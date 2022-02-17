Tại sao các bà mẹ 'bầu bạn' với con gái lại không phải là một ý tưởng hay?

Chúng ta đều rất yêu thích những gia đình yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng có vẻ như cần có một ranh giới giữa một mối quan hệ lành mạnh và việc quy chuẩn để không vượt qua những ranh giới nhất định.

Một phần của việc trở thành bạn bè, đặc biệt là bạn thân là chia sẻ bí mật với nhau, nói về vấn đề của bản thân và cần người hỗ trợ tinh thần. Mối quan hệ này phải là của nhau, nhưng nó sẽ không lành mạnh cho một người mẹ và con gái của cô ấy. Một đứa trẻ không nên bị gánh nặng bởi những lo lắng của cha mẹ chúng, chúng không nên cảm thấy như vai trò bị đảo ngược và chúng phải hành động như một người lớn đối với cha mẹ của chúng.

Điều quan trọng là phải thiết lập ranh giới

Mặc dù bạn bè cũng có thể tạo ra ranh giới, nhưng họ khác với ranh giới mà cha mẹ nên tạo ra. Nếu bạn đặt ra một quy tắc, con bạn cần hiểu nó phải tuân theo. Trong tình bạn, bạn sẽ không được phép thực thi những quy tắc như vậy và nói cho người khác biết phải làm gì. Bạn cần phải là nhân vật có thẩm quyền với con gái mình và thể hiện rằng bạn là người có trách nhiệm, nếu không, bạn sẽ trở thành một bậc cha mẹ "dễ dãi". Điều này có thể khiến con bạn phát triển khả năng tự kiểm soát kém.

Con gái bạn có thể khó tự lập

Khi con gái bạn lớn lên, cô ấy ngày càng phải có trách nhiệm hơn với hành động của mình và học cách đưa ra lựa chọn của riêng mình. Vai trò làm mẹ của bạn cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Mặt khác, vai trò của một người bạn lại luôn sát cánh cạnh hơn. Một người bạn không nên trở nên độc lập hơn với bạn thân của mình theo thời gian. Vì vậy, nếu bạn đóng vai trò như một người bạn, con gái bạn có thể khó thích nghi với tuổi trưởng thành.

Con gái của bạn có thể không phát triển nhân cách của riêng mình

Quá gần gũi với con gái của bạn có thể ngăn cản con bạn phát triển một nhân cách khác biệt với bạn. Thông thường, cô ấy sẽ quan sát cả bạn và bạn bè của cô ấy, cũng như những người khác mà cô ấy biết, và "thu thập" những đặc điểm tính cách, suy nghĩ và quan điểm khác nhau từ những người khác nhau. Nhưng nếu bạn vừa là mẹ vừa là bạn thân của cô ấy, cô ấy có thể không học cách hình thành ý kiến ​​của riêng mình hoặc phát triển bản sắc riêng của mình.

Bạn có thể trở nên quá phụ thuộc vào nhau

Trở thành bạn bè có thể tốt cho cả hai trong một thời gian. Nhưng bạn có thể sẽ dựa vào tình bạn này quá nhiều. Và nếu bạn từng có một cuộc cãi vã lớn gây căng thẳng cho tình bạn, nó cũng sẽ chuyển sang mối quan hệ như mẹ và con gái, lúc ấy bạn có thể khó làm tốt vai trò làm cha mẹ.

Theo Brightside