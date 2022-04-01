Bắt đầu giáo dục trẻ khi nào? 6 bài học 'bổ ích' mà cha mẹ có thể bắt đầu nuôi dạy trẻ từ khi còn sơ sinh

Rốt cuộc nên bắt đầu dạy trẻ từ khi nào? Cho dù bản thân cho rằng bắt đầu dạy trẻ sơ sinh là quá sớm nhưng chắc chắn nhiều cha mẹ quan tâm đến vấn đề này sẽ luôn tìm cách hỏi những người xung quanh nên làm thế nào.

6 bài học đầu tiên mà cha mẹ có thể áp dụng để dạy trẻ 1. Dạy bơi Ảnh minh họa: kosaka-swim Dạy trẻ bơi từ lâu được xem là một bài học phổ biến. Trẻ có thể luyện tập chẳng hạn như lặn xuống nước hoặc tiếp xúc làm quen với nước tại hồ bơi cùng với bố mẹ. Mất khoảng 4 đến 6 tháng để trẻ có thể quen với nước, sau đó quen với việc vui chơi và lặn trong nước. Đây cũng là hoạt động luyện tập tốt cho trẻ sơ sinh nhưng nó cũng là một hoạt động được khuyến khích để và kiểm soát tình trạng thể chất của họ.tạo cơ hội cha mẹ bên con cái đồng thời quản lý được sức khỏe thể chất. 2. Mát-xa cho bé Ảnh minh họa: ameblo.jp Mát-xa cho bé là một bài học phổ biến để trẻ có thể giao tiếp và tiếp xúc với cơ thể ba mẹ. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể mát-xa cho bé sau một tháng khi sinh, những động tác này tốt cho sức khỏe của em bé chẳng hạn như giúp bé thư giãn và thúc đẩy lưu thông máu. Bạn có thể thực hiện ở nhà nhưng an toàn khi học những động tác mát-xa từ người có kinh nghiệm.

3. Tập yoga cho bé Ảnh minh họa: tkids-tside Tập yoga cho bé là những bài tập mà bạn có thể cùng với trẻ, vốn các bài tập yoga được đông đảo người lớn thích tập. Bố mẹ luyện tập chung với bé bằng cách ôm bé hoặc cõng trên lưng. Tiện một công đôi chuyện khi giúp bé vừa vận động vừa giúp trẻ có thể tiếp xúc cơ thể (skinship) với cha mẹ nhiều hơn. Bài tập này được đề xuất cho những ông bố bà mẹ thường xuyên bận rộn với công việc và ít có cơ hội tiếp xúc với con cái. Bạn có thể dạy trẻ nhiều bài tập khác nhau nhưng nên bắt đầu với những động tác đơn giản vì khoảng 2 tuổi cổ của trẻ mới phát triển ổn định. Nếu mới sinh trong cách đây không lâu muốn dạy trẻ theo cách này thì tốt hơn bạn nên xin phép bác sĩ trước khi thực hiện. 4. Luyện tập các bài tập nhịp điệu Ảnh minh họa: hoikunohikidashi.jp Đây là một trong những phương pháp giáo dục âm nhạc nhằm mục đích tự do cảm thụ âm nhạc qua các động tác cơ thể chẳng hạn như khiêu vũ hoặc chơi nhạc cụ. Mục đích không chỉ để học cách khiêu vũ hay chơi được một loại nhạc cụ mà là để học cách thể hiện chúng qua điệu múa hay âm nhạc. Nếu cho trẻ bắt đầu sớm có thể giúp trẻ phát triển cảm thụ được âm thanh và nhịp điệu. Độ tuổi mà trẻ có thể bắt đầu học khác nhau tùy thuộc vào lớp học và khóa học nhưng thường sau 4 tháng.

5. Dạy trẻ nhận biết Đương nhiên bạn không thể dùng lời nói để truyền đạt cho trẻ hiểu nhưng bạn muốn giao tiếp với con t càng sớm càng tốt! Một phương pháp bạn có thể áp dụng là dạy trẻ nhận biết qua các dấu hiệu hành động. Ngay cả những em bé chưa biết nói cũng có thể dùng tay để truyền đạt những gì mình muốn. Điều này bạn có thể bắt đầu bất cứ lúc nào nhưng khoảng 6 tháng lúc đó trẻ có thể biết ngồi, khi đó trẻ có thể hiểu và đáp lại những dấu hiệu bạn đưa ra. 6. Baby dance Ảnh minh họa: obihiroaoi.ed.jp Baby dance cho phép bạn tập thể dục trong khi ôm con. Tất nhiên điều này không chỉ tiếp xúc và giao tiếp với trẻ sơ sinh, ngoài ra động tác ôm trẻ sẽ giúp trẻ nín khóc và dễ đi vào giấc ngủ hơn. Được khuyên dùng cho những người đang thiếu sự gần gũi, tiếp xúc với trẻ hoặc những người đang bị mất ngủ. Bắt đầu giáo dục khi bé mấy tuối mới đạt hiệu quả? Ảnh minh họa: hanakomama Khi nào bắt đầu giáo dục bé hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của cha mẹ . Vì trẻ không thể tự mình học tập được nên những hầu hết trẻ chỉ có thể tham gia cùng bố và mẹ. Tuy nhiên bạn có thể bắt đầu dạy trẻ qua sách ảnh, nghe nhạc hoặc để trẻ cố gắng nói một từ ở nhà. Nếu bạn nghĩ rằng còn quá sớm để đi học hãy bắt đầu bằng những cách dạy đã được hướng dẫn ở trên. Theo Hanakomama

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