Mẹo nhỏ: Dùng đậu đỏ hóa hung thành cát giúp gia đình bình an, tài lộc đổ về muốn nghèo cũng khó

Nhà đẹp 05/09/2022 19:48

Từ xưa trong phong thủy quan niệm, túi đựng đậu đỏ là vật trừ tà khí, cất dưới gối sẽ là một vật phẩm tuyệt vời giúp “hóa hung thành cát”, mọi công việc đều “thuận buồm xuôi gió”.

Đậu đỏ rất bổ dưỡng, giúp giải nhiệt hiệu quả. Tuy nhiên, đậu đỏ còn là một loại vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu nghiệm mà nhà nào cũng nên có.

Mẹo nhỏ: Dùng đậu đỏ hóa hung thành cát giúp gia đình bình an, tài lộc đổ về muốn nghèo cũng khó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo khoa học phong thủy, đậu đỏ có màu đỏ rất đẹp, tượng trưng cho sự may mắn. Đây là màu sắc sẽ giúp gia chủ "rước" thêm tài lộc vào nhà, đẩy lui đi mọi điều xui xẻo, buồn phiền. 

Không chỉ vậy, vận mệnh của người giữ hạt đậu đỏ sẽ đi lên theo hướng tích cực, tình duyên vào "ầm ầm", thuận buồm xuôi gió vì đậu đỏ sẽ giúp "hóa hung thành cát", kéo tài lộc vào, giúp mọi công việc đều thuận lợi.

Mẹo nhỏ: Dùng đậu đỏ hóa hung thành cát giúp gia đình bình an, tài lộc đổ về muốn nghèo cũng khó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Túi đựng đậu đỏ cất dưới gối giúp xua tan các âm khí không tốt trong nhà. Nhất là trong giai đoạn gia chủ đang gặp vận xui, liên tiếp nhận tin bất tành thì khi đó túi đậu đỏ sẽ giúp xua tan các uế khí không tốt trong nhà và cả trong cơ thể, mang lại nguồn năng lượng tích cực giúp đầu óc luôn được thư giãn, thoải mái hơn.

Mẹo nhỏ: Dùng đậu đỏ hóa hung thành cát giúp gia đình bình an, tài lộc đổ về muốn nghèo cũng khó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi chọn làm túi đậu đỏ hãy chọn những hạt đậu đỏ to, căng mẩy, hạt có màu đỏ thẫm, càng đỏ càng tốt và đặc biệt không được bị sâu mọt và một chiếc túi gấm nhỏ có dây rút để có thể đóng miệng túi. Nếu không kỹ càng mà lựa trúng hạt bị hư, sứt mẻ thì công dụng sẽ bị giảm đi rất nhiều, phong thủy không còn may mắn và trọn vẹn nữa.

Thả nắm hạt đậu đỏ vào túi, chú ý là đối với nam là 7 hạt, còn nữ là 9 hạt. Thắt miệng túi lại và đem để dưới gối, cách một tuần thay đậu đỏ một lần.

Mẹo nhỏ: Dùng đậu đỏ hóa hung thành cát giúp gia đình bình an, tài lộc đổ về muốn nghèo cũng khó - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Khi ra ngoài nếu cảm thấy trong lòng mình bất an, có dự cảm về một điều không may sắp xảy đến. Bạn có thể ra ngoài với một túi đậu đỏ được gói bằng một miếng vải đỏ đặt trong túi hay trong ví nhưng tuyệt đối không được cho người ngoài biết về sự tồn tại của miếng vải đỏ này. 

Vào những ngày không có duyên với thần may mắn, ông bà ta khuyên bạn hãy nắm một nắm đậu đỏ vào tay rồi quăng nắm đậu đỏ này qua vai trái. Điều này có nghĩa là những vận xui sẽ ở lại phía sau lưng. Lưu ý nếu là nam giới thì nắm đậu tay trái, nữ giới thì nắm đậu tay phải.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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