Khi việc chơi búp bê không chỉ đơn thuần để giải trí: Hé lộ công dụng thần kì đối với não bộ của món đồ chơi mà mọi bé gái đều sở hữu

Búp bê thường là hình ảnh gắn liền với tuổi thơ của các bé, đặc biệt là các bé gái. Nhưng mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra món đồ chơi mô hình này có tác động tích cực đến sự thông minh của trẻ. Cùng theo dõi bài viết để xem liệu rằng lợi ích mà nó mang lại có thể quan trọng như thế nào

Một nhóm các nhà khoa học thần kinh tại Đại học Cardiff đã công bố những phát hiện mới nhất từ ​​một nghiên cứu kéo dài nhiều năm khám phá ra rằng những tác động đến sự phát triển ngắn hạn và dài hạn của việc chơi búp bê. Trong năm thứ hai của nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã nhận ra tầm quan trọng của những gì trẻ em nói trong khi chơi và nhận thấy trẻ em sử dụng ngôn ngữ nhiều hơn về suy nghĩ và cảm xúc của người khác khi nhập vai một mình với búp bê. Đây là một khái niệm được gọi là ngôn ngữ trạng thái bên trong (ISL), và khi làm điều này, trẻ em có thể thực hành các kỹ năng xã hội mà chúng có thể sử dụng khi tương tác với mọi người trong thế giới thực và cũng có thể có lợi cho sự phát triển cảm xúc tổng thể của trẻ. Nghiên cứu được thực hiện với sự hợp tác của hãng đồ chơi Barbie và cũng cho thấy trong quá trình quan sát trẻ em, hoạt động não bộ tăng lên ở vùng thái dương hàm trên (pSTS) khi chúng trò chuyện như thể búp bê của chúng có suy nghĩ và cảm xúc.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Khu vực này có liên quan nhiều đến sự phát triển của các kỹ năng xử lý xã hội và cảm xúc, hỗ trợ thêm cho các phát hiện của nghiên cứu năm đầu tiên rằng, ngay cả khi trẻ em tự chơi với búp bê, nó có thể giúp xây dựng các kỹ năng xã hội thiết yếu như sự đồng cảm. Tiến sĩ nghiên cứu Sarah Gerson cho biết: "Khi trẻ em tạo ra thế giới tưởng tượng và đóng vai với búp bê, ban đầu chúng giao tiếp thành tiếng và sau đó truyền tải thông điệp về suy nghĩ, cảm xúc và cảm xúc của người khác. "Điều này có thể có những tác động tích cực lâu dài đối với trẻ em, chẳng hạn như thúc đẩy tỷ lệ xử lý cảm xúc và xã hội cao hơn, đồng thời xây dựng các kỹ năng xã hội như sự đồng cảm, có thể trở nên nội tâm hóa để xây dựng và hình thành thói quen suốt đời" Ngôn ngữ trạng thái bên trong có thể chỉ ra rằng một đứa trẻ đang suy nghĩ về những suy nghĩ và cảm xúc của người khác khi chơi với búp bê. "Điều này trở nên quan trọng đối với việc tạo dựng và duy trì tình bạn cũng như cách chúng học hỏi từ giáo viên và cha mẹ của chúng". Nghiên cứu đã sử dụng thiết bị quang phổ cận hồng ngoại có chức năng hiện đại để khám phá sự hoạt động hóa của não khi trẻ em chơi với búp bê Barbie, cả khi chơi một mình và với người khác. Nghiên cứu từ Đại học Cardiff này cho thấy rằng chơi búp bê có thể mang lại cho trẻ cơ hội mô phỏng các cảnh và tương tác trong cuộc sống hàng ngày của chúng - khi trẻ bắt chước những gì chúng thấy từ lời nói và hành động của cha mẹ, giáo viên hoặc bạn bè của chúng. Do đó, búp bê có thể tạo cho chúng một cơ hội để tái hiện lại những gì chúng đã thấy và nghe để luyện tập các kỹ năng chúng có thể sử dụng trong các tình huống xã hội ngoài đời thực. Nghiên cứu cũng gợi ý rằng những phát hiện này là bất khả biến về mặt giới tính - cho thấy tầm quan trọng toàn diện của trò chơi búp bê trong việc rèn luyện các kỹ năng xã hội ở trẻ

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Nuôi dạy con Theo một cuộc khảo sát toàn cầu với 15.000 ông bố bà mẹ của trẻ từ 3 đến 10 tuổi, 91% xếp hạng sự đồng cảm là kỹ năng xã hội quan trọng mà họ muốn con mình có.Tuy nhiên, chỉ 26% nhận thức được rằng chơi búp bê có thể giúp con họ phát triển những đặc tính quan trọng này. Mặc dù cứ 10 người thì có 6 người cho rằng sự phát triển về mặt tình cảm-xã hội của con họ đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch. Lisa McKnight, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Giám đốc Toàn cầu về Barbie và Búp bê tại Mattel, đơn vị ủy quyền nghiên cứu Cardiff, cho biết: "Chúng tôi tự hào rằng khi trẻ em kể chuyện với Barbie và nói lên suy nghĩ và cảm xúc của mình, chúng có thể đang xây dựng các kỹ năng xã hội quan trọng , chẳng hạn như sự đồng cảm, cung cấp cho chúng những công cụ cần thiết để trở thành người lớn đầy tự tin và hòa nhập. "Với tư cách là những người đi đầu trong lĩnh vực búp bê, chúng tôi mong muốn khám phá ra nhiều lợi ích hơn nữa của việc chơi búp bê, dựa trên nền tảng khoa học thần kinh, thông qua quan hệ đối tác lâu dài của chúng tôi với Đại học Cardiff."

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