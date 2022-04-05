Định kiến về thực phẩm tươi và thực phẩm đóng hộp liệu có đúng?

Chọn thực phẩm 05/04/2022 19:22

Chúng ta thường có rất nhiều định kiến về đồ ăn và một tron số đó là niềm tin với việc thực phẩm càng tươi thì càng tốt. Tuy nhiên có rất nhiều thực phẩm không phải vậy và tiêu biểu là cà chua.

Chúng ta thường có rất nhiều định kiến về đồ ăn và một tron số đó là niềm tin với việc thực phẩm càng tươi thì càng tốt. Tuy nhiên có rất nhiều thực phẩm không phải vậy và tiêu biểu là cà chua.

Cách đây không lâu tôi đã có dịp gặp đầu bếp Eo Yoon Kwon của 'Ristorante Eo' được xếp vào một trong những nhà hàng Ý tiêu biểu ở Hàn Quốc. Anh ấy đã nói rằng "Cà chua đóng hộp tốt hơn cà chua tươi khi sử dụng lửa để nấu ăn". Anh ấy cũng nói rằng "Ngoại trừ salad không sử dụng cà chua đã nấu chín thì đa số các món ăn (dùng cà chua chín) thì sử dụng cà chua đóng hộp sẽ tốt hơn". Tại sao lại như vậy?

Cà chua đóng hộp với Cà chua tươi

Định kiến về thực phẩm tươi và thực phẩm đóng hộp liệu có đúng? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cà chua có vị ngon nhất là khi quả đã chín trên cây và có màu đỏ đắc trưng. Ở nông trại. Tuy nhiên chúng ta rất hiếm khi nào có thể nhìn thấy cà chua chín đỏ hoàn toàn vừa thu hoạch ở siêu thị.

Bởi vì cà chua thường phải đi qua tay 2-3 thương lái trước khi đến tay người tiêu dùng hay đến các của hàng bán lẻ như chợ hoặc siêu thị vì vậy đa số cà chua sẽ được thu hoạch lúc còn xanh để đảm bảo độ cứng giúp cho chúng không bị hư hại trong quá trình vận chuyển. Hầu hết cà chua mà chúng ta được thấy là cà chua chín trong quá trình phân phối sau khi thu hoạch.

Mặt khác, cà chua đóng hộp được thu hoạch khi đã chín trên cây rồi sau đó sẽ được đun nóng ngay sau đó và đóng trong lon kín. Nếu bảo quản cà chua chưa chín lâu thì chất dinh dưỡng sẽ bị phá vỡ hoặc giảm đi. Điều đó có nghĩa là cà chua lon sẽ giảm thiểu tối đã sự mất mát chất dinh dưỡng.

Trong lon cà chua đóng hộp không có gì ngoài cà chua, nước và một số sản phẩm sẽ có thêm muối. Có một số định kiến khác cho rằng thực phẩm đóng hộp có chứa chất bảo quản nhưng vì đồ đóng hộp được ở trạng thái chân không nên việc thêm chất phụ gia và không cần thiết.

Đầu bếp Eo nói rằng "Cà chua tươi rất khó để tạo ra màu đỏ tươi mà chúng ta hay nghĩ đến. Dù cho làm thế nào thì nó cũng là màu cam hoặc hơi phớt đỏ". Tất nhiên là vị ngọt sẻ giảm đi rất nhiều. Nếu định làm sốt cà chua thì phải lột vỏ cà chua còn cà chua đóng hộp thì có thể bỏ qua bước này và tiết kiệm thời gian cũng là một ưu điểm.

Định kiến về thực phẩm tươi và thực phẩm đóng hộp liệu có đúng? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cũng vì lý do tương tự trường hợp đồ đóng hộp tốt hơn thực phẩm tươi hoặc ngược lại có thể kể đến các loại rau củ như ngô (bắp), đậu hà lan, đậu que, cà rốt, củ đền,... Đa số các trường hợp khi nhai có cảm giác cứng thì ăn đồ chín tốt hơn đồ sống.

Cá ngừ đông lạnh với cá ngừ tươi

Cá cũng có nhiều lúc đông lạnh tốt hơn là đồ tươi. Giống như cà chua đóng hộp nếu làm đông ngay khi bắt cá thì hương vị và dinh dưỡng sẽ được bảo toàn nguyên vẹn như khi vừa bắt. Ngay cả khi cá còn sống thì việc thả cá ở một thùng chứa hẹp trong một khoảng thời gian lâu khiến con cá bị căng thẳng và không ăn được gì thì cũng không phải là tốt.

Hầu hết các loại cá ngừ mà chúng ta ăn ở nhà hàng sashimi thực ra là cá ngừ đông lạnh. Cá ngừ bắt được ở biển được đông lạnh ngay lập tức bằng thiết bị đông lạnh được lắp đặt trên thuyền và rã đông trước khi ăn. Nếu đông lạnh và rã đông đúng cách thì sẽ tốt hơn hầu hết các thực phẩm tươi.

Cá đông lạnh ít gây hại cho môi trường do cá sống được đánh bắt từ xa phải được vận chuyển bằng máy bay để đưa chúng tươi sống đến tay người tiêu dùng. Cá đông lạnh có thể được vận chuyển bằng thuyền hoặc xe tải, dẫn đến lượng khí thải carbon thấp hơn nhiều. Không phải xử lý rác thực phẩm mỗi khi cắt vây, cạo vảy nữa.

Thực phẩm tươi tất nhiên là tốt nhưng cũng đừng bao giờ coi thường các loại thực phẩm đóng hộp hoặc đông lạnh.

(Theo Chosun)

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