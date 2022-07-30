Nên trồng cây phong thủy nào trong nhà để hút thêm tài lộc, bình an cho gia chủ

Cây bạch mã hoàng tử được biết đến là loài cây hợp với người mạng hỏa và mạng mộc. Tuy nhiên, cây không xung khắc với bất cứ mạng nào nên có thể đem lại may mắn cho người sở hữu cây này.

Ở Việt Nam nhiều người chọn cây bạch mã hoàng tử để trang trí nội thất. Theo phong thủy cây cảnh sẽ mang lại nhiều may mắn bởi cây mang nét hoàng tộc và được sử dụng để trang trí nhà cửa, phòng làm việc hay làm quà biếu các dịp khai trương, sinh nhật, thăng quan tiến chức…

Cây phú quý có thân trắng hồng, bộ rễ trắng muốt, sắc lá xanh kết hợp hài hòa với sắc đỏ mang nét đẹp sang trọng, quý phái. Đúng như tên gọi của nó, cây phú quý là loài cây mang đến tài lộc, thịnh vượng và bình an trong phong thủy. Đây cũng là loại cây được những gia đình giàu có thường bày ở phòng khách.

Ảnh minh họa: Internet

Trong phong thủy, cây phú quý được xem là biểu trưng của những điều tốt lành và hạnh phúc, lá cây có màu đỏ nên còn được xem là sự may mắn. Khi trồng ở nhà, nó sẽ giống như tên gọi mà mang lại cho người trồng tài lộc, giàu sang, phú quý.

Cây phát lộc

Cây phát lộc hay còn gọi là trúc phát tài, trúc phú quý, là loại cây được trồng nhiều ở trong nhà bởi cây mang nhiều ý nghĩa phong thủy Cây phát lộc có thân dài, thẳng, lá dài. Để chăm sóc cây phát lộc, bạn cần tỉa lá thường xuyên.

Theo phong thủy, số lượng thân cây phát lộc mang ý nghĩa khác nhau. Người ta nói 3 thân cây tượng trưng cho hạnh phúc, giàu có và trường thọ. 5 hoặc 6 thân cây tượng trưng cho tài lộc và may mắn. 7 thân cây tượng trưng cho sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi.

Ảnh minh họa: Internet

Cây kim ngân

Ảnh minh họa: Internet

Cây kim ngân cũng là một trong những loại cây phong thủy được yêu thích nhất hiện nay. Theo phong thủy, cây kim ngân hay còn gọi là cây tiền vàng, mang lại tài lộc, may mắn về cho chủ nhà. Đây là cây phong thủy hút tài lộc cực tốt, mang đến thịnh vượng, giàu có và sung túc cho người trồng.