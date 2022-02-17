6 dấu hiệu cho thấy con có vấn đề về thái độ và cách giúp ba mẹ điều chỉnh thói xấu ấy

Nuôi dạy con 17/02/2022 05:08

Nuôi dạy con cái có thể là một thách thức. Bên cạnh việc chăm sóc cho con bạn bằng tình yêu thương và sự hỗ trợ, bạn phải đảm bảo rằng chúng cũng có kỷ luật và hành vi tốt. Đôi khi tình yêu và sự quan tâm quá mức có thể làm hỏng con bạn và có thể khiến chúng nghĩ rằng chúng có thể làm bất cứ điều gì chúng thích, gây ra các vấn đề về hành vi và thái độ ở chúng. 

6 dấu hiệu cho thấy con có vấn đề về thái độ và cách giúp ba mẹ điều chỉnh thói xấu ấy - Ảnh 1

Trong khi một số cha mẹ có thể nhìn thấy việc con có thái độ sẽ có vấn đề nghiêm trọng thì những người khác có thể bỏ việc để ý hành vi của con. Do đó, đây là một số phương pháp giúp ba mẹ nhận thấy và giáo dục con về thái độ không tốt.

Con không tôn trọng người lớn tuổi

6 dấu hiệu cho thấy con có vấn đề về thái độ và cách giúp ba mẹ điều chỉnh thói xấu ấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Mặc dù gần gũi và thẳng thắn với người lớn tuổi là điều hoàn toàn lành mạnh và quan trọng, nhưng nếu bạn nhận thấy con mình thiếu tôn trọng hoặc thiếu nhạy cảm với người lớn, thì bạn phải kiểm tra lại. Không nên để con có bất kỳ nhận xét sai hoặc khó chịu nào. Tuy lúc đầu có vẻ không nhiều nhưng theo thời gian, nó sẽ trở thành thói quen và sẽ thêm vào tính cách của con.

Con nổi cơn thịnh nộ ở bất cứ đâu và ở khắp mọi nơi

6 dấu hiệu cho thấy con có vấn đề về thái độ và cách giúp ba mẹ điều chỉnh thói xấu ấy - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Những đứa trẻ có vấn đề về thái độ thường muốn mọi thứ diễn ra theo ý mình. Trong trường hợp họ không thể thuyết phục hoặc lý luận với bạn, họ sẽ nổi cáu không chỉ ở nơi riêng tư mà còn ở nơi công cộng, điều này không nên chút nào. Đừng bao giờ nhượng bộ trước cơn giận dữ của con bạn. Hãy để họ học cách đối phó với sự từ chối.

Bạn luôn phải "hối lộ" để con nghe lời

6 dấu hiệu cho thấy con có vấn đề về thái độ và cách giúp ba mẹ điều chỉnh thói xấu ấy - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Bạn có luôn thấy mình hối lộ con bạn để duy trì hòa bình không? Đó là một dấu hiệu cho thấy con bạn khó khăn và có thể có thái độ không tốt. Cho rằng con không thể tuân thủ nếu không được khen thưởng, bản thân nó đã là một dấu hiệu đáng chú ý. Thay vì chọn một cách dễ dàng, hãy để họ nếm trải cảm giác như thế nào khi được ba mẹ từ chối và nói "Không". Mặc dù có thể có một không khí khó chịu trong nhà, nhưng theo thời gian, đó sẽ là một kinh nghiệm học hỏi.

Con hay chế giễu người khác

6 dấu hiệu cho thấy con có vấn đề về thái độ và cách giúp ba mẹ điều chỉnh thói xấu ấy - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Không nhạy cảm cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy thái độ không tốt. Nếu bạn thấy con mình đùa cợt với người khác, đó có thể là hành vi hạ thấp hoặc gây tổn thương, bạn nên kiểm tra chúng ngay lập tức. Đừng để họ tiếp tục với thái độ này vì lâu ngày nó có thể trở thành thói quen.

Con nhanh chóng đáp lại

6 dấu hiệu cho thấy con có vấn đề về thái độ và cách giúp ba mẹ điều chỉnh thói xấu ấy - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Những đứa trẻ có thái độ không tốt sẽ không bao giờ chấp nhận rằng mình sai. Ngoài việc nhanh chóng chống lại lời khuyên của đàn anh, họ có thể sẽ nói lại và đưa ra câu trả lời lí lắc. Mặc dù cha mẹ nên luôn lắng nghe những gì con cái họ nói, nhưng bạn không được để chúng nói ngược lại và thiếu tôn trọng bạn hoặc bất kỳ ai khác về vấn đề đó.

Con không bao giờ hài lòng

6 dấu hiệu cho thấy con có vấn đề về thái độ và cách giúp ba mẹ điều chỉnh thói xấu ấy - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Một đứa trẻ không bao giờ hài lòng với những gì bạn làm cho chúng hoặc chu cấp cho chúng là một đứa trẻ hư hỏng. Một đứa trẻ như vậy có các vấn đề về hành vi và có thể thể hiện thái độ không tốt ở nhà và bên ngoài. Có thể danh sách các yêu cầu của con dường như không bao giờ kết thúc, nên con có thể sẽ không hài lòng chút nào. Điều đó nói lên rằng, thay vì đưa cho con mọi thứ con yêu cầu giúp đỡ thì hãy lập luận với con. Hãy để con hiểu sự khác biệt giữa những gì con muốn và những gì con cần. Sắp xếp thứ tự ưu tiên là điều bạn nên dạy chúng.

Theo Times of india

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