Nhà nào đang có 5 điều này, tài lộc may mắn ngày một tăng cấp

Nhà đẹp 09/08/2022 16:36

Theo phong thuỷ ngôi nhà nào đạt 5 yếu tố dưới đây thì may mắn ngập tràn

Trước nhà thoáng đãng, không bị chắn tầm mắt

Nhà nào đang có 5 điều này, tài lộc may mắn ngày một tăng cấp - Ảnh 1

Khi chọn mua nhà, tốt nhất bạn nên chọn căn nhà có không gian phía trước thoáng rộng, không bị che chắn quá nhiều

Ảnh minh họa: Internet

Khi chọn mua nhà, tốt nhất bạn nên chọn căn nhà có không gian phía trước thoáng rộng, không bị che chắn quá nhiều, dù bị chắn bởi nhà cao tầng hay rừng cây thì cũng là không tốt.

Nếu như trước nhà có tầm nhìn thoáng rộng thì căn nhà sẽ có nhiều ánh sáng mặt trời, không khí được lưu chuyển, phong thủy tất sẽ là lý tưởng.

Người sống ở căn nhà có phong thủy tốt như vậy thì tâm trạng thường dễ vui vẻ, lạc quan, tài vận cũng dễ bề tăng tiến, kiếm tiền dễ dàng.

Gia chủ tâm trạng vui vẻ, gia đình hòa thuận, các thành viên đoàn kết yêu thương nhau, đó chính là phong thủy tốt, tiền bạc tài lộc gia tăng cũng là chuyện tất nhiên.

Ánh sáng chan hòa 

Nhà nào đang có 5 điều này, tài lộc may mắn ngày một tăng cấp - Ảnh 2

Khi xem xét phong thủy của một ngôi nhà, ánh sáng là điều không thể bỏ qua

Ảnh minh họa: Internet

 Khi xem xét phong thủy của một ngôi nhà, ánh sáng là điều không thể bỏ qua. Sự phát triển của vạn vật đều phụ thuộc vào ánh sáng tự nhiên. Ánh sáng mặt trời có thể chiếu sáng, mang lại hơi ấm, có tác dụng diệt khuẩn, nâng cao khả năng miễn dịch của con người.

Một ngôi nhà tràn ngập ánh sáng là dấu hiệu phong thủy tốt. Gia đình sống trong ngôi nhà này thường có sức khỏe dồi dào, làm ăn suôn sẻ.

Nhà có nhiều cây xanh, cây sống lâu

Nhà nào đang có 5 điều này, tài lộc may mắn ngày một tăng cấp - Ảnh 3

Cây cối mang lại sinh khí và tài lộc cho ngôi nhà. Một căn nhà có nhiều cây xanh không chỉ tạo sự mát mẻ mà còn giúp cân bằng âm dương.

Ảnh minh họa: Internet

Cây cối mang lại sinh khí và tài lộc cho ngôi nhà. Một căn nhà có nhiều cây xanh không chỉ tạo sự mát mẻ mà còn giúp cân bằng âm dương.

Các cây trong nhà sinh trưởng tốt, đâm chồi nảy lộc rồi ra hoa kết trái đều đặn là một dấu hiệu đáng mừng. Cây sống lâu, xanh tốt là điềm lành, chứng tỏ ngôi nhà có phong thủy tốt, gia chủ có nhiều tài lộc, cuộc sống an khang, thịnh vượng.

Có chim, ong về làm tổ

Các cụ xưa có câu “Đất lành chim đậu”. Do đó, nhà có chim hoặc ong về làm tổ là một dấu hiệu phong thủy tốt. Người ta cho rằng các loài chim và ong như một món quà mà ông trời ban tặng. Chúng thuốc về dương khí. Một khi dương khí vào nhà nghĩa là may mắn sẽ đến.

Trẻ nhỏ thích đến nhà chơi

Trẻ nhỏ tuy còn non nớt nhưng lại được xem là có linh tính tốt. Nếu như ngôi nhà có phong thủy xấu, những đứa trẻ thường không thích ghé thăm hoặc hay quấy khóc khi đến nhà. Nếu trong nhà thường xuyên có trẻ đến ghé thăm, chơi đùa vui vẻ thì phong thủy của ngôi nhà đang rất tốt, dễ thu hút được điềm lành.

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