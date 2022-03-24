Mặc dù đôi khi chảy máu có thể đáng báo động, nhưng chỉ khoảng 10 % chảy máu cam đủ nghiêm trọng để yêu cầu điều trị y tế.

Xấp xỉ 60% mọi người sẽ bị chảy máu mũi vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời của họ. Tuy nhiên, chảy máu cam xảy ra phổ biến nhất ở trẻ em từ 2 đến 10 tuổi và ở người lớn tuổi từ 50 đến 80 tuổi.

Một người thường có thể điều trị chảy máu cam ở nhà cho trẻ. Điều quan trọng là phải bình tĩnh vì hầu hết chảy máu cam chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và không chỉ ra vấn đề nghiêm trọng.

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Để điều trị trẻ bị chảy máu cam :

Bắt đầu bằng cách cho trẻ ngồi xuống và trấn an chúng. Bảo con ngồi thẳng lưng và hơi nghiêng người về phía trước.

Không cho trẻ ngả lưng hoặc cho trẻ nằm vì điều này có thể khiến trẻ nuốt máu và có thể dẫn đến ho hoặc nôn trớ.

Dùng khăn giấy hoặc khăn sạch kẹp nhẹ đầu mũi của trẻ vào giữa hai ngón tay và cho trẻ thở bằng miệng.

Tiếp tục chườm trong khoảng 10 phút, ngay cả khi máu ngừng chảy.

Không lấp đầy mũi của trẻ bằng gạc hoặc khăn giấy và tránh xịt bất cứ thứ gì vào mũi.

Khi nào nên đưa con đến gặp bác sĩ

Trẻ em bị chảy máu cam thường không cần chăm sóc y tế. Hầu hết chảy máu cam đều diễn ra trong thời gian ngắn và thường có thể điều trị cho trẻ tại nhà.

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Tuy nhiên, hãy nói chuyện với bác sĩ nếu chảy máu cam:

Xảy ra thường xuyên

Thay đổi từ một mẫu quen thuộc sang một mẫu mới

Xảy ra cùng với tắc nghẽn mãn tính hoặc các dấu hiệu dễ chảy máu hoặc bầm tím khác

Bắt đầu sau khi trẻ bắt đầu dùng một loại thuốc mới

Thường xuyên phải phòng cấp cứu

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Chảy máu mũi cần được chăm sóc y tế khẩn cấp nếu:

Nó tiếp tục chảy sau 20 phút áp

Nó xảy ra sau một chấn thương đầu, ngã hoặc bị thổi vào mặt

Trẻ cũng bị đau đầu dữ dội, sốt hoặc các triệu chứng liên quan khác

Mũi của đứa trẻ có vẻ méo mó hoặc gãy

Trẻ có dấu hiệu mất máu quá nhiều như xanh xao, ít sức, chóng mặt hoặc đi ngoài

Trẻ bắt đầu ho ra máu hoặc nôn ra máu

Trẻ bị rối loạn chảy máu hoặc đang dùng thuốc làm loãng máu

Nguyên nhân chảy máu cam

Chảy máu cam trước có nghĩa là chảy máu xảy ra ở phía trước, phần mềm của mũi. Vùng mũi này chứa nhiều mạch máu nhỏ có thể bị vỡ và chảy máu nếu chúng bị kích ứng hoặc viêm.

Chảy máu cam sau phát triển ở phía sau mũi và hiếm khi xảy ra ở trẻ em. Loại chảy máu cam này có xu hướng nặng hơn và khó cầm máu hơn.

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Kích thích mạch máu là nguyên nhân phổ biến của chảy máu cam trước. Một số thứ có thể gây kích ứng các mạch máu trong mũi, bao gồm:

không khí khô

ngoáy mũi

dị ứng mũi

một chấn thương hoặc một cú đánh vào mũi hoặc mặt, ví dụ, từ một quả bóng hoặc ngã

viêm xoang, cảm lạnh thông thường, cảm cúm và các bệnh nhiễm trùng khác ảnh hưởng đến đường mũi

lạm dụng thuốc xịt mũi

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Các nguyên nhân ít phổ biến hơn gây chảy máu cam ở trẻ em có thể bao gồm:

các tình trạng ảnh hưởng đến chảy máu hoặc đông máu, chẳng hạn như bệnh máu khó đông

một số loại thuốc, bao gồm cả thuốc làm loãng máu

bệnh tim

huyết áp cao

ung thư

Mẹo phòng tránh chảy máu cam

Mặc dù có thể không thể ngăn ngừa tất cả các trường hợp chảy máu cam ở trẻ em, nhưng bạn vẫn có thể thực hiện các bước để giúp giảm sự xuất hiện của chúng. Bao gồm:

điều trị dị ứng để ngăn ngừa viêm trong mũi

dùng nước muối sinh lý xịt mũi để giữ ẩm cho mũi của trẻ

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chạy máy tạo độ ẩm hoặc máy tạo hơi trong phòng ngủ của trẻ để ngăn không khí bị khô

cắt tỉa móng tay cho trẻ để tránh bị thương do ngoáy mũi

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khuyến khích trẻ em đeo thiết bị bảo hộ thích hợp khi chơi thể thao hoặc các hoạt động khác có thể bị thương ở mũi

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Theo Medical News Today