13 mẹo giặt ủi giúp quần áo của bạn luôn sạch sẽ và tươi mới

Sống khỏe 19/06/2022 22:42

Giặt quần áo có lẽ là một trong những công việc nhà nhàm chán nhất, nhưng thực sự không có cách nào để giải quyết. Mặc dù các kỹ sư luôn phát minh ra các thiết bị gia dụng mới và giờ đây thậm chí còn có một loại máy giặt có thể được điều khiển từ xa, quy trình này vẫn không phải là một quá trình thú vị. 

Giặt quần áo có lẽ là một trong những công việc nhà nhàm chán nhất, nhưng thực sự không có cách nào để giải quyết. Mặc dù các kỹ sư luôn phát minh ra các thiết bị gia dụng mới và giờ đây thậm chí còn có một loại máy giặt có thể được điều khiển từ xa, quy trình này vẫn không phải là một quá trình thú vị. Theo thống kê, phụ nữ dành khoảng 17 phút mỗi ngày để giặt giũ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ một số thủ thuật có thể giảm đáng kể thời gian bạn dành cho việc phân loại, giặt và sấy quần áo.

Bright Side, chúng tôi đã chuẩn bị một danh sách các khuyến nghị giúp việc giặt giũ trở nên nhanh chóng và đơn giản.

1. Dùng nước súc miệng để vệ sinh máy giặt

13 mẹo giặt ủi giúp quần áo của bạn luôn sạch sẽ và tươi mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Máy giặt cần được khử trùng thường xuyên để tiếp tục hoạt động ở mức mà nó cần. Bạn có thể mua chất tẩy rửa đặc biệt, nhưng cũng có thể dùng nước súc miệng thông thường - chỉ cần thêm nửa ly vào khu vực bạn thường cho bột giặt vào máy giặt và bắt đầu chu trình giặt đầy đủ. Nấm, mốc và vi khuẩn có hại sẽ bị tiêu diệt.

 

2. Sử dụng túi đặc biệt khi giặt

13 mẹo giặt ủi giúp quần áo của bạn luôn sạch sẽ và tươi mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Nhiều người đã rơi vào tình huống tất của họ biến mất trong máy giặt. Và các nhà khoa học Simon Moore và Geoff Ellis thậm chí còn phát triển một công thức giải thích bí ẩn này.

Nhưng các bà nội trợ có kinh nghiệm khuyên bạn nên mua những chiếc túi đặc biệt để giặt những loại quần áo nhỏ cho mọi thành viên trong gia đình. Trong trường hợp này, vấn đề quần áo bị thất lạc sẽ được giải quyết mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

 

3. Cho một vài viên aspirin vào máy giặt để làm trắng quần áo

13 mẹo giặt ủi giúp quần áo của bạn luôn sạch sẽ và tươi mới - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Một số người cố gắng tránh mặc quần áo màu trắng vì những vết mồ hôi màu vàng thường xuất hiện. Nếu bạn đã từng sợ làm hỏng một chiếc áo sơ mi trắng đẹp, thì chúng tôi có một số tin vui cho bạn! Cho vài viên aspirin vào máy giặt có thể giúp làm trắng da trắng hơn do chứa axit salicylic. Vì vậy, hãy tìm đến chiếc áo sơ mi trắng yêu thích của bạn và biết rằng những vết mồ hôi ố vàng đã là dĩ vãng!

 

4. Đừng phơi quần áo quá lâu

13 mẹo giặt ủi giúp quần áo của bạn luôn sạch sẽ và tươi mới - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Rất khó để ủi quần áo đã được sấy khô lâu hơn mức cần thiết vì vải có khả năng chống lại tác động nhiệt. Trong một số trường hợp rất khó, ngay cả bàn ủi có tủ hấp cũng không giúp được gì cho bạn.  Việc ủi quần áo bị ẩm sẽ dễ dàng hơn  . Và nếu quần áo của bạn bị khô quá mức, bạn chỉ cần tưới một ít nước lên chúng.

 

5. Sử dụng dầu gội trẻ em để phục hồi quần áo bị co rút

13 mẹo giặt ủi giúp quần áo của bạn luôn sạch sẽ và tươi mới - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Điều này nghe có vẻ bất thường, nhưng dầu gội hoặc dầu xả dành cho trẻ sơ sinh có thể trả lại quần áo bị thu hẹp của bạn về kích thước ban đầu. Chỉ cần cho một ít vào bình chứa nước ấm và để quần áo ngâm trong 10-15 phút. Sau đó, dùng khăn thấm khô và nằm ngang để khô hoàn toàn. Dầu xả sẽ làm phẳng sợi xơ và trả lại kích thước ban đầu.

