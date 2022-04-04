Bạn có biết: Nếu cơ thể thiếu 'việc này' nội tạng sẽ tích tụ mỡ

Sức khỏe 04/04/2022 21:02

Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng thiếu ngủ có thể dẫn đến tăng mỡ bụng không tốt cho sức khỏe. Đây là bài đăng gần đây trên của Cổng thông tin y tế sức khỏe Mỹ (WebMD) dựa trên bài luận văn của các nhà nghiên cứu tại Mayo Clinic được đăng trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ (JACC).

Bạn có biết: Nếu cơ thể thiếu 'việc này' nội tạng sẽ tích tụ mỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng thiếu ngủ có thể dẫn đến tăng mỡ bụng không tốt cho sức khỏe. Đây là bài đăng gần đây trên của Cổng thông tin y tế sức khỏe Mỹ (WebMD) dựa trên bài luận văn của các nhà nghiên cứu tại Mayo Clinic được đăng trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ (JACC).

Các nhà nghiên cứu đã chọn 12 người khỏe mạnh, không béo phì trong độ tuổi từ 19~39 tuổi và quan sát họ một cách tỉ mỉ trong vài tuần để xem chất lượng giấc ngủ của họ tốt đến mức nào, họ ăn nhiều ra sao và họ tiêu thụ bao nhiêu năng lượng. Trong 4 ngày đầu tiên tất cả đều đi ngủ khoảng 9 tiếng. Trong hai tuần tiếp theo, một nửa vẫn duy trì việc ngủ 9 tiếng và một nửa bị giới hạn chỉ ngủ trong 4 tiếng. Trong 3 ngày tiếp theo, cả hai nhóm đều có khoảng thời gian phục hồi sau 9 giờ ngủ.

Trong thời gian thử nghiệm, họ có thể ăn bao nhiêu tùy thích. Nhóm ngủ ít hơn trung bình ăn nhiều hơn khoảng 300 calo mỗi ngày so với nhóm ngủ đủ 9 tiếng. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nhóm ngủ bị hạn chế đã tăng mỡ bụng lên đến 9% và tăng mỡ nội tạng lên 11%. Mỡ nội tạng có mối liên hệ chặt chẽ với các bệnh khác như Alzheimer, đột quỵ và tiểu đường loại 2. Giáo sư Birend Sommers trưởng nhóm nghiên cứu của Mayo Clinic cho biết "Chúng tôi phát hiện ra rằng ngay cả ở những đối tượng trẻ, khỏe mạnh và tương đối gầy, việc giảm giờ ngủ vẫn dẫn đến tăng lượng calo, tăng cân và mỡ nội tạng cũng tăng lên đáng kể.

Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ giữa thiếu ngủ và béo phì, nhưng đây là nghiên cứu đầu tiên liên kết giữa tình trạng thiếu ngủ và sự phân bố chất béo trong cơ thể. Giáo sư Sommers cho biết "Chất béo thường tích tụ ngay dưới da, nhưng thiếu ngủ dường như khiến nó tích tụ ở những vị trí nguy hiểm hơn như trong sâu trong nội tạng". Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng việc ngủ bù trong thời gian hồi phục không làm đảo ngược sự tích tụ mỡ nội tạng, ngay cả khi giảm lượng calo nạp vào.

Các nhà nghiên cứu cho biết nghiên cứu lần này rất quan trọng vì hơn 1/3 người trưởng thành Mỹ không ngủ đủ giấc. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng việc cản trở giấc ngủ là do sử dụng các thiết bị thông minh và mạng xã hội trong thời gian làm việc và trong thời gian ngủ.

Giáo sư Neyma Kobashin (Khoa tim mạch) của tác giả đầu tiên của Mayo Clinic cho biết cân nặng của những người thuộc nhóm bị hạn chế giấc ngủ chỉ tăng khoảng 454g (1 pound), nhưng thông qua CT scan họ đã phát hiện ra sự tích lũy chất béo trong nội tạng. Ông chỉ ra rằng "Thật khó để nắm bắt chính xác tác động xấu của việc thiếu ngủ đối với sức khỏe chỉ bằng việc đo cân nặng. Điều đáng lo ngại là nếu thiếu ngủ kéo dài, mỡ nội tạng sẽ tích lũy dần".

(Theo Kormedi)

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Từ khóa:   tăng mỡ nội tạng Thiếu ngủ Thiếu ngủ kéo dài

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