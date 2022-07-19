Việc sử dụng xét nghiệm tự động sẽ giúp bác sĩ đưa ra quyết định nhanh chóng, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh.

Sáng 19-7, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đưa vào sử dụng hệ thống xét nghiệm tự động hiện đại GLP System-Abbott.

Hệ thống tự động hóa GLP bao gồm hệ thống track tự động hóa, máy phân tích sinh hóa miễn dịch tự động Alinity CI, máy huyết học tự động Alinity HQ, loại bỏ sự tương tác của con người và cho phép kiểm soát lỗi ở mức tối đa.

Với công suất của máy không giới hạn, có thể lên đến khoảng 26.000 - 30.000 mẫu xét nghiệm/ngày hoặc hơn nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu xét nghiệm của bệnh viện và các đơn vị y tế khác trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đưa vào sử dụng hệ thống xét nghiệm tự động hiện đại GLP System-Abbott.

Theo bác sĩ Võ Thị Thùy Nga, Trưởng khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, trong môi trường y tế không ngừng thay đổi, qua đại dịch Covid-19 vừa qua chứng tỏ rằng, việc cần ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong khám chữa bệnh là điều cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn là một trong những phòng xét nghiệm tại Việt Nam được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 15189:2012, chứng nhận chuẩn quốc tế Six Sigma VP, hướng tới tiêu chuẩn Mỹ về xét nghiệm CAP và chứng nhận JCI trong những năm tiếp theo.

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