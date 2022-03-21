Muốn con trở thành người năng động và phát triển tư duy toàn diện, ba mẹ đừng nên bỏ qua những hoạt động sáng tạo này cho việc học tập của con ở độ tuổi vào mẫu giáo

Trẻ mẫu giáo thích tự phát, vì vậy, rất tốt để làm theo sự dẫn dắt của trẻ bằng các hoạt động sáng tạo. Chìa khóa là để con bạn tự khám phá sở thích sáng tạo và thể hiện bản thân, vì vậy hãy xem con bạn muốn làm gì trước khi bạn đề xuất điều gì đó.

Các hoạt động sáng tạo và nghệ thuật trẻ được tham gia khi còn nhỏ có thể giúp trẻ mẫu giáo:

Khi bạn đang thực hiện một hoạt động sáng tạo với con mình, tốt hơn là bạn nên cho con bạn thấy có nhiều cách để làm điều gì đó. Ví dụ, bạn có thể hỏi những câu hỏi như "Con có thể vẽ một người bằng bao nhiêu cách?' hoặc "Làm sao cho trống này kêu vậy con nhỉ?". Điều này khuyến khích con bạn thích sáng tạo hơn là cố gắng làm điều gì đó "đúng" hoặc làm điều gì đó hoàn hảo.

Đôi khi con bạn có thể cần thêm sự trợ giúp hoặc động viên. Hoặc con bạn có thể muốn bạn tham gia vào cuộc vui! Bằng cách tích cực tham gia, bạn có thể phát triển các kỹ năng và sự hiểu biết của con bạn. Sáng tạo và chơi với con cũng tốt cho mối quan hệ của bạn và con yêu.

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Bạn cũng có thể đặt câu hỏi cho trẻ về quá trình suy nghĩ và giải quyết vấn đề của trẻ. Ví dụ: "Hãy kể cho mẹ nghe về con đang vẽ gì trong bức tranh nè" hoặc "Con đã gắn chiếc lông vũ vào bìa cứng như thế nào hay vậy?".

Dù con bạn nghĩ ra ý tưởng sáng tạo nào, hãy dành nhiều lời khen ngợi cho con bạn. Ví dụ, "Ba/Mẹ rất thích bức tranh con đã vẽ. Con thực sự biết cách kết hợp các màu sắc với nhau". Điều này thúc đẩy sự tự tin của con bạn và khuyến khích chúng tiếp tục khám phá khả năng sáng tạo của mình.

Nghệ thuật và thủ công: các hoạt động sáng tạo cho trẻ mẫu giáo

Trẻ mẫu giáo thích thể hiện bản thân và ý tưởng của mình bằng cách sử dụng bút màu, sơn, bột nặn, đất sét, kéo, keo và giấy.

Con bạn sẽ bắt đầu tạo ra các hình dạng cơ bản và có thể thích thử nghiệm với kết cấu, không gian và màu sắc. Ví dụ, trẻ mẫu giáo thường vẽ những ngôi nhà có mặt trời chiếu sáng phía trên mái nhà. Điều này là do loại hình này được tạo thành từ các hình dạng cơ bản như hình vuông, hình tam giác và hình tròn.

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Dưới đây là những ý tưởng giúp bạn bắt đầu các hoạt động nghệ thuật và thủ công với con mình:

Giữ một "hộp bận rộn" gồm các vật liệu chơi mới và tái chế như dây, giấy vụn, chảo bánh mì, que chèo, nhãn dán và ống hút. Con bạn có thể sử dụng những vật liệu này để làm bất cứ thứ gì chúng muốn.

Đưa cho trẻ một hộp các tông rỗng để trang trí. Con có thể làm một ngôi nhà, một con rô bốt, một chiếc xe tải, một con vật,... bất cứ thứ gì chúng quan tâm.

Sử dụng các cuộn giấy rỗng, chai nước trái cây nhựa nhỏ hoặc găng tay hoặc tất cũ để con làm con rối.

Đi dạo trong thiên nhiên để tìm kiếm những vật liệu tự nhiên để làm nghệ thuật. Ví dụ, con bạn có thể sử dụng những thứ này để vẽ, cắt dán hoặc ghép búp bê thiên nhiên hoặc nhúng vào sơn màu.

Sử dụng ứng dụng hoặc chương trình máy tính để tạo tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số. Ví dụ, có những ứng dụng miễn phí để vẽ hoặc sắp xếp ảnh thành ảnh ghép.

Tạo một phòng trưng bày nghệ thuật tại nhà cho các tác phẩm nghệ thuật của con bạn. Tường hoặc bảng ghim trong bếp là nơi lý tưởng để dán tranh và ảnh. Bạn có thể yêu cầu con bạn chọn một bức tranh đặc biệt mỗi tuần để đóng khung ở trung tâm phòng trưng bày. Điều này cho thấy bạn coi trọng những sáng tạo của con mình.

