Nếu không muốn tiền tài mỗi đêm đều mọc cánh mà bay ra khỏi thì đừng có dại mà đạt 5 thứ này ở phòng ngủ

Phòng ngủ là nơi chúng giải tỏa nhưng căng thẳng sau những áp lực một ngày cho nên mỗi đêm chúng ta cần phải có một sức ngủ sâu để phục hồi tinh thần, có sức khỏe để bắt đầu công việc ngày mai. Do đó dù có thích con vật nào đi chăng nữa nhưng nếu nó khắc với bản mệnh mình thì tuyệt đối đừng dùng để tránh khi ngủ liên tục gặp ác mộng.

1. Không trang trí những con vật khắc với bản mệnh của mình

Ngoài ra, cũng không nên bày những con vật mà chủ phòng cầm tinh bởi sẽ phạm vào hỷ kỵ, chuyện không hay, đen đủi liên tiếp kéo tới. Thay vào đó, chỉ nên bày những con vật hợp với tuổi của mình, ví dụ như: Người tuổi Thân nên bày rồng hoặc chuột bởi Thân – Tý – Thìn là tam hợp.

Ví dụ như: Người tuổi Tý kỵ bày ngựa, người tuổi Sửu kỵ bày dê, người tuổi Dần kỵ bày khỉ, người tuổi Mão kỵ bày gà, người tuổi Thìn kỵ bày chó…

Thân – Tý – Thìn là tam hợp. Ảnh minh họa: Internet

2. Không bày vật sắc nhọn, hình mãnh thú

Nhiều người có sở thích treo các vật trang trí trên xe là đao, kiếm, mãnh thú, hổ, báo… hoặc các vật làm bằng kim loại sắc, nhọn. Tuy nhiên, những vật này sẽ khiến nguồn phúc khí bị tiêu tán hết và tà khí ùn ùn kéo tới. Khi phòng ngủ tràn ngập tà khí sẽ sinh ra chuyện không hay, dễ làm người kích động, mang tâm lý bạo lực.

Ảnh minh họa: Internet

3. Không để tượng thần phật, di ảnh người quá cố

Thờ thần phật cần một khu vực riêng, trang trọng, yên tĩnh trong nhà. Trong khi phòng ngủ là sinh hoạt cá nhân nên xét ở mọi mặt đều không phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Di ảnh người đã mất tuyệt đối bạn không được đem vô phòng ngủ. Vì dễ gây hiện tượng mộng mị, uể oải, bị bóng đè, ngủ không ngon và ảnh hưởng đến sức khỏe. Tốt nhất là các bạn nên để ở khu vực phòng khách, bàn thờ hay nơi yên tĩnh và cúng kiếng, thờ phượng.

Ảnh minh họa: Internet

4. Không để di vật, cổ vật

Nhiều người có thói quen sưu tầm di vật, cổ vật và thích cất vào những nơi yên tĩnh như phòng ngủ. Nhưng thói quen này theo phong thủy chính là điều khiến gia chủ thường có giấc ngủ không sâu. Hay mộng mị với những giấc mơ kỳ quái vì cổ vật, di vật thường đến từ xa xưa và có nhiều bí mật.

Ảnh minh họa: Internet

5. Các thiết bị điện tử

Đồ điện (máy tính, điện thoại, tủ lạnh...) là một trong những vật dụng bạn không nên đặt trong phòng ngủ. Đồ điện nào dù nhỏ như cục sạc, đèn diệt côn trùng,… Chúng cũng có bức xạ nhiệt lớn, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu thực sự không cần thiết, tốt nhất nên để những món đồ điện ở tường cách xa giường ngủ. Ổ cắm điện phải cách đầu giường ít nhất 2 mét. Nếu không, khi dòng điện chạy, bức xạ phát ra sẽ rất lớn, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.