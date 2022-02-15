Chuyên gia giải đáp: Tại sao cha mẹ nên tránh đưa ra câu trả lời 'Có thể' cho con trẻ?

Nuôi dạy con 15/02/2022 09:20

Phải làm sao khi con có những yêu cầu mà bạn thực sự chưa muốn đáp ứng? Câu trả lời "có thể" để qua chuyện và lảng tránh tạm thời yêu cầu của con có thực sự hiệu quả hay không?

Chuyên gia giải đáp: Tại sao cha mẹ nên tránh đưa ra câu trả lời 'Có thể' cho con trẻ? - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Với những câu trả lời dự kiến, bạn đánh lạc hướng tâm trí của đứa trẻ khỏi câu hỏi thực sự chỉ trong chốc lát

Xem xét đoạn hội thoại sau:

"Con có thể ra ngoài chơi với bạn bè được không ạ?"

"Có thể. Nếu con học thuộc hết bảng cửu chương của 2 thì con có thể đi"

(sau khi học xong bảng cửu chương)

"Con đi được chưa ạ?"

"Trời đã muộn rồi con, con không thể đi ngay bây giờ nguy hiểm lắm"

Với những câu trả lời dự kiến ​​này, bạn có thể đã khiến tâm trí của trẻ xao nhãng khỏi câu hỏi thực sự trong chốc lát, nhưng thực tế bạn không nhận ra rằng sự tương tác này đã tạo ra ấn tượng gì trong tâm trí trẻ. 

Bạn có thể cảm thấy tốt rằng thay vì nói "không" trực tiếp, bạn đã thành công trong việc né tránh yêu cầu bằng cách đưa ra một điều kiện khác không thể đạt được cho con. Trong khi thở phào nhẹ nhõm với chiến thắng, bạn nên cân nhắc xem mình đã làm sai điều gì với câu trả lời gần đúng này.

Hầu hết các bậc cha mẹ sử dụng câu trả lời dự kiến ​​"có thể" khi đứa trẻ khăng khăng muốn biết về những điều nhất định hoặc đưa ra yêu cầu lặp đi lặp lại đối với những điều nhất định trẻ muốn làm đó.

Chuyên gia giải đáp: Tại sao cha mẹ nên tránh đưa ra câu trả lời 'Có thể' cho con trẻ? - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Bạn là hình mẫu của con

Trẻ em coi cha mẹ và người lớn tuổi là hình mẫu. Ngay cả khi họ còn nghi ngờ, họ cũng tìm đến những người lớn tuổi để tìm câu trả lời. Một trí óc tò mò như một đứa trẻ luôn cần câu trả lời chính xác. Không có gì mang lại hiệu quả gần đúng hoặc dự kiến ​​cho một đứa trẻ.

Đôi khi, điều này có thể gây ra rạn nứt tình cảm. Khi trẻ đến với bạn và nói với bạn rằng bảng cửu chương con đã ghi nhớ rồi thì trẻ mới được phép chơi. Thật sai lầm khi né tránh đứa trẻ với một điều kiện khác dường như con không thể đạt được.

Chuyên gia giải đáp: Tại sao cha mẹ nên tránh đưa ra câu trả lời 'Có thể' cho con trẻ? - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Tại sao lại cho con những câu trả lời không chắc chắn là không tốt?

Điều này là do cách bạn đối xử với đứa trẻ phần lớn hình thành tính cách của đứa trẻ. Nếu một đứa trẻ quen sống với những điều kiện không chắc chắn, có khả năng chúng sẽ không còn niềm tin vào mọi người xung quanh hoặc có thể nảy sinh dự đoán về kết quả.

Những đứa trẻ luôn được đưa ra những câu trả lời dự kiến ​​sẽ bị thụt lại e dè với sự không chắc chắn. Tâm trí tò mò của đứa trẻ cố gắng tham gia vào bất cứ điều kiện nào do cha mẹ đưa ra mà không có sức mạnh ý chí của con nữa.

Chuyên gia giải đáp: Tại sao cha mẹ nên tránh đưa ra câu trả lời 'Có thể' cho con trẻ? - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Một nghiên cứu năm 2019 được công bố trên tạp chí Frontiers in Psychology, cho thấy rằng khi gặp những tình huống không chắc chắn, mọi người xây dựng mô phỏng tinh thần để dự đoán kết quả. "Hầu hết thời gian, những kết quả tưởng tượng này có xu hướng tiêu cực", nghiên cứu cho biết.

Khi cha mẹ cố gắng lảng tránh những yêu cầu của trẻ bằng cách trả lời tạm là "có thể", trẻ có thể ngừng tin tưởng vào cha mẹ.

Ở một nơi nào đó trong sâu thẳm đứa trẻ sẽ hình thành ấn tượng rằng cả cha và mẹ đều không đáng tin cậy. Vì vậy, lần sau trước khi yêu cầu bất cứ điều gì trẻ sẽ cố gắng thực hiện các yêu cầu theo cách của mình. Điều này thường dẫn đứa trẻ đi sai đường.

Chuyên gia giải đáp: Tại sao cha mẹ nên tránh đưa ra câu trả lời 'Có thể' cho con trẻ? - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Bạn nên làm gì

Một câu nói thẳng thẳng "có" hoặc "không" như một câu trả lời sẽ có ý nghĩa hơn bất kỳ lời giải thích nào. Tùy thuộc vào mức độ kiên quyết của trẻ đối với yêu cầu và bản chất của yêu cầu, hãy đưa ra lời khẳng định nhưng với một điều kiện ít nghiêm ngặt hơn. Tình trạng này không được làm trẻ mệt mỏi và cũng không được khiến trẻ phải làm những công việc nặng nhọc.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu của trẻ, hãy giải thích cho trẻ một cách hợp lý. Đưa trẻ vào cuộc thảo luận của bạn. Làm cho con bạn hiểu tại sao một số yêu cầu nhất định không được đáp ứng đúng lúc. Điều này sẽ phát triển mối quan hệ thân thiết với con bạn và cũng sẽ khuyến khích trẻ nói chuyện với bạn về các vấn đề của mình mà không do dự.

Theo Times of india

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Giống như người lớn, trẻ em cũng cần một số hình thức tập thể dục trong thói quen hàng ngày để giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Con bạn đang quan sát bạn và cố gắng bắt chước mọi thứ bạn làm, dù là tốt hay xấu. Vì vậy, điều quan trọng là phải có thói quen tập thể dục để tạo thói quen vận động cho trẻ ngay từ đầu

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