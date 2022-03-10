Khi việc chơi búp bê không chỉ đơn thuần để giải trí: Hé lộ công dụng thần kì đối với não bộ của món đồ chơi mà mọi bé gái đều sở hữu

Nuôi dạy con 10/03/2022 07:30

Búp bê thường là hình ảnh gắn liền với tuổi thơ của các bé, đặc biệt là các bé gái. Nhưng mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra món đồ chơi mô hình này có tác động tích cực đến sự thông minh của trẻ. Cùng theo dõi bài viết để xem liệu rằng lợi ích mà nó mang lại có thể quan trọng như thế nào

Một nhóm các nhà khoa học thần kinh tại Đại học Cardiff đã công bố những phát hiện mới nhất từ ​​một nghiên cứu kéo dài nhiều năm khám phá ra rằng  những tác động đến sự phát triển ngắn hạn và dài hạn của việc chơi búp bê.

Trong năm thứ hai của nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã nhận ra tầm quan trọng của những gì trẻ em nói trong khi chơi và nhận thấy trẻ em sử dụng ngôn ngữ nhiều hơn về suy nghĩ và cảm xúc của người khác khi nhập vai một mình với búp bê. Đây là một khái niệm được gọi là ngôn ngữ trạng thái bên trong (ISL), và khi làm điều này, trẻ em có thể thực hành các kỹ năng xã hội mà chúng có thể sử dụng khi tương tác với mọi người trong thế giới thực và cũng có thể có lợi cho sự phát triển cảm xúc tổng thể của trẻ. Nghiên cứu được thực hiện với sự hợp tác của hãng đồ chơi Barbie và cũng cho thấy trong quá trình quan sát trẻ em, hoạt động não bộ tăng lên ở vùng thái dương hàm trên (pSTS) khi chúng trò chuyện như thể búp bê của chúng có suy nghĩ và cảm xúc.

Khi việc chơi búp bê không chỉ đơn thuần để giải trí: Hé lộ công dụng thần kì đối với não bộ của món đồ chơi mà mọi bé gái đều sở hữu - Ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Khu vực này có liên quan nhiều đến sự phát triển của các kỹ năng xử lý xã hội và cảm xúc, hỗ trợ thêm cho các phát hiện của nghiên cứu năm đầu tiên rằng, ngay cả khi trẻ em tự chơi với búp bê, nó có thể giúp xây dựng các kỹ năng xã hội thiết yếu như sự đồng cảm. Tiến sĩ nghiên cứu Sarah Gerson cho biết: "Khi trẻ em tạo ra thế giới tưởng tượng và đóng vai với búp bê, ban đầu chúng giao tiếp thành tiếng và sau đó truyền tải thông điệp về suy nghĩ, cảm xúc và cảm xúc của người khác. "Điều này có thể có những tác động tích cực lâu dài đối với trẻ em, chẳng hạn như thúc đẩy tỷ lệ xử lý cảm xúc và xã hội cao hơn, đồng thời xây dựng các kỹ năng xã hội như sự đồng cảm, có thể trở nên nội tâm hóa  để xây dựng và hình thành thói quen suốt đời"

Ngôn ngữ trạng thái bên trong có thể chỉ ra rằng một đứa trẻ đang suy nghĩ về những suy nghĩ và cảm xúc của người khác khi chơi với búp bê. "Điều này trở nên quan trọng đối với việc tạo dựng và duy trì tình bạn cũng như cách chúng học hỏi từ giáo viên và cha mẹ của chúng". Nghiên cứu đã sử dụng thiết bị quang phổ cận hồng ngoại có chức năng hiện đại để khám phá sự hoạt động hóa của não khi trẻ em chơi với búp bê Barbie, cả khi chơi một mình và với người khác. Nghiên cứu từ Đại học Cardiff này cho thấy rằng chơi búp bê có thể mang lại cho trẻ cơ hội mô phỏng các cảnh và tương tác trong cuộc sống hàng ngày của chúng - khi trẻ bắt chước những gì chúng thấy từ lời nói và hành động của cha mẹ, giáo viên hoặc bạn bè của chúng. Do đó, búp bê có thể tạo cho chúng một cơ hội để tái hiện lại những gì chúng đã thấy và nghe để luyện tập các kỹ năng chúng có thể sử dụng trong các tình huống xã hội ngoài đời thực. Nghiên cứu cũng gợi ý rằng những phát hiện này là bất khả biến về mặt  giới tính - cho thấy tầm quan trọng toàn diện của trò chơi búp bê trong việc rèn luyện các kỹ năng xã hội ở trẻ

Khi việc chơi búp bê không chỉ đơn thuần để giải trí: Hé lộ công dụng thần kì đối với não bộ của món đồ chơi mà mọi bé gái đều sở hữu - Ảnh 2
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nuôi dạy con

Theo một cuộc khảo sát toàn cầu với 15.000 ông bố bà mẹ của trẻ từ 3 đến 10 tuổi, 91% xếp hạng sự đồng cảm là kỹ năng xã hội quan trọng mà họ muốn con mình có.Tuy nhiên, chỉ 26% nhận thức được rằng chơi búp bê có thể giúp con họ phát triển những đặc tính quan trọng này. Mặc dù cứ 10 người thì có 6 người cho rằng sự phát triển về mặt tình cảm-xã hội của con họ đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch. Lisa McKnight, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Giám đốc Toàn cầu về Barbie và Búp bê tại Mattel, đơn vị ủy quyền nghiên cứu Cardiff, cho biết: "Chúng tôi tự hào rằng khi trẻ em kể chuyện với Barbie và nói lên suy nghĩ và cảm xúc của mình, chúng có thể đang xây dựng các kỹ năng xã hội quan trọng , chẳng hạn như sự đồng cảm, cung cấp cho chúng những công cụ cần thiết để trở thành người lớn đầy tự tin và hòa nhập. "Với tư cách là những người đi đầu trong lĩnh vực búp bê, chúng tôi mong muốn khám phá ra nhiều lợi ích hơn nữa của việc chơi búp bê, dựa trên nền tảng khoa học thần kinh, thông qua quan hệ đối tác lâu dài của chúng tôi với Đại học Cardiff."

Thực hiện hoạt động NÀY 10 phút mỗi ngày có thể tăng cường sức khỏe não bộ của con mà ba mẹ nào cũng cần biết

Thực hiện hoạt động NÀY 10 phút mỗi ngày có thể tăng cường sức khỏe não bộ của con mà ba mẹ nào cũng cần biết

Ai nói tập thể dục chỉ dành cho người lớn? Bất kỳ loại hoạt động thể chất nào trong thói quen hàng ngày của bạn là điều cần thiết cho tất cả mọi người, kể cả trẻ em. 

Xem thêm
Từ khóa:   đồ chơi tư duy sáng tạo giúp con phát triển cảm xúc

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 3 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 4 giờ 33 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 5 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?