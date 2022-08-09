Làm ăn mãi không thăng tiếng vì mắc phải 3 lỗi bối trí nhà cửa nhiều người mắc phải

Nhà đẹp 09/08/2022 00:16

Biết ngay 3 điều này trong việc trang trí nhà để tránh xui xẻo, công việc tài lộc thuận lợi hơn

Từ cửa chính hính nhìn thẳng thấy bếp

Làm ăn mãi không thăng tiếng vì mắc phải 3 lỗi bối trí nhà cửa nhiều người mắc phải - Ảnh 1

Khi thiết kế vị trí các phòng trong nhà, cửa chính tuyệt đối không được nhìn thẳng vào khu vực bếp, đặc biệt là không được nhìn thấy bếp nấu.

 Ảnh minh họa: Internet

Nhà bếp không chỉ là nơi chế biến đồ ăn mà còn đóng vai trò giữ tài lộc trong phong thủy nhà ở. Vì vậy, khi thiết kế vị trí các phòng trong nhà, cửa chính tuyệt đối không được nhìn thẳng vào khu vực bếp, đặc biệt là không được nhìn thấy bếp nấu.

Cửa chính nhìn thấy bếp được phong thủy khái quát bằng câu: "Khai môn kiến táo, tiền tài đa hao", tạm hiểu là mở cửa nhìn thấy bếp, tiền tài hao tổn.

Vì theo phong thủy, nhà bếp là nơi chứa lương thực, của cải của gia đình, nếu mở cửa chính ra nhìn thấy bếp thì không khác gì mở kho lương, kho tiền cho người ngoài thấy. Đây là dấu hiệu cho thấy sự thất thoát tài lộc.

Ngoài ra, nhà bếp cũng là không gian riêng tư của gia đình, không nên để người khác dễ dàng nhìn thấy.

Theo chuyên gia phong thủy, nếu gặp trường hợp này, cách đơn giản là đóng cửa khu vực nhà bếp lại. Nếu không có cửa bếp, gia đình có thể treo rèm hoặc đặt bình phong để giảm tầm nhìn từ cửa vào bếp

Quá nhiều dồ lặt vặt

Làm ăn mãi không thăng tiếng vì mắc phải 3 lỗi bối trí nhà cửa nhiều người mắc phải - Ảnh 2

Để các vật dụng lung tung, lộn xộn sẽ cản trở quá trình vận khí và luân chuyển của phong thủy trong gia đình

Ảnh minh họa: Internet

 

Để các vật dụng lung tung, lộn xộn sẽ cản trở quá trình vận khí và luân chuyển của phong thủy trong gia đình. Phong thủy rất coi trọng sự cân bằng, luân chuyển khí. Chỉ khi các dòng khí trong nhà vận hành ổn định thì gia đình mới thịnh vượng, con cháu mới có phúc lộc.

Đồ đạc để lộn xộn sẽ làm tắc nghẽn vận may, cản trở tài lộc khiến gia đình ngày một sa sút.

Theo khoa học, thói quen chất đồ dưới gầm giường sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất vị sinh. Gầm giường là không gian kín gió, ít được làm sạch, lau chùi, để cả năm cũng không vệ sinh mọt lần. Việc đặt nhiều vật dụng dưới gầm giường không khác gì nuôi một ổ vi khuẩn. Lâu ngày, những vật dụng dưới gầm giường sẽ sinh ra nấm mốc. Những nấm mốc này có thể xâm nhập vào cơ thể và xây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ngoài ra, nấm mốc cực kỳ có hại cho đường hô hấp, gây ra bệnh phổi, đặc biệt là với các gia đình có người già, trẻ nhỏ.

Gầm giường bẩn cũng thu hút sự tập trung của các loại sinh vật như gián, chuột, bọ. Chúng có thể làm tổ trong các đồ vật dưới gầm giường và gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.

Giường ngủ trên gác xép

Làm ăn mãi không thăng tiếng vì mắc phải 3 lỗi bối trí nhà cửa nhiều người mắc phải - Ảnh 3

uyệt đối không được kê giường lớn trên gác xép, tốt nhất không nên làm phòng ngủ trên gác xép. 

Ảnh minh họa: Internet

 Nhiều người chuộng kiểu căn hộ có gác xép, phối cảnh gác xép vẫn rất chất. Tuy nhiên, tuyệt đối không được kê giường lớn trên gác xép, tốt nhất không nên làm phòng ngủ trên gác xép. 

Phòng ngủ nói chung bắt buộc phải vuông vắn. Hình dáng của gác xép tương đối bất quy tắc, nếu dùng làm phòng ngủ sẽ dễ gây họa cho cơ thể và làm thất thoát của cải.

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