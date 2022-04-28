Mụn ẩn dưới da tuy không nguy hiểm so với những loại khác, nhưng nếu không có biện pháp xử lý đúng cách hoặc bị ảnh hưởng bởi tác động từ môi trường ngoài hay chính trong cơ thể như căng thẳng quá mức, thói quen sinh hoạt kém lành mạnh … thì mụn sẽ trở nên sưng, viêm và để lại những vết thâm, sẹo mụn rất khó điều trị.

Tránh nặn mụn Dù mụn có nhiều đến mức nào, bạn cũng đừng bao giờ cố nặn mụn. Đặc biệt là với mụn ẩn. Vì những mụn này không nằm trên bề mặt da, nên chúng khó nổi nhân mụn ra và thậm chí đôi khi không thể nổi lên được. Hành động cố gắng nặn mụn cuối cùng làm trầm trọng thêm tình trạng viêm. Khiến vùng da bị đau khi chạm vào, tăng mẩn đỏ và các vết thâm trên da. Trị mụn ẩn bằng Salicylic Acid hay còn gọi là Beta Hydroxy Acid (BHA) Nhiều người thắc mắc rằng mụn ẩn nên dùng gì? Nếu bạn đã thử các phương pháp điều trị mụn ẩn mà vẫn chưa thấy hiệu quả rõ rệt thì bạn có thể tìm mua các sản phẩm trị mụn có chứa salicylic Acid hay còn gọi là Beta Hydroxy Acid (BHA). Thành phần này là một dạng acid gốc dầu. Sau khi tiếp xúc với da, hoạt chất này có khả năng xuyên qua các lỗ chân lông chứa bã nhờn, phá vỡ tế bào chết đang dính vào lỗ chân lông. Từ đó loại bỏ sự tắc nghẽn gây mụn ẩn, đồng thời kiểm soát dầu thừa, ổn định làn da trong trạng thái sạch khoẻ.

Cấp ẩm, cấp nước cho da để trị mụn ẩn Các nghiên cứu đã chứng minh rằng việc cung cấp đủ nước và độ ẩm cho da sẽ giúp cải thiện độ đàn hồi và loại bỏ các tạp chất cùng vi khuẩn trên da. Đồng thời kiểm soát lượng dầu cũng như tăng cường khả năng bảo vệ da, giúp da trở nên mịn màng và giảm mụn ẩn ở dưới da một cách rõ rệt. Bên cạnh đó, ngoài việc thoa kem dưỡng ẩm cho da, bạn hãy bổ sung 7-8 ly nước mỗi ngày, hoặc xen kẽ bằng các loại nước ép hoa quả để giúp da khỏe mạnh từ bên trong để trị mụn ẩn.

Thoa tinh dầu tràm trà Tinh dầu tràm trà có thể dùng như một cách trị mụn ẩn thay thế cho các loại thuốc kháng sinh mạnh và thuốc không kê đơn (OTC). Để có hiệu quả tối ưu, bạn sẽ cần sử dụng sản phẩm có ít nhất 5% tinh dầu tràm trà. Áp dụng hai lần một ngày cho đến khi mụn ẩn lành hẳn. Không sử dụng dầu cây tràm trà nguyên chất nếu không pha loãng nó trước đó. Bạn có thể trộn một phần dầu cây tràm trà với một phần dầu nền. Các loại dầu nền phổ biến bao gồm dầu dừa, dầu jojoba và dầu ô liu. Sau khi pha loãng, thoa lên vùng bị mụn ẩn và để qua đêm. Rửa sạch khu vực này như quy trình rửa mặt thông thường của bạn. Tinh dầu tràm trà đủ an toàn để sử dụng hàng ngày. Nó chỉ có hại khi ăn vào. Hạn chế sử dụng sản phẩm có thành phần gây bít tắc lỗ chân lông Một trong những nguyên nhân gây ra mụn ẩn là do các thành phần gây bít lỗ chân lông. Tuy nhiên, bạn không thể loại bỏ các thành phần này ra khỏi những sản phẩm bạn đang sử dụng. Bởi vì một số thành phần là bắt buộc phải có trong sản phẩm tẩy rửa như dầu gội, sữa tắm,…Bạn chỉ cần hạn chế các thành phần không bắt buộc trong các loại mỹ phẩm để có thể ngăn ngừa mụn dưới da. Có lối sống lành mạnh Bạn nên ngủ trước 23h và ngủ đủ 7 tiếng/ngày.

Hạn chế stress vì stress là một trong những nguyên nhân gây rối loạn nội tiết. Ảnh hưởng đến làn da và dễ sinh ra mụn. Hạn chế stress còn giúp bạn ngăn ngừa mụn ở trán, cằm,…

Ăn uống đủ các các chất cần thiết cho cơ thể để giúp các quá trình trao đổi chất diễn ra thuận lợi.

Uống nhiều nước để bổ sung lượng nước cần thiết giúp thanh lọc cơ thể. Chế độ ăn uống hợp lý Những gì bạn ăn sẽ phần nào phản ánh tình trạng sức khỏe làn da của bạn. Vì thế hãy nạp vào cơ thể những loại thực phẩm có chứa nhiều vitamin (A, B, C, E), protein, axit béo hữu dụng (omega-3, omega-6)…

Đồng thời nên hạn chế những thực phẩm dầu mỡ, cay nóng, chứa nhiều đường, caffeine để đảm bảo làn da luôn khỏe đẹp và láng mịn từ sâu bên trong

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