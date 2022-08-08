3 tips giúp phòng ngủ luôn thơm lại không quá tốn kém

Nhà đẹp 08/08/2022 11:15

3 cách đơn giản có thể chưa biết, giúp phòng ngủ thơm tho một cách đơn giản tiết kiệm và không mất quá nhiều thời gian

 

Mở cửa sổ

 

3 tips giúp phòng ngủ luôn thơm lại không quá tốn kém - Ảnh 1

Tốt nhất là bạn nên mở cửa sổ buổi sáng sớm sau khi ngủ dậy. Ảnh minh họa: Internet

Phòng ngủ muốn thoáng đãng nhất định phải có sự lưu thông không khí. Không phải ngẫu nhiên phòng ngủ luôn ưu tiên tiếp giáp với mặt thoáng hoặc ít nhất có cửa sổ. Vì vậy, bí kíp đầu tiên, đơn giản và hoàn toàn miễn phí là chịu khó mở cửa sổ.

Tốt nhất là bạn nên mở cửa sổ buổi sáng sớm sau khi ngủ dậy. Ánh nắng buổi sớm và không khí trong lành sẽ giúp tâm trạng của bạn hưng phấn hơn. Nhưng nếu bạn sống gần những khu vực bị ô nhiễm thì việc mở cửa sổ nên cân nhắc kĩ.

Chịu khó giặt chăn ga

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Hãy chăm chỉ thay giặt ga gối theo chu kỳ 1 đến 2 tuần/ lần.. Ảnh minh họa: Internet

Chẳng có gì dễ chịu như nằm trên một bộ ga gối mềm mại, thoang thoảng mùi hương dễ chịu. Vì thế ngoài chất lượng ga gối, hãy chăm chỉ thay giặt ga gối theo chu kỳ 1 đến 2 tuần/ lần. Chu kỳ giặt ga gối sẽ càng nên rút ngắn nếu bạn nuôi thú cưng. Nhìn chung ga gối sạch sẽ không chỉ giúp bạn dễ chịu mà còn thân thiện với làn da của bạn nữa đấy!

Cách khử mùi trong phòng ngủ bằng trái thơm

3 tips giúp phòng ngủ luôn thơm lại không quá tốn kém - Ảnh 3

Thơm là một trong những loại trái cây dễ tìm, thơm ngon và thanh mát, tốt cho cơ thể. Ảnh minh họa: Internet

Mùi hôi trong phòng ngủ khiến bạn cảm thấy bức bối, khó chịu và cơ thể mệt mỏi. Việc bạn cần làm là sử dụng ngay các phương pháp loại bỏ mùi hôi khó chịu này. Tuy nhiên, bạn là người yêu thích sự tự nhiên, ưa chuộng các phương pháp thủ công thì có thể chọn trái thơm để làm đồ khử mùi phòng ngủ cho mình. Thơm là một trong những loại trái cây dễ tìm, thơm ngon và thanh mát, tốt cho cơ thể. Không những thế, thơm còn được ứng dụng rất nhiều trong cuộc sống, một trong số đó chính là sử dụng thơm để khử mùi hôi. 

Cách thực hiện vô cùng đơn giản: 

Bước 1: Đầu tiên bạn chỉ cần chọn một trái thơm tươi.

Bước 2: Làm sạch ruột bên trong, rồi thắp một cây nến và cho vào. 

- Bước 3: Lúc này nhiệt độ từ ngọn nến sẽ làm nóng vỏ thơm và tạo ra mùi hương dễ chịu, loại bỏ các mùi hôi, mùi ẩm mốc,... trong phòng ngủ của bạn. 

Tuy nhiên, cách làm này dù được thực hiện từ các nguyên liệu thiên nhiên nhưng nếu quá làm dụng, sử dụng lâu dài sẽ không tốt cho sức khỏe. Do đó, bạn nên sử dụng có chừng mực, chỉ nên dùng khi thực sự cần thôi nhé.

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