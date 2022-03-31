Mách mẹ mẹo dinh dưỡng lành mạnh cho con phát triển toàn diện từ trong ra ngoài

Melinda Sothern, Tiến sĩ, đồng tác giả của Trim Kids và giám đốc phòng thí nghiệm phòng chống béo phì ở trẻ em tại Đại học Bang Louisiana chia sẻ về 10 mẹo hàng đầu để giúp trẻ ăn thực phẩm lành mạnh tốt hơn.

Không bao giờ hạn chế các loại thực phẩm với con bạn. Điều này có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến sự tăng trưởng và phát triển, đồng thời có thể làm tăng nguy cơ trẻ mắc chứng rối loạn ăn uống như biếng ăn hoặc ăn vô độ sau này. Thay vào đó, hãy nhấn mạnh kế hoạch ăn uống lành mạnh với nhiều loại thực phẩm lành mạnh như trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt, đồng thời tránh thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn vặt.

Ảnh minh họa

Trẻ em có xu hướng ăn bất cứ thứ gì có sẵn và chúng chỉ có thể ăn những gì bạn để trong nhà. Để một bát trái cây như táo hoặc chuối trên quầy, và khi cho con ăn nhẹ, hãy cho con ăn một ít trái cây. Chuyên gia Sothern nói: "Hành động của bạn còn lớn hơn bất cứ điều gì bạn sẽ nói với con. Bằng cách đó, bạn có thể lập mô hình thói quen ăn uống lành mạnh tại nhà cho con". 3. Không ghi nhãn Thực phẩm là "Tốt" hoặc "Xấu" Ảnh minh họa

Khi cung cấp cho con bạn một kế hoạch ăn uống lành mạnh, đừng dán nhãn thực phẩm là "tốt" hoặc "xấu", mà thay vào đó hãy cố gắng kết nối chúng với những thứ mà con bạn thích. Hãy chắc chắn rằng cho con biết những điều về thực phẩm, chẳng hạn các chất chống oxy hóa trong trái cây và rau quả sẽ giữ cho tóc bóng mượt và làn da của con trắng sáng. Hãy cho con biết rằng protein nạc chẳng hạn như trong ức gà, hoặc canxi trong các sản phẩm từ sữa sẽ giúp con khỏe mạnh khi chơi bóng đá. Khuyến khích các em ăn sáng lành mạnh để các em có thể tập trung ở trường. 4. Khen ngợi những lựa chọn lành mạnh của con Ảnh minh họa

Luôn cho con bạn biết bạn tự hào về chúng khi chúng lựa chọn thực phẩm lành mạnh. Khen ngợi và cho con biết con đã có một lựa chọn thông minh khi chọn trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt. 5. Đừng hỏi về những lựa chọn không lành mạnh

Mặc dù bạn khen ngợi những lựa chọn lành mạnh, nhưng đôi khi trẻ sẽ chọn những thực phẩm không lành mạnh. Chiến lược tốt nhất là bỏ qua nó. Thay vào đó, hãy chọn các phiên bản lành mạnh của các loại thực phẩm mà con thèm muốn. Ảnh minh họa Hãy thử nướng những que khoai tây được tẩm chút dầu trong lò nướng để thay thế cho món khoai tây chiên. Dâu tây tươi nhúng một ít sô cô la đen có thể làm hài lòng người hảo ngọt, và trái cây sấy khô là món ăn nhẹ tiện dụng tuyệt vời để bạn cho con cầm trên tay. Hãy thử một số ý tưởng ăn nhẹ lành mạnh để thay thế cho các phiên bản kém lành mạnh hơn. 6. Không bao giờ dùng thức ăn làm phần thưởng Ảnh minh họa

Ba mẹ cần chú ý không bao giờ sử dụng thức ăn như một phần thưởng. Khi thực phẩm được sử dụng như một giải thưởng, nó có thể tạo ra các vấn đề về cân nặng và các vấn đề xung quanh thực phẩm sau này trong cuộc sống của con. Thay vì thưởng thức ăn, hãy cho con bạn những phần thưởng không phải thức ăn. Phần thưởng tốt nhất nên liên quan đến hoạt động thể chất thú vị, chẳng hạn như các chuyến đi đến công viên, đi xe đạp hoặc trò chơi đuổi bắt. 7. Cùng tham gia chuẩn bị bữa tối gia đình Ảnh minh họa Cho con tham gia vào việc chuẩn bị bữa ăn gia đình cũng giúp trẻ tập thói quen ăn uống lành mạnh và có hứng thú hơn với những món ăn mà bé đã chuẩn bị. Đây không chỉ là cơ hội gắn kết gia đình mà còn là thời điểm hữu ích để ab mẹ có thể chỉ dẫn cho con những món ăn tốt nên được trình bày, phục vụ ra sao.

8. Chuẩn bị đĩa trong nhà bếp Ảnh minh họa

Chuẩn bị đĩa cho bữa ăn trong nhà bếp, không phải trên bàn. Bằng cách này, bạn có thể đảm bảo có những phần ăn lành mạnh trên đĩa của mọi người và điều này sẽ giúp trẻ học đúng khẩu phần. Bạn cũng có thể thấy nó cũng giúp ích cho nỗ lực giảm cân của bạn! 9. Cung cấp cho trẻ em một số quyền kiểm soát Ảnh minh họa

Hãy để con bạn có quyền kiểm soát các loại thực phẩm chúng ăn và tham gia vào việc ra quyết định về những gì được phục vụ cho bữa ăn. Bắt đầu bằng cách yêu cầu con bạn chỉ ăn ba miếng tất cả các loại thức ăn trên đĩa của chúng, và cho chúng từ A đến F, giống như ở trường. Nếu một loại thực phẩm lành mạnh như rau được con xếp loại cao, hãy phục vụ món đó thường xuyên hơn. 10. Tham khảo ý kiến ​​bác sĩ nhi khoa Ảnh minh họa

Tham khảo ý kiến ​​bác sĩ nhi khoa trước khi cho con bạn ăn kiêng, cho dù chế độ ăn đó là để giảm cân, tăng cân hay chỉ là một sự thay đổi đáng kể so với những thực phẩm mà con bạn đã quen ăn. Đừng tự ý chẩn đoán con bạn là thừa hoặc thiếu cân, hãy luôn nhận được khuyến cáo của bác sĩ. Đảm bảo làm theo lời khuyên của bác sĩ nhi khoa về kế hoạch ăn kiêng của con bạn.