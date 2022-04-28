Hóa ra đây là lý do súp lơ được ví như "thần dược xanh" nhà nhà khó lòng bỏ qua khi biết rõ lợi ích

Mỗi 200g súp lơ cung cấp khoảng 2,6 gam chất xơ, do vậy, súp lơ là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời, cho dù bạn ăn sống, nấu chín, luộc hay hầm. Chất xơ có thể hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa, giúp chúng ta tránh xa các vấn đề của hệ tiêu hóa. Súp lơ xanh luộc có thể trộn với axit mật trong hệ tiêu hóa và làm cho axit mật dễ giải phóng ra hơn.

Thêm vào đó, một bữa ăn giàu chất xơ mang lại rất nhiều lợi ích cho bạn như làm giảm nguy cơ đột quỵ, tăng huyết áp và các bệnh tim mạch.

Ăn nhiều rau thuộc họ rau cải như súp lơ được minh chứng là sẽ làm giảm nguy cơ ung thư phổi và ung thư đại trực tràng. Sulforaphane, chất làm cho súp lơ có vị hơi đắng là chất làm cho súp lơ có khả năng chống lại rất nhiều bệnh tật.

Các nghiên cứu chứng minh rằng, phụ nữ ăn nhiều hơn 5 khẩu phần rau thuộc họ rau cải một tuần có nguy cơ bị ung thư phổi thấp hơn. Nghiên cứu cũng chứng minh được rằng phụ nữ ăn nhiều rau thuộc họ rau cải cũng ít gặp phải nguy cơ được chẩn đoán ung thư đại trực tràng hơn.

Kiểm soát cân nặng

Nếu bạn đang cần giảm cân thì súp lơ xanh là một loại rau lý tưởng cho thực đơn ăn kiêng của bạn . Rau súp lơ xanh chứa rất ít calo và lại giàu chất xơ giúp bạn nhanh cảm thấy no và no lâu hơn giảm cảm giác thèm ăn.



Quá trình giảm cân của bạn cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Súp lơ tốt cho hệ tim mạch

Súp lơ không chỉ làm giảm cholesterol mà còn giúp tăng cường sức khỏe trái tim do có thể làm các mạch máu vững chắc.

Sulforaphane có trong súp lơ xanh có thể giúp ngăn chặn hoặc đảo ngược các tổn thương niêm mạc mạch máu. Một nghiên cứu cho thấy phức hợp vitamin B trong súp lơ có thể giúp sửa chữa và thậm chí đảo ngược ảnh hưởng của việc có quá nhiều homocystein trong cơ thể. Homocystein là một loại amino axit thường sẽ tăng lên trong cơ thể sau khi chúng ta ăn các loại thịt đỏ. Khi lượng homocystein tăng cao, bạn sẽ có nguy cơ cao mắc các bệnh mạch vành. Thêm súp lơ xanh vào bữa ăn có thể giúp ngăn chặn các bệnh liên quan đến tim mạch.

Súp lơ có thể cải thiện tình trạng thiếu vitamin D

Thiếu vitamin D là một vấn đề lớn, kể cả ở các nước đang phát triển như ở Mỹ. Mặc dù bản thân súp lơ xanh không chứa hàm lượng vitamin D cao, nhưng súp lơ có thể bù đắp những ảnh hưởng không mong muốn khi uống vitamin D với liều lớn. Súp lơ có sự kết hợp mạnh mẽ giữa vitamin A và vitamin K, do đó, có thể giữ quá trình chuyển hóa vitamin D luôn cân bằng. Do vậy, nếu bạn uống bổ sung vitamin D, hãy đảm bảo rằng bữa ăn của bạn có thêm súp lơ.

Giải độc cơ thể

Chất xơ trong bông cải xanh được bết đến với nhiều tác dụng như giảm cân, giảm cholesterol và giờ đây là tác dụng giải độc cơ thể hiệu quả. Chất xơ giúp giải độc bằng cách đưa chất độc ra khỏi cơ thể qua đường tiêu hóa, ngoài chất xơ những chất chống oxy hóa trong súp lơ cũng có tác dụng tương tự. Những người đang cai nghiện có thể nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ loại rau này bởi nó cũng chứa nhiều dinh dưỡng thực vật.

Cải thiện thị giác

Bông cải xanh bao gồm các chất chống oxy hóa tự nhiên giúp bảo vệ mắt khỏi tia cực tím. Vitamin A, beta-caroten, photpho và các vitamin khác tìm thấy trong bông cải xanh cũng rất tốt cho sức khỏe mắt.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Đặc tính chống viêm của súp lơ xanh được biết đến là có khả năng ngăn ngừa sự hư hỏng của thành mạch máu do viêm và các vấn đề về đường huyết kinh niên.

Tăng cường sức khỏe gan

Bông cải xanh có thể làm tăng số lượng các enzyme giải độc và bảo vệ gan khỏi bị hư hại. Nó cũng có thể ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ, mang lại nhiều lợi ích kỳ diệu cho gan của bạn nhờ hợp chất sulforaphane. Hợp chất này mang lại sự cân bằng cho gan, trong đó có việc giảm hấp thu và tăng đầu ra của chất béo. Nhờ đó cải thiện được tình trạng gan nhiễm mỡ, hạn chế khả năng dẫn đến xơ gan và ung thư gan.