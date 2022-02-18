Thực hiện hoạt động NÀY 10 phút mỗi ngày có thể tăng cường sức khỏe não bộ của con mà ba mẹ nào cũng cần biết

Nuôi dạy con 18/02/2022 06:00

Ai nói tập thể dục chỉ dành cho người lớn? Bất kỳ loại hoạt động thể chất nào trong thói quen hàng ngày của bạn là điều cần thiết cho tất cả mọi người, kể cả trẻ em. 

Thực hiện hoạt động NÀY 10 phút mỗi ngày có thể tăng cường sức khỏe não bộ của con mà ba mẹ nào cũng cần biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Có một lý do khác để thúc đẩy con bạn kết hợp một buổi tập thể dục nhanh chóng vào thói quen hàng ngày của con bạn. Theo một nghiên cứu, ngay cả những khoảng thời gian ngắn tập thể dục cũng có thể giúp ích cho trí não của con trẻ.
Loại bài tập nào có lợi?

Thực hiện hoạt động NÀY 10 phút mỗi ngày có thể tăng cường sức khỏe não bộ của con mà ba mẹ nào cũng cần biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Trẻ em thường rất năng động trong ngày, điều đó giúp giữ cho chúng khỏe mạnh và cân đối. Ngoài ra, một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu của Đại học Auckland, cho thấy một buổi tập huấn luyện cường độ cao (HIIT) kéo dài 10 phút có hệ thống mỗi tuần có thể cải thiện sức khỏe não bộ và giúp con hoạt động tốt hơn trong học tập.
Nghiên cứu

Thực hiện hoạt động NÀY 10 phút mỗi ngày có thể tăng cường sức khỏe não bộ của con mà ba mẹ nào cũng cần biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Ảnh hưởng của buổi HIIT đối với sức khỏe não bộ của con trẻ đã được tiết lộ khi các nhà nghiên cứu thực hiện một nghiên cứu đánh giá tác động của việc tập thể dục nhịp điệu thường xuyên đối với chức năng nhận thức của 318 trẻ em từ 7-13 tuổi. Đối với nghiên cứu, những đứa trẻ được giao các nhiệm vụ liên quan đến trí nhớ và nhận thức. Con được phân ngẫu nhiên vào một nhóm đối chứng với giả dược hoặc áp dụng chế độ HIIT 10 phút mỗi ngày trong sáu tuần.
Kết luận

Thực hiện hoạt động NÀY 10 phút mỗi ngày có thể tăng cường sức khỏe não bộ của con mà ba mẹ nào cũng cần biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Vào cuối nghiên cứu, người ta thấy rằng những đứa trẻ thực hiện bài tập HIIT hàng ngày hoạt động tốt hơn trong danh mục đánh giá. Dựa trên những phát hiện của nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập thể dục, nhưng họ cũng nói thêm rằng không nên coi tập thể dục là biện pháp khắc phục duy nhất cho những suy giảm nhận thức. Một số thứ có thể tăng cường sức mạnh của não.
Những cách khác để cải thiện trí não
Có một trí nhớ tuyệt vời là rất quan trọng đối với trẻ em. Một trí nhớ mạnh mẽ giúp cho việc học và ghi nhớ những điều mới dễ dàng hơn rất nhiều. Một số người bẩm sinh đã có kỹ năng ghi nhớ và trí não mạnh mẽ, trong khi những người khác phải làm việc chăm chỉ để nâng cao chức năng nhận thức của họ. Dưới đây là một số điều khác có thể giúp tăng cường trí não của con bạn.
Thiền định: Thực hành thiền định giúp tâm trí tĩnh lặng. Có một số cách thiền định bằng âm thanh, thiền nhẹ hoặc tụng kinh.

Thực hiện hoạt động NÀY 10 phút mỗi ngày có thể tăng cường sức khỏe não bộ của con mà ba mẹ nào cũng cần biết - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Giải độc kỹ thuật số: Giảm thời gian trên màn hình có thể giúp tăng mức độ tập trung và khả năng lưu giữ thông tin trong thời gian dài.

Thực hiện hoạt động NÀY 10 phút mỗi ngày có thể tăng cường sức khỏe não bộ của con mà ba mẹ nào cũng cần biết - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Chế độ dinh dưỡng: Chế độ ăn uống đóng một vai trò quan trọng trong tất cả các nhiệm vụ quan trọng diễn ra trong cơ thể, bao gồm cả não bộ. Có một bữa ăn lành mạnh có thể ngăn ngừa mất trí nhớ và tăng cường sức khỏe của não.

Thực hiện hoạt động NÀY 10 phút mỗi ngày có thể tăng cường sức khỏe não bộ của con mà ba mẹ nào cũng cần biết - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Giải câu đố: Giải câu đố là một cách tuyệt vời khác để thử thách trí não. Đây là một bài tập thể dục tinh thần tuyệt vời giúp cải thiện chỉ số IQ và trí nhớ.

Thực hiện hoạt động NÀY 10 phút mỗi ngày có thể tăng cường sức khỏe não bộ của con mà ba mẹ nào cũng cần biết - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Theo Times of india

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