đặt đôi mèo chiêu tài ở hướng Đông trong phòng ngủ, không được ở hương Tây và hướng ra cửa chính.

Ảnh minh họa: Internet

6. Trên bàn làm việc

Nên đặt Mèo Chiêu Tài ở trên bàn hướng ra cửa chính, quầy tiếp tân hoặc là lối ra vào của nhiều người đồng thời quay mặt xuôi theo hướng chủ nhân. Vì vị trí này theo quan niệm là mang lại cực nhiều vận may đấy nhé. Cách đặt mèo thần tài tốt nhất là bên phải, nơi đặt cần gọn gàng, sạch sẽ, trước mặt không có vật cản.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.