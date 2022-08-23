Nội Thất Tâm Việt sự lựa chọn hoàn hảo nội thất phòng ngủ cho bé

Nhà đẹp 23/08/2022 18:22

Bất kỳ bậc phụ huynh nào cũng muốn mang đến những điều tốt nhất cho con cái của mình. Chính vì thế, việc dành cho con một căn phòng ngủ đẹp, tiện nghi, đúng theo sở thích của con đang được rất nhiều ba mẹ quan tâm. Nếu bạn đang băn khoăn không biết thiết kế phòng ngủ cho bé như thế nào thì hãy theo dõi thật kỹ bài viết dưới đây.

1.   Những lưu ý khi thiết kế phòng ngủ cho bé

Nhiều ba mẹ thường nóng lòng muốn tạo cho con một không gian riêng mà không có sự tìm hiểu kỹ liền bắt tay vào làm ngay. Hậu quả là nội thất trong phòng của bé lộn xộn và không đúng theo sở thích của con. Để tránh điều này, bạn cần lưu ý những nội dung dưới đây khi thiết kế nội thất phòng ngủ cho bé:

1.1              Phòng ngủ cho bé phải đảm bảo an toàn

Yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu trong thiết kế nội thất phòng ngủ cho bé. Điều này được thể hiện qua cách bày trí đồ trong phòng, chất liệu sử dụng, màu sắc căn phòng. Bạn cần tránh lựa chọn nội thất nặng, có góc cạnh sắc nhọn. Để an toàn cho con, bạn nên bo tròn viền góc bàn, góc giường để tránh gây thương tích khi va chạm. Cùng với đó, ổ điện cũng cần được thiết kế phù hợp, an toàn với trẻ. Ngoài ra, chất liệu nội thất trong phòng của con cần đảm bảo phù hợp với lứa tuổi của trẻ.

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Phòng ngủ dễ thương cho bé

1.2              Sử dụng màu sắc tươi sáng trong phòng của con

Màu sắc đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra cảm xúc, cảm hứng học tập cho con trẻ. Đồng thời màu sắc cũng giúp định hình tính cách của trẻ ngay từ nhỏ. Vì thế ba mẹ cần đặc biệt lưu ý khi chọn màu nội thất đặt trong phòng của con. Nếu là bé trai có tính cách mạnh mẽ, năng động sẽ phù hợp với màu xanh dương, xanh lá cây, đỏ... Nếu là bé gái thích sự nhẹ nhàng, nữ tính kiểu công chúa thì màu sắc phù hợp đó là hồng, cam, vàng...

1.3              Đảm bảo không gian trong phòng thoáng đãng, đủ sáng

Ánh sáng trong phòng có ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của con. Vì thế cần chọn nội thất sao cho vừa với diện tích, không để quá nhiều đồ trong phòng sẽ gây ra cảm giác bí. Không gian phòng rộng rãi, thoáng mát, không khí lưu thông tốt sẽ giúp bé phát triển rất nhanh.

2.   Nội thất phòng ngủ cho bé

Ba mẹ cần dựa vào độ tuổi, giới tính của bé để thiết kế phòng ngủ phù hợp cho con. Dưới đây là những món đồ phải có trong phòng ngủ của bé:

2.1              Giường/ cũi cho bé

Giường ngủ được xem là vật dụng quan trọng nhất trong căn phòng của bé, nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Nếu bé nhà bạn còn nhỏ, bạn nên sắm cũi cho bé. Một chiếc cũi phù hợp không chỉ giúp bé có giấc ngủ ngon mà còn giúp ba mẹ cảm thấy yên tâm khi cho con ngủ trong phòng. Nếu bé đã lớn, có thể nằm một mình trên giường thì bạn nên chọn những chiếc giường có kích thước vừa phải, màu sắc và kiểu dáng phù hợp với tính cách của con. Như vậy sẽ giúp con thích thú khi ngủ và có được giấc ngủ ngon.

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Cũi gỗ đủ kích thước cho bé

2.2              Tủ đựng quần áo

Một chiếc tủ xinh xắn là vật dụng không thể thiếu trong phòng ngủ cho bé. Chiếc tủ này không chỉ giúp cho quần áo của bé được sắp xếp một cách gọn gàng mà còn giúp cho căn phòng trở nên đẹp hơn. Ngoài đựng quần áo, bạn cũng có thể đựng những vật dụng cần thiết khác của con trong chiếc tủ này như: đồ chơi, chăn màn,...

2.3              Bàn học

Khi bé đã đến tuổi đi học thì một bộ bàn học là vật dụng phải có trong phòng của bé. Đây sẽ là nơi để đồ dùng học tập của con và cũng là nơi con học bài mỗi ngày. Để kích thích sự ham học ở trẻ, bạn nên thiết kế bàn học theo sở thích của con. Cần lưu ý đến kích thước, vị trí đặt bàn học để đảm bảo sức khỏe của con khi ngồi học.

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Bộ bàn học, giá sách đẹp

3.   Thiết kế nội thất phòng ngủ cho bé tại Nội Thất Tâm Việt

Nội Thất Tâm Việt với bề dày kinh nghiệm và đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư tài năng sẽ giúp bạn có được những mẫu thiết kế nội thất phòng ngủ cho bé chất lượng nhất. Nội thất Tâm Việt cam kết:

  • Tư vấn, dự trù kinh phí phù hợp, giá cả nội thất cạnh tranh
  • Trực tiếp thiết kế, thi công công trình, không qua trung gian
  • Thi công nội thất phòng cho bé phù hợp với nhu cầu và ý tưởng của gia chủ, đảm bảo tính thẩm mỹ và an toàn, chất lượng.
  • Sản phẩm nội thất đảm bảo chất lượng, an toàn với con trẻ trong quá trình sử dụng
  • Sử dụng đúng vật liệu đã thỏa thuận, thi công đúng tiến độ và bàn giao công trình đúng hạn
  • Sửa chữa, bảo dưỡng theo kỳ hạn, bảo hành công trình theo thỏa thuận hợp đồng.

Bài viết chia sẻ mọi thông tin về thiết kế nội thất phòng ngủ cho bé tại Nội Thất Tâm Việt. Bạn hãy liên lạc ngay để được tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc về nội thất phòng cho bé.

Website: https://noithattamviet.net

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