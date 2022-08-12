2 điều đại kỵ khi thiết kế nhà bếp ảnh hưởng đến tinh thần và sinh khí gia đình

Nhà đẹp 12/08/2022 13:12

Nhà bếp là nơi quan trọng và là một phần để tạo nên một ngôi nhà hoàn thiện, cần chú ý những kiêng kỵ này để ngôi nhà trở nên tốt lành nhé

Phong thủy nhà bếp có vai trò như thế nào trong đời sống gia đình?

2 điều đại kỵ khi thiết kế nhà bếp ảnh hưởng đến tinh thần và sinh khí gia đình - Ảnh 1

Theo các nhà khoa học phong thủy nhà ở, nhà bếp đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nhà ở. Ảnh minh họa: Internet

 Nhà bếp đẹp với đầy đủ tiện nghi không chỉ là không gian nấu nướng mà còn là góc giúp gắn kết yêu thương giữa các thành viên trong gia đình. Vì vậy, hãy xây dựng và thiết kế nhà bếp sao cho thẩm mỹ, tiện nghi. Những vẫn đảm bảo được các yếu tố phong thủy. 

Phong thủy nhà bếp là một vấn đề quan trọng được nhiều người quan tâm trong thiết kế nội thất nhà ở. Trong phong thủy nhà ở, ngoài hướng cửa chính, phòng ngủ thì phòng bếp cũng là yếu tố có liên quan mật thiết đến tài vận, sức khỏe của gia đình. 

Theo các nhà khoa học phong thủy nhà ở, nhà bếp đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nhà ở. Vì nó sẽ quyết định đến sự an thịnh, nguồn tài lộc và vượng khí của gia đình.

Sức khỏe và sự nghiệp của mọi người trong gia đình có được đảm bảo hay không phụ thuộc nhiều vào phong thủy nhà bếp.

Không đặt bếp nấu ngược hướng nhà

2 điều đại kỵ khi thiết kế nhà bếp ảnh hưởng đến tinh thần và sinh khí gia đình - Ảnh 2

Bếp nấu tuyệt đối không được đặt ngược hướng nhà, tức là lưng bếp phải quay về hương cửa. Ảnh minh họa: Internet

Theo phong thủy, bếp nấu tuyệt đối không được đặt ngược hướng nhà, tức là lưng bếp phải quay về hương cửa. Ngoài ra, phải tránh việc vừa mở cửa ra đã nhìn ngay thấy bếp. Nếu không thể thay đổi được vị trí của bếp nấu thì gia chủ cần sử dụng vách ngăn, bình phong hoặc rèm cửa để ngăn cách. Cách này sẽ giúp ngăn cản các luồng khí xấu từ ngoài vào.

Không nên đặt bếp nấu cạnh cửa sổ cũng không nên để vật nhọn hướng trực tiếp vào bếp nấu vì sẽ ảnh hưởng đến hòa khí của gia đình. Ngoài ra, không nên đặt bếp gần những vị trí có nước vì Hỏa - Thủy tương khác.

Bếp nấu cũng không được đặt ở trung tâm của căn bếp vì như vậy bếp không có chỗ dựa, tạo nên thế không vững chắc, khiến gia đình bất ổn, tinh thần sa sút, tiền tài suy yếu.

Không đặt bếp đối diện và bên dưới phòng ngủ

2 điều đại kỵ khi thiết kế nhà bếp ảnh hưởng đến tinh thần và sinh khí gia đình - Ảnh 3

Một trong những đại kỵ cần tránh trong phong thủy nhà bếp đó chính là kiêng đặt bếp đối diện hoặc bên dưới phòng ngủ. Ảnh minh họa: Internet

Một trong những đại kỵ cần tránh trong phong thủy nhà bếp đó chính là kiêng đặt bếp đối diện hoặc bên dưới phòng ngủ

Vì phòng ngủ là không gian riêng tư dành để nghỉ ngơi nên cần sự yên tĩnh. Còn nhà bếp là nơi sinh hỏa, sinh nhiệt và có những mùi hôi khó chịu. Việc đặt phòng bếp đối diện hoặc bên dưới phòng ngủ sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm sinh lý của người ở trong phòng. 

Khói lửa và mùi thức ăn từ nhà bếp sẽ khiến cho người ở cảm thấy bực tức, khó chịu và thường xuyên xảy ra cáu giận vô cớ gây ảnh hưởng đến hòa khí của các thành viên trong gia đình.   

Một trong những lưu ý quan trọng việc xem phong thủy hướng nhà bếp đó chính là không nên kê bếp sát với đầu giường ngủ. Bởi nếu đầu giường ngủ đặt quá sát bếp sẽ khiến người nằm ngủ thường xuyên gặp bệnh đau nhức đầu, tâm sinh lý không được ổn định

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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