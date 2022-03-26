Cách cắt móng và vệ sinh tay an toàn cho trẻ sơ sinh mà ba mẹ nên lưu ý

Nuôi dạy con 26/03/2022 09:24

Bạn không cần phải cắt móng tay cho bé sơ sinh thường xuyên. Ba mẹ có thể giúp cắt móng tay khi bé bình tĩnh hoặc buồn ngủ. Em bé nhà bạn cũng có thể bị nhiễm trùng quanh móng tay hoặc móng chân. Nếu bạn thấy các dấu hiệu của nhiễm trùng, hãy đến gặp bác sĩ ngay nhé.

Những điều ba mẹ cần biết về móng tay của bé

Cách cắt móng và vệ sinh tay an toàn cho trẻ sơ sinh mà ba mẹ nên lưu ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Bạn không cần phải cắt móng tay cho bé thường xuyên. Ở trẻ sơ sinh, móng tay mềm và tự mòn do tiếp xúc với quần áo của bé. Trẻ lớn hơn sẽ bị mòn móng khi chơi và tương tác với môi trường xung quanh.

Tuy nhiên, móng tay trẻ em phát triển khá nhanh, vì vậy bạn có thể cắt móng tay và móng chân nếu cần. Bạn có thể sử dụng kéo cắt móng tay hoặc bấm móng tay chuyên dụng dành cho trẻ em. Bạn cũng có thể dũa móng tay bằng bảng đá nhám. Ba mẹ chỉ cần làm tròn các móng tay để chúng trơn tru hơn.

Cách cắt móng tay cho bé

Cố gắng cắt móng tay cho trẻ khi trẻ sơ sinh đang ngủ, rất bình tĩnh hoặc buồn ngủ. Đối với trẻ lớn hơn, bạn có thể sử dụng ghế cao hoặc ghế ô tô để bạn có thể để trẻ ngồi vào cho dễ thực hiện vệ sinh móng.

Cách cắt móng và vệ sinh tay an toàn cho trẻ sơ sinh mà ba mẹ nên lưu ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Những mẹo này để cắt móng tay có thể giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn:

  • Đảm bảo bạn có nhiều ánh sáng để bạn có thể nhìn rõ.
  • Làm việc với người khác nếu cần thiết : một người bế con bạn khi người kia cắt móng tay.
  • Nhẹ nhàng kéo miếng đệm ngón tay của bé ra khỏi móng tay để tránh cắt vào da.
  • Cắt móng chân cho thẳng để ngăn móng mọc ngược.

Và đây là một số mẹo để giữ cho em bé của bạn vui vẻ khi bạn cắt móng tay:

  • Bình tĩnh nói chuyện hoặc hát cho bé nghe.
  • Hãy thử đánh lạc hướng bé bằng một món đồ chơi hoặc hoạt động nào đó. Điều này thường hiệu quả với những em bé lớn hơn.
  • Cho bé tham gia hoạt động này bằng cách chơi trò chơi đó.
  • Khen ngợi em bé của bạn vì đã giúp bạn hoàn thành việc cắt móng. Điều này có thể giúp bạn cảm thấy hài lòng khi hoàn thành công việc.
Cách cắt móng và vệ sinh tay an toàn cho trẻ sơ sinh mà ba mẹ nên lưu ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Nếu bạn vô tình cắt da của bé và vết thương chảy máu, hãy ấn nhẹ một miếng vải mềm lên vết cắt cho đến khi máu ngừng chảy. Đừng mặc quần áo vào vì con bạn có thể sẽ liếm phải nó. Nếu bạn lo lắng về vết cắt, hãy đưa bé đến gặp bác sĩ đa khoa.

Trẻ sơ sinh có xu hướng vô tình tự gãi vì chúng không có nhiều khả năng kiểm soát tay và chân của mình. Bạn có thể ngăn trẻ gãi bằng cách che tay bằng một đôi găng tay hoặc tất bông mềm. Nhưng hãy đảm bảo rằng con bạn có một chút thời gian rảnh rỗi để khám phá và chơi với đôi tay của mình.

Vấn đề về móng tay em bé

Việc trẻ nhỏ bị nhiễm trùng nhỏ (gọi là paronychia) xung quanh móng tay hoặc móng chân là điều khá phổ biến đối với trẻ nhỏ. Điều này thường tự khỏi mà không cần điều trị. Nhưng bạn có thể cần bôi một lượng nhỏ kem hoặc chất lỏng sát trùng lên móng tay.

Đôi khi nhiễm trùng này có thể lan rộng hơn vào da ngón tay hoặc ngón chân, khiến khu vực này bị sưng và đỏ.

Cách cắt móng và vệ sinh tay an toàn cho trẻ sơ sinh mà ba mẹ nên lưu ý - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Nếu bạn nhận thấy điều này, hãy gặp bác sĩ gia đình của bạn. Em bé của bạn có thể cần một loại thuốc kháng sinh để giúp loại bỏ nhiễm trùng. Nếu bạn bôi kem để điều trị nhiễm trùng, hãy chắc chắn rằng bạn mang găng tay hoặc tất cho bé sau đó. Điều này giúp bé không thể đưa tay hoặc chân trực tiếp vào miệng.

Theo Raising Children Network

 

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