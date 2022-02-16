Bật mí những bí kíp giúp ba mẹ xóa bỏ lo ngại việc con cả tủi thân khi có em bé mới

Nuôi dạy con 16/02/2022 05:00

Là con đầu lòng có những đặc quyền riêng. Tình yêu và sự nuông chiều của con bạn nhận được từ tất cả mọi người là điều mà con có thể rất quen. Nó rất dễ gây nghiện và khó đối với trẻ khi sự chú ý bị chuyển hướng khỏi chúng nhất là lúc ba mẹ có thêm em bé. Điều quan trọng là phải chuẩn bị cho con những thay đổi đang đến với chúng.

Bật mí những bí kíp giúp ba mẹ xóa bỏ lo ngại việc con cả tủi thân khi có em bé mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Trẻ em có xu hướng thích nghi với môi trường xung quanh chúng. Nếu mọi người hài lòng về em bé mới chào đời, con cũng sẽ cảm thấy như vậy. Tuy nhiên, đôi khi sau khi em bé mới chào đời, có thể có một số thay đổi trong cách con cảm nhận về em bé mới do sự chuyển hướng của sự chú ý. Con có thể cảm thấy bị bỏ rơi. Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải chú ý đến những thay đổi đang xảy ra ở đứa con đầu lòng của bạn và tránh lo lắng ngay từ đầu.

Dưới đây là một số cách mà bạn có thể chuẩn bị cho đứa con đầu lòng của mình và tăng sự phấn khích của chúng đối với đứa em mới đang bước vào đời.

Giới thiệu về em bé mới một cách chậm rãi

Bật mí những bí kíp giúp ba mẹ xóa bỏ lo ngại việc con cả tủi thân khi có em bé mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Không giữ bí mật cho em bé. Từ từ giới thiệu em bé sẽ trở thành anh chị em trong tâm trí của con bạn. Chuẩn bị cho con của bạn thông tin về anh chị em mới của chúng và bao gồm những tin về việc lập kế hoạch cho nhà trẻ cho con hay các công việc nhà khác trước khi sinh em bé cho con cùng biết. Đừng đột ngột làm mọi thứ về trẻ sơ sinh mà hãy tập trung vào chia sẻ cùng con đầu lòng nữa.

Cho con sự chú ý

Bật mí những bí kíp giúp ba mẹ xóa bỏ lo ngại việc con cả tủi thân khi có em bé mới - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Đừng làm cho con bạn cảm thấy rằng chúng đang bị phớt lờ trước sự xuất hiện của trẻ sơ sinh. Điều này sẽ tạo ra sự hiểu lầm trong tâm trí của con đầu lòng và con sẽ có cảm tình tiêu cực với đứa con nhỏ. Điều quan trọng là phải duy trì sự cân bằng quan tâm giữa hai bé và khiến cả hai cảm thấy được yêu thương.

Duy trì một môi trường tích cực

Bật mí những bí kíp giúp ba mẹ xóa bỏ lo ngại việc con cả tủi thân khi có em bé mới - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Con đầu lòng của bạn bối rối về những thay đổi mới đang xảy ra trong cuộc sống của chúng. Đưa ra lời hỏi han cho sự bối rối của con như "Con không vui với em bé mới sinh hả?", Điều này sẽ giữ cho con một suy nghĩ tích cực và đặt tên được cho cảm xúc lẫn lộn của con, sau đó con có thể chia sẻ nhiều hơn về cảm giác của con với bạn. Chúng sẽ từ từ bắt đầu hào hứng hơn với trẻ sơ sinh sau hi giải quyết được mớ hỗn độn trong lòng với ba mẹ.

Thu hút con tham gia tìm hiểu về em bé

Bật mí những bí kíp giúp ba mẹ xóa bỏ lo ngại việc con cả tủi thân khi có em bé mới - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Để làm cho con đầu lòng của bạn yêu em bé hơn, hãy cho chúng tham gia vào các nhiệm vụ chăm em bé sơ sinh. Cho phép con cho em bú hoặc bế em dưới sự giám sát của bạn. Con đầu lòng sẽ từ từ tạo ra mối liên kết với em bé. Điều này sẽ làm giảm bớt bất kỳ mối ác cảm nào mà đứa con đầu lòng dành cho đứa trẻ sơ sinh.

Nói chuyện với con bạn

Bật mí những bí kíp giúp ba mẹ xóa bỏ lo ngại việc con cả tủi thân khi có em bé mới - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Nói chuyện với con bạn sẽ dễ dàng hơn nếu bạn cảm thấy có chút căng thẳng giữa hai đứa trẻ. Hãy cởi mở với các cuộc trò chuyện và hiểu quan điểm của con. Bạn nên lắng nghe đứa con đầu lòng của mình và đề phòng mọi hiểu lầm mà chúng đang gặp phải.

Theo Times of india

 

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Trong cuộc sống, chúng ta vì thế không nên tạo áp lực cho con cái một cách mù quáng, chỉ cần dạy cho con tính tự lập và tự hoàn thiện bản thân là được.

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