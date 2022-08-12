Hướng dẫn sử dụng bồn cầu điện tử đơn giản nhất - Showroom Hùng Túy

Bồn cầu vệ sinh là thiết bị bắt buộc trong tất cả mọi nhà vì nó phục vụ cho nhu cầu cá nhân. Hiện nay đã có những cải tiến và cho ra mắt bồn cầu thông minh và đã được số đông khách hàng sử dụng vì những ưu điểm tuyệt vời. Tuy nhiên, loại sản phẩm này còn gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình sử dụng. Hãy cùng chúng tìm hiểu về cách lắp bồn cầu điện tử và cách sử dụng loại sản phẩm độc đáo này dưới đây.

Bồn cầu điện tử hay còn gọi là bồn cầu thông minh khi nó được tích hợp những tính năng hiện đại bậc nhất cho phép người sử dụng tương tác với chúng. Trong thời buổi hiện nay, xã hội tiên tiến cùng với sự trỗi dậy mạnh mẽ của nền công nghiệp hiện đại hóa, thì các thương hiệu về nội thất nhà tắm đã tạo nên các sản phẩm mới lạ. Bồn cầu điện tử là một trong những bồn cầu cao cấp khi sở hữu trong mình nhiều tính năng khác biệt. Cách sử dụng cũng như cách vệ sinh bồn cầu điện tử cũng tương đối đơn giản.

Sản phẩm bồn cầu điện tử mang phong cách thiết kế sang trọng, phù hợp hầu hết các công trình vệ sinh. Bao gồm những tính năng vượt trội như: Công tác cảm ứng, tự động ngắt điện khi rò rỉ nước, giới hạn điện áp và dòng điện, hệ thống tự rửa,...

Cách lắp bồn cầu điện tử đúng quy trình và nhanh chóng

Cách lắp bồn cầu điện tử đơn giản nhanh chóng

Khi tiến hành lắp thiết bị vệ sinh thì đều cần có quy trình thực hiện. Dưới đây sẽ là các bước hướng dẫn cách lắp bồn cầu điện tử:

- Bước 1: Trước khi tiến hành lắp đặt bồn cầu điện tử thì điều đầu tiên không thể thiếu là dụng cụ và phụ tùng cần thiết. Bộ dụng cụ và phụ tùng gồm những gì thì tùy thuộc vào loại sản phẩm cần lắp.

- Bước 2: Bất kỳ một sản phẩm nào trước khi lắp đặt cũng cần kiểm tra vị trí lắp đặt. Bồn cầu thông minh cũng vậy, cần phải kiểm tra vị trí ống nước, ống xả thải, khoảng cách ống dẫn nước để đảm bảo độ chính xác khi lắp đặt, đó cũng là bước quan trọng để cách lắp bồn cầu điện tử được thực hiện tốt hơn

- Bước 3: Lắp đặt bồn cầu thông minh vào vị trí là bước tiếp theo trong quá trình. Bước này cần độ chính xác, tỉ mỉ và cẩn thận để sản phẩm được kết nối với vị trí lắp đặt.

- Bước 4: Đây là bước cuối cùng là đấu nối két nước và nguồn cấp nước. Sau đó sẽ đấu nối với nguồn điện để bồn cầu thông minh có thể hoạt động.

Hướng dẫn sử dụng bồn cầu điện tử toto chi tiết

Trong bất kì bồn cầu cao cấp điện tử nào thì cách sử dụng đều tương tự như bao gồm các nút cảm biến như sau:

- Rear Soft: Tính năng rửa sau

- Front/Wide: Chế độ rửa trước

- Pressure: Tùy chỉnh cường độ

- Pulsating: Điều khiển tia nước chuyển động

Hướng dẫn sử dụng bồn cầu điện tử toto đơn giản và chi tiết nhất

- Position: Điều chỉnh vị trí

- Oscillating: Điều chỉnh giao động tới lui

- Dryer: Sấy khô

- Setting: Cài đặt

Cảm biến thông minh được lắp đặt trên bồn cầu điện tử là tính năng nhận diện người lại gần để tự động mở nắp, khi không có người sử dụng sẽ đóng nắp lại. Bên cạnh đó, một trong những tính năng tuyệt vời của bồn cầu điện tử là khả năng thay đổi nhiệt độ để phù hợp với thời tiết.

Cách vệ sinh bồn cầu điện tử tại nhà

Trước khi tiến hành vệ sinh cần phải chuẩn bị các dụng cụ cần thiết để chà rửa như: Găng tay cao su, khăn chuyên dụng, bộ bàn chải, chất tẩy rửa trung tính, máy thổi,... Và quá trình vệ sinh bồn cầu điện tử được thực hiện qua các bước như sau:

- Bước 1: Ngắt điện của bồn cầu để tránh giật trong quá trình vệ sinh.

- Bước 2: Vệ sinh trong lòng bàn cầu thông minh bằng bàn chải, dung dịch tẩy rửa.

- Bước 3: Vệ sinh nắp bồn cầu bằng bàn chải, dung dịch tẩy rửa và khăn chuyên dụng.

- Bước 4: Sử dụng các vật dụng cần thiết để vệ sinh thân bồn cầu và két nước

- Bước 5: Sấy khô bồn cầu điện tử

- Bước 6: Kiểm tra lại thật kỹ trước khi kết nối điện

Bồn cầu điện tử một sản phẩm mới nhưng không quá xa lạ vì nó đã nhận được sự quan tâm lớn từ phía khách hàng. Vì lẽ đó, cách sử dụng dường như cũng đã khá quen thuộc. Tuy nhiên, còn rất nhiều khách hàng chưa biết cách sử dụng và cách vệ sinh bồn cầu điện tử cao cấp sao cho hợp lý. Bài viết trên đây đã chia sẻ đầy đủ những thông tin để giúp ích cho khách hàng, nếu có gì thắc mắc hãy liên hệ với Showroom Hùng Tuý để được tư vấn và giải đáp tận tình. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quá trình chọn lựa và sử dụng bồn cầu điện tử.