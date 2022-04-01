Trẻ ngủ không ngon có thể do thiếu những chất này

Giấc ngủ cần thiết cho sức khỏe đến mức ở Hàn Quốc có câu ‘giấc ngủ chính là liều thuốc tốt nhất’. Giấc ngủ không chỉ giúp giảm mệt mỏi và bảo toàn năng lượng mà còn có tác dụng tuyệt vời đối với trí nhớ và khả năng miễn dịch.

Giấc ngủ cần thiết cho sức khỏe đến mức ở Hàn Quốc có câu ‘giấc ngủ chính là liều thuốc tốt nhất’. Giấc ngủ không chỉ giúp giảm mệt mỏi và bảo toàn năng lượng mà còn có tác dụng tuyệt vời đối với trí nhớ và khả năng miễn dịch. Đặc biệt đối với phụ nữ sau khi sinh nở càng cần phải có giấc ngủ thật tốt. Điều này là do có một kết quả nghiên cứu (luận án tại International Graduate School of Brain Education) rằng thiếu ngủ sau khi sinh con có thể gây ra trầm cảm sau sinh. Tuy nhiên, người ta nhận thấy rằng rất nhiều bà mẹ trên thế giới sau khi sinh con thì ngủ không đủ giấc. Theo một nghiên cứu của nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ Kelly Sullivan tại Đại học Georgia Southern, 5.805 bà mẹ tham gia nghiên cứu đã ngủ ít hơn thời gian ngủ trung bình của người lớn. Hơn nữa, nếu bạn có hai con trở lên, bạn có thể có thời gian ngủ dưới mức trung bình cao hơn 50%. Tại sao lại như vậy?

Nguyên nhân phổ biến nhất là do trẻ không ngủ được. Đối với một đứa trẻ hay quấy khóc suốt đêm, các bà mẹ sẵn sàng bỏ qua giấc ngủ để chăm sóc trẻ cả ngày lẫn đêm. Do đó, mặc dù ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người mẹ, nhưng trẻ cũng không ngủ đủ giấc, có thể dẫn đến các vấn đề về phát triển khỏe mạnh. Ảnh minh họa: Internet Điều quan trọng là phải bổ sung một số chất dinh dưỡng để trẻ có thể ngủ được ‘giấc ngủ ngắn’. Chất dinh dưỡng cần thiết đầu tiên là ‘magie’, một trong những khoáng chất thiết yếu trong cơ thể. Magie giúp cơ thể kích hoạt ATP trong tế bào, cho phép tế bào tạo ra và sử dụng năng lượng. Nó cũng giúp điều chỉnh chức năng thần kinh và cơ bắp đồng thời điều chỉnh mức độ hormone căng thẳng của trẻ và giúp trẻ ngủ ngon hơn vào ban đêm.

Chất dinh dưỡng thứ hai bạn cần là ‘canxi’. Điều này là do thiếu canxi khiến cho máu phải huy động canxi từ xương khiến trẻ còi cọc và hay quấy khóc. Khi bổ sung thêm canxi giúp giảm các cơn đau khi phát triển vào ban đêm. Tuy nhiên, khi lựa chọn thực phẩm bổ sung canxi trên thị trường, tốt hơn là nên chọn ‘canxi citrate’ hơn là ‘canxi cacbonat’. Canxi cacbonat được cơ thể hấp thụ kém và các tác dụng phụ có thể xảy ra. Canxi citrate có tỷ lệ hấp thụ tương đối tuyệt vời trong số canxi được đăng ký với Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc, và có tỷ lệ hấp thụ vào cơ thể cao và ít tác dụng phụ hơn. Gần đây, khi điều này được phổ biến rộng rãi, nhiều chất bổ sung dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi giải quyết vấn để thiếu canxi và magie đã xuất hiện trên thị trường. Tuy nhiên, có một số điểm cần lưu ý khi lựa chọn một sản phẩm có chứa cả hai cùng một lúc. Đầu tiên, bạn nên chọn một sản phẩm có tỷ lệ canxi trên magie là 2: 1. Đây còn được gọi là tỷ lệ vàng của siro giúp trẻ ngủ một mạch đến sáng, nếu lệch khỏi tỷ lệ này, canxi và magie sẽ ngăn cản sự hấp thu của nhau. Thứ hai là chọn sản phẩm có dạng lỏng. Các sản phẩm thạch hoặc kẹo không được khuyến khích vì chúng có quá nhiều đường và ít chất dinh dưỡng. Đối với các sản phẩm dạng lỏng, nó tương đối an toàn vì nó không chứa các thành phần như gelatin và magie stearat có thể gây dị ứng vì vậy ngay cả trẻ sơ sinh rất nhỏ cũng có thể ăn được. (Theo Chosun)

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