Những vật không nên để đầu giường nếu bạn không muốn "rước họa vào thân"

Nhiều người đi về hay tiện tay vứt túi xách, ví,...lên giường. Đừng bao giờ làm điều đó một lần nữa. Theo một nghiên cứu của Anh, ví thật sự là một trong những vật dụng bẩn nhất mà bạn sở hữu - nó thậm chí còn kinh khủng hơn nắp bồn cầu. Mặt ngoài của ví là vô số loại vi khuẩn khác nhau từ đủ mọi người. Do vậy, treo ví lên móc và thường xuyên lau sạch với khăn khử trùng.

Từ góc độ tín ngưỡng và sự tôn kính lễ giáo thì đặt tượng thần, Phật ở đầu giường ngủ là điều đại kỵ. Bên cạnh đó, phong thủy học cũng nhấn mạnh rằng đặt những thứ này nơi đầu giường được coi là cách “cất giấu” tài lộc, may mắn, khiến công danh sự nghiệp của bạn luôn chỉ ở mức trung bình, khó thể thăng tiến được.

Gương soi

Trong phong thủy, đặt gương soi ở đầu giường và đối diện giường là điều đại kỵ, dễ làm ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là người trà và những người yếu bóng vía.

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Thú nhồi bông

Những con thú nhồi bông có hình thù trông rất đáng yêu và bạn có xu hướng trang bị cho mình hoặc cho con cái để ôm trong khi ngủ.

Điều này tưởng vô hại nhưng cực kỳ có hại bởi những con thú nhồi bông chứa đầy sợi bông hóa học độc hại sẽ gây ra các vấn đề về sức khỏe cho người ôm như viêm đường hô hấp, nhiễm trùng da, mẩn ngứa... Đó là nơi tích tụ nhiều bụi bẩn và vi khuẩn rất không tốt cho sức khỏe của bạn, đặc biệt là đối với trẻ em.

Dao, kiếm

Dao, kiếm là những thứ đại kỵ trong phòng ngủ vì sát khí rất nặng, dễ gặp áp lực công việc, đau đầu, bất an, thậm chí bị thương nếu vô ý đụng vào.

Nhiều người có sở thích sưu tầm dao, kiếm và coi đó là một thú vui của cuộc sống, thậm chí để thỏa ý thích họ còn treo chúng đầu giường ngủ để “tiện ngắm”. Phong thủy học lại cấm kị treo những thứ đó trong phong ngủ, nơi đầu giường vì nó khiến bạn ngủ dễ gặp áp lực công việc, đau đầu, bất an và gặp xui xẻo trong công việc.