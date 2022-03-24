Các bậc cha mẹ đừng để các con thức quá khuya! Một nghiên cứu gần đây được thực hiện tại Đại học Alberta, Canada đã phát hiện ra rằng những thanh thiếu niên thức khuya và có xu hướng ngủ đến sáng muộn dễ bị dị ứng mãn tính, nhiễm trùng và các vấn đề hô hấp như hen suyễn.

Điều quan trọng là phải có một chu kỳ ngủ tốt mỗi ngày. Ngủ không ngon có hại cho sức khỏe , đặc biệt là ở lứa tuổi trẻ. Cũng giống như người ta lo lắng về việc một đứa trẻ mới biết đi ngủ không ngon giấc, thì nỗi lo tương tự cũng nên được mở rộng sang thói quen ngủ của một thiếu niên. Mặc dù ta luôn biết rằng giấc ngủ kém khiến một người đi chệnh choạng, nhưng các nghiên cứu mới hơn hiện đã chỉ ra rằng chất lượng giấc ngủ kém hoặc bị giảm sút ở thanh thiếu niên góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh hen suyễn .

Họ cũng được hỏi về tiền sử gia đình của họ về các tình trạng sức khỏe mãn tính như hút thuốc và các yếu tố nhân quả khác liên quan đến bệnh hen suyễn và dị ứng. Phân tích cho thấy kết quả đáng kinh ngạc. Người ta quan sát thấy rằng những thanh thiếu niên ngủ muộn có nguy cơ phát triển các vấn đề như hen suyễn cao hơn gấp ba lần so với những người được ghi nhận giấc ngủ tốt hơn.

Nghiên cứu được dẫn đầu bởi Tiến sĩ Subhabrata Moitra từ khoa bệnh phổi. Thử nghiệm có sự tham gia của 1684 thanh thiếu niên 13-14 tuổi được trả lời một loạt các câu hỏi điển hình liên quan đến thói quen ngủ của họ chẳng hạn như họ là người của buổi sáng hay người của buổi tối, thời gian trong ngày mà họ cảm thấy mệt mỏi nhất hay thời gian bình thường họ thức dậy. Sau đó, họ cũng được hỏi những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của họ, bao gồm cả việc họ có bị hắt hơi, thở khò khè hay bất kỳ triệu chứng dị ứng dai dẳng nào hay không.

Trong khi các nhà nghiên cứu không tìm ra mối liên hệ trực tiếp giữa việc ngủ muộn và sức khỏe đường hô hấp không tốt, họ nói rằng sự khởi phát của các bệnh dị ứng và nhiễm trùng như hen suyễn có thể liên quan đến rối loạn nội tiết tố liên quan đến giấc ngủ. Nói một cách đơn giản, melatonin, hormone giấc ngủ của chúng ta sẽ mất tác dụng mỗi khi bạn ngủ không ngon, do đó có thể kích hoạt một loạt các phản ứng trong cơ thể, từ các vấn đề về tâm trạng, mệt mỏi, dị ứng hoặc thậm chí là tăng cân.

Tiến sĩ Moitra, trưởng nhóm nghiên cứu tham gia vào nghiên cứu được trích dẫn cho biết: "Kết quả của chúng tôi cho thấy có mối liên hệ giữa thời gian ngủ được ưa thích với bệnh hen suyễn và dị ứng ở thanh thiếu niên. Chúng tôi không thể chắc chắn rằng thức khuya gây ra bệnh hen suyễn, nhưng chúng tôi biết rằng hormone ngủ melatonin thường không đồng bộ ở những người ngủ muộn và điều đó có thể ảnh hưởng đến phản ứng dị ứng ở thanh thiếu niên."

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chứng ngưng thở khi ngủ, một nguyên nhân khác gây rối loạn giấc ngủ, gây khó thở, cũng có liên quan đến bệnh hen suyễn vào ban đêm ở trẻ em cũng như người lớn. Ngoài ra, một loạt các yếu tố như tiếp xúc với một số chất gây dị ứng, chất làm mát trong phòng (không khí xấu), tư thế ngủ khó khăn và rối loạn nội tiết tố có sẵn có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh hen suyễn hoặc khiến bệnh trầm trọng hơn vào ban đêm.

Một nghiên cứu trước đó được thực hiện trên hàng nghìn thanh thiếu niên về thói quen ngủ cũng chỉ ra mối liên hệ giữa việc ngủ muộn và tăng nguy cơ mắc bệnh trầm cảm và các rối loạn tâm trạng liên quan khác.

Một số điều bạn có thể làm là gì?

7-8 giờ ngủ liên tục mà không bị gián đoạn là điều mà mọi thiếu niên đang lớn đều xứng đáng có được. Dù đôi khi thức khuya cũng không sao nhưng đừng bao giờ tạo thành thói quen. Dưới đây là một số điều có thể giúp giấc ngủ tốt hơn:

-Đảm bảo hệ thống thông gió và vệ sinh tốt cho căn phòng bạn đang ngủ (nghĩa là làm sạch đệm, ngăn bụi tích tụ, cài đặt nhiệt độ AC lý tưởng).

-Duy trì một tư thế ngủ thích hợp; tránh ngả lưng quá nhiều hoặc ngủ theo tư thế cản trở chuyển động của đường thở và đường thở.

-Cân nhắc đầu tư vào một máy làm ẩm hoặc máy lọc không khí, nếu bạn thường xuyên tiếp xúc với các chất ô nhiễm.

-Một thói quen ngủ tốt, cùng với chế độ ăn uống và tập thể dục có thể giảm nguy cơ mắc bất kỳ vấn đề nào.

-Xem các thiết bị điện tử, chắc chắn, nên được cắt giảm trước khi đi ngủ và trong ngày, nếu có thể.

-Sử dụng các chất hỗ trợ ngủ tự nhiên, các loại dầu giúp loại bỏ độc tố và thúc đẩy sự bình yên.