Cha mẹ muốn con phát triển thông minh hơn thì đừng vội bỏ qua 5 cách hay ho này, điều đầu tiên sẽ khiến các bạn bất ngờ

Nuôi dạy con 19/03/2022 20:55

Làm cha mẹ ai cũng muốn con mình sở hữu trí thông minh đỉnh hơn các bạn đồng trang lứa, và đa số phụ huynh sẽ chọn cách bồi bổ nhiều thực phẩm được cho rằng chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sự phát triển trí não của trẻ. Bài viết hôm nay sẽ chỉ cho cha mẹ 5 cách hiệu quả giúp con phát triển trí thông minh bên cạnh việc xây dựng dinh dưỡng cho trẻ

Những mẹo đơn giản giúp con phát triển trí não:

Sự phát triển não bộ của con người là một quá trình kéo dài bắt đầu trong thời kỳ mang thai và tiếp tục cho đến tuổi vị thành niên. Sau khi sinh, quá trình này diễn ra nhanh hơn và não bộ phát triển nhanh chóng cho đến khi trẻ được 3 tuổi. Đây là thời điểm trẻ phát triển các kỹ năng vận động, ngôn ngữ và giao tiếp, xã hội, tình cảm và nhận thức. Vì vậy, ba năm đầu đời của trẻ rất quan trọng đối với việc học tập và phát triển. Thực hiện các biện pháp phù hợp vào thời điểm này có thể giúp con bạn phát triển trí não và cải thiện kỹ năng ghi nhớ của trẻ. Hầu hết các bậc cha mẹ đăng ký cho con cái của họ vào các lớp học diễn đạt và chính thức để rèn luyện trí nhớ của chúng. Nhưng bí mật nằm ở những điều nhỏ nhặt và cách bạn tương tác với một đứa trẻ. Dưới đây là 5 cách đã được thử nghiệm để cải thiện sự phát triển trí não của con bạn:

1.Lè lưỡi:

Chúng tôi chắc chắn rằng bạn có thể chưa nghĩ đến tầm quan trọng của hoạt động này, nhưng hãy tin tưởng chúng tôi, nó đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện khả năng ăn uống và phát triển giọng nói của trẻ. Làm mẫu hoạt động này trước mặt con bạn và thè lưỡi ở các góc độ khác nhau trong giờ chơi và cho phép chúng có thời gian sao chép hành động đó. Các chuyên gia cho rằng hoạt động này giúp trẻ rèn luyện khả năng kiểm soát lưỡi và cải thiện kỹ năng vận động của trẻ.

Cha mẹ muốn con phát triển thông minh hơn thì đừng vội bỏ qua 5 cách hay ho này, điều đầu tiên sẽ khiến các bạn bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

2.Chơi các trò chơi ghi nhớ:

Hãy dành ra một chút thời gian trong lịch trình của bạn và chơi các trò chơi tăng cường trí nhớ với con bạn. Đố vui, thẻ bài và trò chơi ô chữ, tất cả những trò chơi này đều giúp nâng cao kỹ năng ghi nhớ của trẻ. Đặt câu hỏi cho con và cho con thời gian để trả lời. Nếu bạn cho chúng tham gia các hoạt động tăng cường trí nhớ ngay từ khi còn nhỏ, chúng sẽ học tốt hơn. Ngoài ra, trẻ sẽ hình thành thói quen kiểm tra trí nhớ của chúng theo thời gian.

Cha mẹ muốn con phát triển thông minh hơn thì đừng vội bỏ qua 5 cách hay ho này, điều đầu tiên sẽ khiến các bạn bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

3.Khuyến khích việc đọc sách:

Không có nghi ngờ gì rằng việc bạn càng đọc nhiều thì bạn càng trở nên thông minh hơn. Giới thiệu cho chúng những cuốn sách thuộc nhiều thể loại ngay từ khi còn nhỏ, bao quanh chúng những tài liệu đọc và đọc cho chúng nghe để phát triển niềm yêu thích của chúng. Đọc sách cải thiện quan điểm và kỹ năng học tập. Chúng cũng giúp con ghi nhớ thông tin trong thời gian dài. Hãy hỏi con bạn về phản ứng của chúng đối với câu chuyện sau khi chúng đọc được

Cha mẹ muốn con phát triển thông minh hơn thì đừng vội bỏ qua 5 cách hay ho này, điều đầu tiên sẽ khiến các bạn bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

4.Nghe nhạc:

Cho trẻ làm quen với các thể loại âm nhạc khác nhau ngay từ khi còn nhỏ sẽ kích hoạt các lĩnh vực tiếp thu ngôn ngữ và kỹ năng đọc. Ngay cả việc học chơi một nhạc cụ cũng có thể cải thiện khả năng học tập và tăng điểm số ở trường. Cách đúng là cho bé tiếp xúc với các loại nhạc khác nhau về âm sắc, âm vực và ngôn ngữ

Cha mẹ muốn con phát triển thông minh hơn thì đừng vội bỏ qua 5 cách hay ho này, điều đầu tiên sẽ khiến các bạn bất ngờ - Ảnh 4
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

5.Chế độ dinh dưỡng tốt:

Dinh dưỡng tốt là điều cần thiết cho sự phát triển cả về thể chất cũng như trí não. Cho trẻ ăn những thức ăn bổ dưỡng và lành mạnh, hạn chế đồ ăn vặt và thức ăn chế biến sẵn ngay từ khi còn nhỏ có thể giúp trẻ thông minh hơn và phát triển thói quen ăn uống lành mạnh. Hải sản, rau xanh, quả hạch và hạt và ngũ cốc nguyên hạt có thể tốt cho sự phát triển toàn diện

Cha mẹ muốn con phát triển thông minh hơn thì đừng vội bỏ qua 5 cách hay ho này, điều đầu tiên sẽ khiến các bạn bất ngờ - Ảnh 5
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

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