Thường xuyên "xì hơi" không chỉ là quy trình tiêu hóa mà là dấu hiệu liên quan đến 4 vấn đề sức khỏe này

Nhà khoa học đã tìm 16 tình nguyện viên và đặt ống vào trực tràng của họ trong 4 giờ quan sát.

Trong suy nghĩ của nhiều người, xì hơi là việc thải độc ra ngoài của cơ thể, và cảm thấy càng đánh rắm sẽ càng tốt. Nếu tình trạng xì hơi quá thường xuyên, không đơn giản chỉ là việc giải độc, có thể cơ thể đang có vấn đề bất thường. Trong một ngày bạn xì hơi bao nhiêu lần? Đối với việc này không mấy ai thật sự chú ý đến, nhưng nhưng một số nhà khoa học đã thực hiện các thí nghiệm liên quan.

Kết quả cuối cùng cho thấy 16 tình nguyện viên xì hơi từ 3 đến 9 lần, và tổng lượng khí đường ruột sinh ra ở các tình nguyện viên khác nhau là khác nhau, dao động từ 106 đến -1657ml. Không có một tiêu chuẩn thống nhất nào về số lượng xì hơi mà phải căn cứ vào tình trạng của mỗi người, nhưng sẽ không có trường hợp nào không thả hay thả quá nhiều.

Nếu bạn xì hơi nhiều hơn 15 lần một ngày, đó có thể là một bệnh gan. Chức năng gan không bình thường sẽ làm giảm bài tiết mật, gây khó tiêu, trong ruột sinh ra nhiều khí sẽ được thải ra ngoài dưới dạng xì hơi.

Ngoài việc xì hơi nhiều hơn, các tổn thương ở gan cũng sẽ gây ra các triệu chứng như rụng tóc, da đầu nhờn, cơ thể có mùi hôi, nếu có biểu hiện này. Hãy đến bệnh viện kiểm tra chức năng gan kịp thời, tránh để không trì hoãn việc điều trị bệnh

2. Ung thư ruột già

Sự gia tăng số lượng xì hơi cũng liên quan mật thiết đến bệnh ung thư ruột, những tổn thương ở ruột sẽ làm giảm tốc độ tiêu hóa và hấp thụ thức ăn, dễ dẫn đến sinh ra nhiều khí, đồng thời khí này có mùi trứng thối đặc biệt khó chịu.

Tần suất xì hơi tăng lên và mùi hôi đặc biệt có thể là đường tiêu hóa có vấn đề, đồng thời mùi hơi này có thể liên quan đến xuất huyết tiêu hóa hoặc khối u ác tính trong ruột. Ngoài mùi xì hơi, còn có các triệu chứng khác của bệnh ung thư ruột, chẳng hạn như thiếu máu, đau bụng và đầy hơi, có máu trong phân và các vấn đề khác.

3 Táo bón

Ngày nay rất nhiều người gặp phải tình trạng táo bón, có rất nhiều yếu tố dẫn đến tình trạng táo bón trong đó phần lớn là do chế độ ăn uống không hợp lý. Táo bón sẽ khiến chất độc và chất thải đọng lại trong ruột, đồng thời tiết ra nhiều mùi khiến người bệnh xì hơi rất nặng mùi và thường xuyên.

Táo bón tuy không phải là bệnh nguy hiểm nhưng nếu để lâu sẽ ảnh hưởng đến cơ thể, do đó vấn đề táo bón phải được giải quyết kịp thời.

4 Hội chứng ruột kích thích

Có thể nhiều người chưa nghe nói đến căn bệnh này, trên thực tế, hội chứng đại tràng kích thích là một bệnh lý đường tiêu hóa tương đối phổ biến trên lâm sàng và sau khi bệnh xảy ra, ngoài các vấn đề điển hình như tiêu chảy, táo bón thì còn kèm theo tần suất xì hơi.

Nguyên nhân dẫn đến kết quả này hầu hết là do rối loạn chức năng tự chủ, đặc biệt là trường hợp ăn nhiều đồ cay thì dạ dày sẽ yếu hơn, lâu dần sẽ dẫn đến rối loạn chức năng đường ruột. Điều này làm cho vi khuẩn trong ruột lên men nhanh hơn, từ đó tạo ra nhiều khí hơn và làm tăng tần suất xì hơi.

Làm thế nào để cải thiện vấn đề thường xuyên xì hơi?

Sau bữa ăn một tiếng uống sữa chua

Rối loạn chức năng tiêu hóa dễ dẫn đến tăng tần suất xì hơi, ăn quá no hoặc thích ăn đồ sống, lạnh, … dễ dẫn đến rối loạn chức năng tiêu hóa.

Vì vậy, nên uống một cốc sữa chua sau bữa ăn cách khoảng một tiếng có thể ổn định hệ vi khuẩn đường ruột, thúc đẩy quá trình tiêu hóa thức ăn, tránh cho thức ăn bị giữ lại lâu trong đường tiêu hóa, từ đó giảm lượng khí sinh ra.

Chú ý đến chế độ ăn uống của bạn

Muốn cải thiện tình trạng thường xuyên xì hơi, bạn cần điều chỉnh chế độ ăn uống, ăn ít thức ăn khó tiêu hoặc dầu mỡ, đồng thời ăn ít thức ăn nguội hoặc lạnh, cố gắng ăn nhiều rau quả có tính ấm hoặc trung tính.

Ngoài việc thay đổi thức ăn, hãy lưu ý không ăn quá no và nhai chậm khi ăn lại để tránh nuốt phải quá nhiều không khí.

Ngoài ra còn có nhiều loại thực phẩm chứa nhiều tinh bột như khoai lang, khoai tây, hành tây,… Sau khi ăn những loại thực phẩm này cũng sẽ gây ra quá nhiều khí hư và làm tăng số lượng mụn trứng cá, vì vậy bạn nên ăn ít các loại thực phẩm này.