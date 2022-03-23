Giáo dục con cùng 6 mẹo hay này giúp bữa cơm gia đình bạn thêm thú vị với con yêu

Cho dù đó là bữa tối hàng đêm hay bữa trưa Chủ nhật đặc biệt, bữa ăn gia đình là thời điểm hoàn hảo để trò chuyện, kết nối và giao tiếp với nhau. Điều này có thể đặc biệt quan trọng đối với trẻ lớn và thanh thiếu niên bận rộn.

Bạn có thể sử dụng bữa ăn gia đình để làm mẫu cho hành vi mà bạn muốn thấy khi gia đình quây quần bên nhau. Đây là cách học sử dụng thìa, dĩa và đũa cho trẻ nhỏ. Nó cũng liên quan đến những thứ như thay phiên nhau trò chuyện và lắng nghe trong khi những người khác chia sẻ tin tức của họ.

Con bạn cũng có thể học được nhiều điều về thực phẩm, cách ăn uống và truyền thống gia đình bằng cách xem bạn làm gì trong giờ ăn. Ví dụ, ăn cùng với những người còn lại trong gia đình sẽ giúp trẻ học cách ăn cùng thức ăn lành mạnh như những người khác. Nó có thể khuyến khích những người kén ăn thử thức ăn mới.

Ảnh minh họa

Trẻ em và thanh thiếu niên thường xuyên dùng bữa cùng gia đình sẽ tốt hơn về nhiều mặt, từ sức khỏe tinh thần và thể chất đến kết quả học tập ở trường.

Sáu cách giúp bữa ăn gia đình trở nên thú vị

1. Dành thời gian thường xuyên để đi ăn cùng nhau

Ảnh minh họa

Khi bạn đưa những khoảng thời gian này vào lịch trình hàng tuần của mình, bạn sẽ có nhiều khả năng thực hiện hơn. Dùng bữa tại bàn, tắt tivi và điện thoại, có thể khiến thời gian này trở nên đặc biệt hơn.

2. Giảm sự vội vàng

Ảnh minh họa

Nếu bạn dành khoảng 20-30 phút cho các bữa ăn gia đình, thì bạn sẽ có nhiều thời gian để ăn. Con sẽ có cơ hội thử những món ăn mới và phát triển thói quen ăn uống tốt. Điều này cũng mang lại cho bạn thời gian để thư giãn, trò chuyện và tận hưởng gia đình của bạn.

Nếu con bạn cảm thấy khó ngồi yên trong 20 phút, hãy để con di chuyển xung quanh một chút. Nhưng tốt nhất chỉ nên để trẻ ăn khi trẻ đã ngồi vào bàn ăn.

3. Hãy khuyến khích mọi người cùng tham gia

Để con bạn chọn và chuẩn bị bữa ăn gia đình làm tăng cơ hội ăn món đó. Nó cũng có thể khuyến khích những người kén ăn thử thức ăn mới.

Ngay cả trẻ nhỏ cũng có thể giúp chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Ví dụ, con có thể rửa trái cây và rau hoặc trộn salad. Con cũng có thể giúp đỡ bằng cách sắp bàn ăn và thậm chí trang trí nó bằng hoa.

Ảnh minh họa

Trẻ lớn hơn và thanh thiếu niên có thể thích tìm kiếm các công thức nấu ăn mới và nấu các bữa ăn cho gia đình. Ví dụ: một lần một tuần hoặc hai tuần một lần. Điều này giúp chia sẻ trách nhiệm chuẩn bị bữa ăn và cho con bạn cơ hội học nấu ăn.

4. Dùng bữa ăn gia đình như một cơ hội để trò chuyện

Bữa ăn gia đình có thể là một cách tuyệt vời để theo kịp những gì mọi người đang làm. Nhưng đôi khi trẻ có thể khó diễn đạt những ngày của mình thành lời. Nếu điều này giống như con của bạn, bạn có thể hỏi con bạn những câu hỏi cần nhiều hơn câu trả lời có hoặc không. Ví dụ, "Hãy kể cho ba/ mẹ nghe một điều tuyệt vời đã xảy ra ở trường hôm nay đi".

Ảnh minh họa

Một ý tưởng khác có thể là để mọi người thay phiên nhau chia sẻ điều gì đó tốt và xấu về ngày của họ. Bằng cách này, con bạn sẽ không cảm thấy như mình đang bị động tại chỗ.

Nhưng nếu con bạn thực sự không muốn nói chuyện, thì tốt nhất bạn không nên thúc ép quá mạnh hoặc đưa ra những chủ đề dễ xúc động. Con bạn chỉ cần ở bên gia đình và lắng nghe người khác nói chuyện là điều tốt cho con bạn. Ý tưởng là làm cho giờ ăn trở nên thú vị và mang tính xã hội.

5. Khen thưởng những hành vi tốt

Khi con bạn ăn uống ngon miệng, cư xử tốt và thử nhiều loại thức ăn khác nhau, hãy cố gắng khen thưởng chúng bằng một vài lời khen ngợi mang tính mô tả. Nói với con những gì chúng đang làm tốt.

Ảnh minh họa

Tránh dùng thức ăn để trừng phạt hoặc hối lộ. Ví dụ, không phải là một ý kiến ​​hay khi nói, "Nếu con ăn bông cải xanh của mình, con có thể được ăn một chút kem để tráng miệng". Điều này có thể khiến con bạn thích thú với những món ăn vặt hơn là những món ăn lành mạnh.

6. Sáng tạo với giờ ăn

Khi bạn có thời gian và cơ hội, vui vẻ với giờ ăn có thể mang lại cho cả gia đình điều gì đó đáng mong đợi. Ví dụ: vào một ngày cuối tuần, bạn có thể:

làm bánh kếp cho bữa sáng

Ảnh minh họa

có một bữa ăn ngoài trời ở công viên, trong sân sau của bạn hoặc trên tầng phòng khách

mời một vị khách đặc biệt đến dùng bữa tối, như một người bạn, ông bà hoặc hàng xóm. Đây cũng có thể là một cách tuyệt vời để làm quen với bạn bè của trẻ lớn hơn hoặc trẻ vị thành niên của bạn.

Ảnh minh họa

tạo một bữa ăn theo chủ đề. Ví dụ: đồ ăn từ một quốc gia có ngôn ngữ mà con bạn đang học ở trường.

Theo Raising Children Network