Kịch: hoạt động sáng tạo cho trẻ mẫu giáo

Trẻ mẫu giáo thường sử dụng các bài hát và câu chuyện làm nền tảng cho các hoạt động kịch. Một khoảnh khắc chúng là cá sấu ăn thịt gà, và khoảnh khắc tiếp theo chúng là những con thủ,...Con sẽ rất thích những hoạt động này.

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Trẻ mẫu giáo cũng thường hoàn toàn tham gia vào các câu chuyện. Ví dụ, khi bạn đọc cho trẻ một câu chuyện, bạn có thể nhận thấy trẻ cử động cánh tay, chân hoặc khuôn mặt và bắt chước những gì đang xảy ra trong câu chuyện.

Kịch và kể chuyện cũng mang đến cho con bạn cơ hội xây dựng và thực hành vốn từ vựng cũng như tìm hiểu về cấu trúc của các câu chuyện . Khi con bạn đóng vai trò như một y tá chăm sóc, chúng sẽ nhìn thế giới theo quan điểm của người khác. Điều này giúp con xây dựng sự đồng cảm.

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Thật tốt khi đưa một số "đánh giá cao nghệ thuật" vào cuộc sống của con bạn.

Âm nhạc, âm thanh, chuyển động và khiêu vũ: các hoạt động sáng tạo cho trẻ mẫu giáo

Trẻ mẫu giáo thường thích ca hát. Con yêu thích những bài hát có sự lặp lại và giai điệu đơn giản. Các em có thể tự ghép lời cho các bài hát quen thuộc và các từ thường xuất phát từ các sự kiện và những người xung quanh các em.

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Con bạn thường có thể nhận ra và gọi tên các bài hát yêu thích và hát các phần của chúng. Ca hát giúp trẻ hiểu được sự khác biệt giữa nhanh và chậm, dài và ngắn, cao và thấp, to và nhỏ.

Con bạn có thể tạo ra các hành động và các bước nhảy để đi cùng với âm nhạc. Lần khác, bạn có thể thấy chúng bay như một con bướm, leo như một con sâu bướm hoặc nhảy như một con ếch.

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Vận động theo nhạc cũng rất tốt để giải phóng năng lượng và cảm xúc . Ví dụ, con bạn có thể nhảy lên vì vui sướng hoặc giận dữ khi đóng vai nhân vật trong bài hát.

Sự đa dạng trong cách chơi rất tốt cho trẻ em. Nó giúp trẻ em tìm hiểu về những người có hoàn cảnh khác nhau, tránh những định kiến ​​và hiểu được sự bình đẳng. Ví dụ: bạn có thể khuyến khích trẻ em thuộc mọi giới tính hóa trang thành y tá hoặc thợ xây. Hoặc chọn những câu chuyện hoặc bài hát từ các nền văn hóa hoặc ngôn ngữ đa dạng.

Hoạt động sáng tạo dành cho trẻ mẫu giáo với các khả năng đa dạng

Bạn có thể điều chỉnh các hoạt động sáng tạo để phù hợp với trẻ mẫu giáo có khả năng đa dạng. Ví dụ, nếu con bạn:

con cần trợ giúp về các kỹ năng chơi sáng tạo, bạn có thể làm mẫu các hành động đơn giản. Ví dụ: chỉ cho con bạn cách gầm gừ như quái vật hoặc đập trống, hoặc chia nhỏ hoạt động thành các bước dễ dàng hơn hoặc sử dụng hướng dẫn bằng văn bản hoặc hình ảnh để giúp con bạn hiểu phải làm gì.

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nhạy cảm với các giác quan, hãy cho con bạn các công cụ để chạm vào những thứ như bột nặn, phát nhạc nhẹ nhàng hơn hoặc giới thiệu các kết cấu và màu sắc mới một cách từ từ.

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con bị suy giảm thị lực hoặc gặp khó khăn về vận động, hãy sử dụng các vật liệu và công cụ lớn hơn. Ví dụ: Ba, mẹ tạo ảnh cắt dán bằng lá sồi lớn thay vì cánh hoa hoặc sử dụng bút màu thay vì bút chì.

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con có rất nhiều năng lượng , ba mẹ hãy khuyến khích các chuyển động lớn hơn như nhảy, lắc lư cánh tay, duỗi thẳng, cúi người hoặc lắc cho con.

, ba mẹ hãy khuyến khích các chuyển động lớn hơn như nhảy, lắc lư cánh tay, duỗi thẳng, cúi người hoặc lắc cho con. nếu con bị hạn chế khả năng vận động, ba mẹ hãy hãy thu thập tài liệu chơi cho con bạn và đặt chúng trong tầm với của trẻ.

Theo Raising Children Network