Hãy yên tâm vì từ nay, các 'Cú đêm' sở hữu đôi mắt 'gấu trúc' đã có MẸO VẶT khắc phục CỰC HIỆU QUẢ ngay tại nhà!

Vào buổi sáng hoặc buổi tối, hãy chườm lạnh trong khoảng mười phút. Nếu có mặt nạ, bạn có thể để trong tủ lạnh và lấy ra đắp hai lần một ngày.

Thời gian sử dụng màn hình máy tính, điện thoại quá nhiều hoặc thiếu ngủ dẫn đến quầng thâm mắt. Vì vậy, rất có thể bạn sẽ cần thực hiện một số biện pháp chữa trị dễ dàng tại nhà theo khuyến nghị của chuyên gia.

Nếu bạn không có túi chườm lạnh hoặc mặt nạ để sử dụng, hãy thay thế bằng túi trà đã qua sử dụng. Nhiều loại trà như trà xanh có thêm lợi ích của chất chống oxy hóa giúp làm dịu các mao mạch căng thẳng.

Đầu tiên bạn rửa mặt sạch, sau đó thoa đều và massage đều vaseline ở vùng mắt thâm. Để vaseline qua đêm và rửa lại vào sáng hôm sau. Để tăng hiệu quả trị thâm, bạn có thể kết hợp thêm dầu hạnh nhân. Vitamin E trong dầu hạnh nhân có thể khắc phục lão hóa hiệu quả.

Trị quầng thâm bằng dầu hạnh nhân và vitamin E

Hỗn hợp dầu hạnh nhân và vitamin E có thể là một phương thuốc tự nhiên cho quầng thâm nếu được sử dụng kiên trì theo thời gian. Xoa bóp hỗn hợp dưới vùng mắt thâm quầng của bạn trước khi đi ngủ. Rửa sạch vùng da bằng nước lạnh khi bạn thức dậy.

Bổ sung thực phẩm có khả năng chống oxy hóa

Ăn một số loại thực phẩm chế biến sẵn có thể làm tăng căng thẳng và oxy hóa. Vì vậy, theo chuyên gia, bạn nên ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như các loại quả mọng, sô cô la đen và đậu. Chúng thậm chí có thể giúp chống lại chứng viêm.

Sữa lạnh và nước hoa hồng

Các sản phẩm từ sữa là một nguồn cung cấp Vitamin A tuyệt vời vì chứa retinoid, rất tốt để giữ cho làn da tươi sáng và trẻ trung. Nhúng miếng bông tẩy trang vào bát sữa lạnh. Để miếng bông này trên mắt trong khoảng 10 phút, hai lần mỗi ngày. Rửa sạch bằng nước ấm.

Ngoài ra, nước hoa hồng cũng có thể được sử dụng như một chất làm se nhẹ, làm dịu và trẻ hóa làn da mệt mỏi.

Ngủ nhiều hơn

Nhắm mắt không đủ có thể gây tích tụ chất lỏng dưới mắt. Để đảm bảo ngủ đủ giấc , bạn có thể cần phải thay đổi thói quen ngủ của mình. Giảm căng thẳng, thư giãn nhiều hơn và tập thể dục thường xuyên.

Sử dụng kem đặc trị thâm mắt

Bên cạnh các loại mặt nạ từ thiên nhiên thì các loại kem trị thâm mắt cũng là một trong những phương pháp trị thâm mắt được nhiều người sử dụng. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại kem trị thâm mắt, bạn có thể lựa chọn những loại kem dựa vào nhu cầu cũng như điều kiện kinh tế của mình.

Tuy có nhiều mức giá khác nhau, nhưng các loại kem này có tác dụng chính khá giống nhau đó là làm sáng vùng da xung quanh mắt. Các chất trong kem trị thâm mắt thường sẽ là một số loại axit như axit azelaic, axit glycolic,... hay hydroquinone. Một số thành phần thường gặp khác bao gồm vitamin E, caffeine,.... cũng có tác dụng giảm bớt thâm mắt, giúp vùng da xung quanh đều màu hơn.