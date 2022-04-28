7 bước gội đầu đúng cách để có mái tóc đẹp chuẩn salon, đơn giản lắm nhưng không phải ai cũng biết!

Cũng giống như máy giặt cần chạy một chu trình xả trước khi thêm bột giặt, mái tóc bạn cũng cần làm ướt trước khi thoa dầu gội. Nước ấm hoặc nước nóng sẽ giúp làm nang tóc nở rộng, mọi bụi bẩn, bã nhờn hoặc hóa chất tích tụ trong sợi tóc sẽ theo dầu gội và nước trôi ra ngoài. Đồng thời, làm ướt tóc với nước ấm cũng hòa tan lớp dầu nhờn ở da đầu và giúp tóc dễ dàng hấp thu dưỡng chất từ dầu xả.

Đầu tiên, để giảm tình trạng tóc gãy rụng trong lúc gội đầu, các bạn nên dùng lược răng thưa chải tóc. Nên chải phần ngọn tóc, nơi tóc dễ bị rối, một cách nhẹ nhàng trước rồi sau đó mới chải một lượt cả mái tóc. Riêng với tóc xoăn, bạn có thể làm ướt trước khi chải, nhưng chỉ được chải bằng tay thôi.

Đây là bước mà nhiều bạn sẽ làm sai nhất, các bạn thường đổ dầu gội trực tiếp lên tóc rồi mới bắt đầu tạo bọt. Đây là việc hoàn toàn sai, sẽ gây hại đến tóc và da đầu. Do lượng dầu gội sẽ phân bố không đồng đều, khiến da đầu không được làm sạch hoàn toàn.

Ma sát quá lớn giữa các sợi tóc có thể khiến bề mặt sợi tóc bị hư tổn dẫn đến xơ rối, gãy rụng. Gội tóc cũng cần cẩn thận, tỉ mỉ như giặt đồ mỏng bằng tay vậy. Hãy nhẹ nhàng tạo bọt từ chân tóc, massage bằng các động tác mạnh vừa phải theo chiều ngang để tăng cường lưu thông máu ở da đầu, kích thích mọc tóc. Không nên xoay tròn ngón tay, lòng bàn

Gội da đầu trước rồi đến ngọn tóc sau

Chúng ta nên gội sạch phần da đầu trước rồi hãy làm sạch phần ngọn tóc sau. Bởi vì chân tóc là nơi tích tụ dầu thừa và bụi bẩn. Nếu chân tóc được làm sạch, mái tóc sẽ khoẻ hơn và giảm được tình trạng tóc yếu dẫn đến rụng tóc.

Làm khô tóc

Sau khi xả sạch tóc, bạn hãy lấy khăn mềm lau khô tóc bằng cách vỗ nhẹ để tóc khô thay vì vò đầu mạnh. Khi tóc ướt cũng là lúc tóc đang ở trong trạng thái yếu nhất, vì vậy tác động lực mạnh vào tóc ngay lúc này sẽ khiến tóc rụng nhiều hơn.

Một cách khác là bạn có thể dùng khăn sợi nhỏ hoặc áo phông cũ để lau khô tóc. Sợi vải càng thô thì sẽ càng dễ gây hư tổn cho tóc của bạn.

Tần suất gội đầu phù hợp

Mặc dù gội đầu sẽ mang lại cho bạn mái tóc mềm mượt, nhưng không vì thế mà bạn nên gội đầu hàng ngày. Điều này sẽ lấy đi lớp dầu tự nhiên của tóc, khiến tóc bị khô và hư tổn về lâu dài.