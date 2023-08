Nội Thất Tâm Việt sự lựa chọn hoàn hảo nội thất phòng ngủ cho bé

1. Những lưu ý khi thiết kế phòng ngủ cho bé

Nhiều ba mẹ thường nóng lòng muốn tạo cho con một không gian riêng mà không có sự tìm hiểu kỹ liền bắt tay vào làm ngay. Hậu quả là nội thất trong phòng của bé lộn xộn và không đúng theo sở thích của con. Để tránh điều này, bạn cần lưu ý những nội dung dưới đây khi thiết kế nội thất phòng ngủ cho bé:

1.1 Phòng ngủ cho bé phải đảm bảo an toàn

Yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu trong thiết kế nội thất phòng ngủ cho bé. Điều này được thể hiện qua cách bày trí đồ trong phòng, chất liệu sử dụng, màu sắc căn phòng. Bạn cần tránh lựa chọn nội thất nặng, có góc cạnh sắc nhọn. Để an toàn cho con, bạn nên bo tròn viền góc bàn, góc giường để tránh gây thương tích khi va chạm. Cùng với đó, ổ điện cũng cần được thiết kế phù hợp, an toàn với trẻ. Ngoài ra, chất liệu nội thất trong phòng của con cần đảm bảo phù hợp với lứa tuổi của trẻ.