 

6. Không sử dụng dàu xả khi giặt đồ có màu trắng

13 mẹo giặt ủi giúp quần áo của bạn luôn sạch sẽ và tươi mới - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Những bà nội trợ có kinh nghiệm không khuyên bạn nên thêm dầu xả khi bạn đang giặt thứ gì đó màu trắng vì nó không giúp quần áo trở nên trắng hết mức có thể. Nếu mục tiêu của bạn là làm cho quần áo của bạn trắng sáng rực rỡ, thì bạn cần sử dụng chất tẩy đặc biệt thay vì bột giặt và nước xả thông thường. Các thành phần khác không cho phép thuốc tẩy hoạt động tốt như nó có thể.

 

7. Đừng phân loại quần áo theo màu sắc

13 mẹo giặt ủi giúp quần áo của bạn luôn sạch sẽ và tươi mới - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Đừng phân loại quần áo theo màu sắc - hãy phân loại chúng theo độ đậm nhạt của vải. Các loại vải nặng sẽ hấp thụ nhiều nước hơn các loại vải nhẹ hơn. Đó là lý do tại sao bột giặt được giặt khỏi những thứ khác nhau ở một mức độ khác nhau và tại sao giặt hỗn hợp lại làm hỏng quần áo làm từ sợi mỏng. Nhưng bạn nên nhớ 2 ngoại lệ:

  • Quần áo trắng luôn được giặt riêng.
  • Nhiệt độ không được cao hơn 85 ° F nếu không quần áo có màu sắc khác nhau sẽ làm mất độ bão hòa của màu sắc.

 

8. Đặt những quả bóng bằng giấy thiếc vào máy giặt

13 mẹo giặt ủi giúp quần áo của bạn luôn sạch sẽ và tươi mới - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Để quên đi tĩnh điện trong quần áo, hãy cho một vài quả bóng giấy thiếc vào máy giặt. Chúng sẽ hấp thụ điện tích tĩnh.

 

9. Sử dụng kem cạo râu để loại bỏ các vết trang điểm

13 mẹo giặt ủi giúp quần áo của bạn luôn sạch sẽ và tươi mới - Ảnh 9
Ảnh minh họa

Đôi khi không thể tẩy sạch các vết trang điểm vì một số loại phấn nền và một số loại son có thể bám trên quần áo của bạn mãi mãi. Tuy nhiên, để tẩy trang, bạn có thể chấm một ít kem cạo râu thông thường lên vết bẩn và chỉ cần giặt quần áo như bình thường .

 

10. Rửa nắp trong máy giặt

13 mẹo giặt ủi giúp quần áo của bạn luôn sạch sẽ và tươi mới - Ảnh 10
Ảnh minh họa

Để đảm bảo rằng mũ của bạn không bị mất hình dạng, không giặt trong máy giặt. Giải pháp rất đơn giản - bạn có thể rửa nó trong máy rửa bát. Đặt nó lên kệ trên cùng của máy rửa bát và bắt đầu chu trình đầy đủ.

 

11. Dùng nước lạnh để giặt tất bẩn

13 mẹo giặt ủi giúp quần áo của bạn luôn sạch sẽ và tươi mới - Ảnh 11
Ảnh minh họa

Bạn không thể giặt tất trong nước nóng vì hầu hết các chất bẩn (chẳng hạn như mồ hôi) có nguồn gốc từ protein. Nếu bạn áp dụng nhiệt độ quá nóng cho chất bẩn như vậy, nó sẽ luôn ở trong tất của bạn. Đó là lý do tại sao, không có vấn đề gì hầu hết mọi người nghĩ, tốt nhất là giặt tất trong nước lạnh.

 

12. Tẩy sạch các vết bẩn cứng đầu bằng máy sấy tóc

13 mẹo giặt ủi giúp quần áo của bạn luôn sạch sẽ và tươi mới - Ảnh 12
Ảnh minh họa

Để loại bỏ các vết bẩn cũ không chứa protein như cỏ, đất hoặc nước trái cây, bạn có thể làm nóng chúng bằng máy sấy tóc và cho một ít chất tẩy rửa lên vết bẩn. Sau đó, bạn có thể cho quần áo vào máy giặt. Làm nóng vết bẩn sẽ giúp các thành phần của bột giặt hoạt động hiệu quả hơn.

 

13. Sử dụng khăn khô để đồ giặt nhanh hơn

13 mẹo giặt ủi giúp quần áo của bạn luôn sạch sẽ và tươi mới - Ảnh 13
Ảnh minh họa

Đồ giặt khô nhanh hơn nếu bạn treo khăn khô giữa các hàng quần áo đã giặt. Nếu quần áo vẫn còn ẩm nhưng bạn thực sự cần mặc nó vào và bỏ đi, thì bạn chỉ cần gói nó trong một chiếc khăn khô và cho vào máy giặt để giúp loại bỏ bớt hơi ẩm còn sót lại.

Bạn có những mẹo giặt giũ nào khác? Chia sẻ chúng trong phần bình luận bên dưới!

Theo Bright Side.

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