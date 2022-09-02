Đặt giá sách hợp phong thủy như thế nào để vận tái giúp đường công danh thuận lợi, sự nghiệp vẻ vang

Một trong những lưu ý khi đặt kệ sách là cách xếp sách lên tủ theo phong thủy.

Góc trái dưới cùng giá sách nên đặt sách về kiến thức, kĩ năng.

Vị trí giữa cuối giá sách nên đặt những cuốn sách về sự nghiệp.

Bên phải hàng thứ hai nên đặt truyện thiếu nhi, sách nghệ thuật, loại sách thôi thúc tính sáng tạo hay một vài tác phẩm nghệ thuật nhỏ để trang trí.

Góc trên cùng bên phải nên là chỗ đặt những cuốn sách về tình yêu và không nên đặt quá nhiều tiểu thuyết lãng mạn buồn.

Góc trên cùng bên trái, bạn nên đặt sách tài chính, sách làm giàu.

Ở giữa góc trên cùng nên đặt các giải thưởng, bằng khen, huy chương, những quyển sách về lĩnh vực bạn đang làm việc và muốn thành công.

Cách thức để thực hiện là đặt tấm bản đồ bát quái trên theo hướng thẳng với giá sách và chia tủ sách thành 8 phần. Bản đồ này có thể áp dụng với bất kì giá sách to, nhỏ, hình vuông hay hình chữ nhật.

Đông Bắc là hướng tốt nhất để đặt tủ sách theo phong thủy, tuy nhiên nếu ở đó có cửa ra vào hay cửa sổ thì tuyệt đối không nên kê tủ sách.

Ảnh minh họa: Internet

Không nên tủ giá sách quay lưng ra cửa mà nên kê sát tường để đảm bảo sự chắc chắn. Bên cạnh đó không nên đặt giá sách ở giữa phòng vì vị trí này không có lợi cho gia chủ, phạm vào hung cát.

3. Lưu ý chiều cao của giá sách

Khi thiết kế giá sách quá cao cũng không tốt, gây trở ngại cho công việc. Chỉ nên kê giá dưới 2m và không đặt bên cạnh hoặc trước bàn bởi phong thủy cho rằng giá sách giống như ngọn núi cao sẽ gây cản trở công việc.

Ảnh minh họa: Internet

4. Giữ vệ sinh kệ sách

Luôn giữ cho giá sách sạch sẽ, không bị bụi bẩn.

Không đặt kéo hay bất kì vật sắc nhọn, có hình mãnh thúnào lên giá sách, kể cả đồ trang trí,

Bên cạnh đó, bạn cũng không để các đồ đạc lung tung dưới tủ sách vì theo phong thủy điều này là không tốt, ảnh hưởng đến chuyện tình cảm và sức khỏe.

*Bài viết chỉ có tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.