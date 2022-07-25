Hãy đặt 6 thứ này trong phòng nếu bạn muốn phòng ngủ của mình lúc nào cũng thơm tho

Cây xanh không chỉ giúp làm đẹp phòng, nó còn giúp lọc sạch không khí trong phòng, loại bỏ độc tố tồn tại trong không khí.

Tuy nhiên bạn lưu ý không nên trồng quá nhiều cây xanh trong phòng ngủ vì ban đêm cây nhả khí CO2 có thể khiến bạn ngạt thở. Nếu nhà có trẻ con, thú cưng thì nên chắc chắn cây không chứa độc tố nguy hiểm.

Hãy sử dụng các loại hoa khô có mùi thơm lâu như hoa lavender, các loại vỏ cam, quýt, chanh, bưởi, các loại cây thảo dược như lá bạc hà, sả.... và đem phơi khô. Sau đó cho vào trong một chiếc bát đặc ở góc phòng nơi đón gió (lưu ý cần tránh để chúng bay ra phòng bằng cách đậy nắp có lỗ thoáng), hoặc cho vào túi vải để chúng có thể tỏa mùi.

Cách này sẽ hiệu quả trong một thời gian rất dài mà bạn không cần phải thay thường xuyên, hơn nữa mùi cũng rất dịu nhẹ.

Nồi nước thảo dược

Bạn hãy chuẩn bị một nồi nước, vài lát chanh, cây hương thảo, lá bạc hà, sả... và đun sôi trong một nồi nước rồi đặt vào trong phòng ngủ. Tốt hơn thì bạn có thể dùng bếp từ hoặc bếp gas du lịch để đun trực tiếp trong phòng ngủ và mở nắp nồi một lúc.

Các loại lá này sẽ giúp khử mùi phòng ngủ và giúp phòng có mùi thảo dược tươi mới cũng như giúp bạn dễ dàng có được giấc ngủ ngon hơn.

Dùng chanh và muối biển

Như chúng ta biết, chanh có một mùi thơm tự nhiên, dễ chịu. Đặc biệt chúng dùng để làm thơm phòng rất hiệu quả. Bạn hãy thực hiện như sau: hãy chuẩn bị cam, chanh. Cắt chúng làm đôi rồi khoét phần ruột của chúng ra, thả muối biển vào. Khi phòng có mùi hôi khó chịu, bạn hãy đặt chúng vào trong phòng. Mùi hôi của phòng sẽ được muối biển hấp thụ hết. Ngoài ra, phòng còn có mùi thơm tự nhiên nhờ vỏ chanh, vỏ cam tiết ra. Cách làm phòng ngủ thơm bằng chanh và muối biển cũng rất hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Làm thơm phòng ngủ bằng giấm ăn

Giấm ăn là một trong những loại gia vị trong nhà bếp được ứng dụng nhiều trong khử mùi và làm sạch vết bẩn do tính diệt khuẩn của nó. Giấm có thể hấp thụ mùi hôi và đem lại bầu không khí trong sạch phòng ngủ. Hãy pha giấm với nước theo tỷ lệ 1:1 sau đó chế vô bình xịt, xịt lên các ngóc ngách trong phòng rồi để đó 1 thời gian. Đảm bảo mọi mùi hôi trong phòng ngủ của bạn sẽ hoàn toàn biến mất.

Nến thơm

Ảnh minh họa: Internet

Nến thơm giúp khử mùi và mang lại cảm giác thư giãn. Tuy nhiên, có nhiều loại nến chứa paraffin, một nguyên liệu thải ra những hóa chất có thể dẫn tới ung thư khi bị đốt nóng.

Ngoài ra, những vật liệu làm nến thường có chì và hương liệu nhân tạo độc hại. Để đảm bảo an toàn, mọi người hãy tìm mua nến sáp đậu nành hay nến sáp ong tỏa có hương thơm thoang thoảng của mật.