Tuyệt chiêu trở thành bà mẹ thông thái: Các mẹo hiệu quả để cho con đi ngủ đúng giờ

Nuôi dạy con 01/03/2022 18:00

Nếu bạn có con hoặc có trách nhiệm chăm sóc một đứa trẻ, bạn có thể biết rằng giờ đi ngủ có thể là một thách thức, phải không? Trong trường hợp bạn nghi ngờ về điều này, câu chuyện của một bà mẹ trên Tik Tok đã lan truyền khi cô ấy chia sẻ mẹo "không thể sai lầm" của mình và nó giúp cô ấy hàng ngày với việc cho con đi ngủ đúng giờ.

Theo Metro World News Brasil, mánh khóe của Ashley Molina là: Để các con cô đi ngủ đúng giờ, chúng không bao giờ được biết giờ đi ngủ thực sự là gì.

"Mánh khóe" này hoạt động như thế nào?

Trong video của mình trên Tiktok cá nhân, Ashley giải thích rằng các con của cô đi ngủ lúc 8 giờ tối hàng ngày, nhưng luôn luôn lúc 7 giờ 45, cô hỏi chúng có muốn ngủ không hay chúng có muốn chơi đến muộn hơn không.

Câu trả lời tất nhiên là chúng muốn có nhiều thời gian hơn, tuy nhiên “thời gian” được cho là đến đêm muộn giống như 15 phút chỉ là đến thời gian đi ngủ vào lúc 8 giờ.

“Tôi đặt báo thức 15 phút trước giờ thực tế. Vì như chúng ta đã biết, khi đến giờ đi ngủ, đột nhiên bạn cần đi vệ sinh, uống nước hoặc nói chúc ngủ ngon hàng trăm lần với mọi người trong nhà. Đây là cách bạn giải quyết các vấn đề này và nó thật sự hiệu quả."

Tuyệt chiêu trở thành bà mẹ thông thái: Các mẹo hiệu quả để cho con đi ngủ đúng giờ - Ảnh 1

Người mẹ nói thêm rằng thủ thuật này có tác dụng ngay cả khi một trong những con gái của cô biết cách xem đồng hồ: Con gái tôi đã biết cách xem giờ. Nhưng vì nó không biết mình nên đi ngủ lúc mấy giờ nên con bé không có bất kỳ ý kiến gì. Ít nhất là chưa, ” Ashley nói.

Trong phần bình luận dưới video của Ashley, một bà mẹ nói: "Tôi không muốn nói dối con mình, nhưng đó không phải là lời nói dối, một ý tưởng tuyệt vời."

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