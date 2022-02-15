'Các vấn đề về bố' có thể ảnh hưởng đến con gái như thế nào? Tìm hiểu ngay để chăm sóc tốt hơn 'hủ rượu mơ' quý giá của những ông bố nhé!

Cả thuật ngữ và khái niệm đằng sau cụm từ "các vấn đề về cha" đều không được công nhận về mặt lâm sàng. Tuy nhiên, nhiều lý thuyết tâm lý liên quan đến nó và các chuyên gia đã và đang tiếp tục nghiên cứu mối quan hệ của một người nào đó với cha của họ trong thời thơ ấu tác động đến họ như thế nào khi trưởng thành.

Nguồn gốc của thuật ngữ "các vấn đề về cha" vẫn chưa được biết rõ, tuy nhiên, khái niệm đằng sau nó có thể bắt nguồn từ ý tưởng về cha của Sigmund Freud, người sáng lập phân tâm học. Lý thuyết nảy sinh từ mối quan hệ tiêu cực với cha của một người.

Trong thuật ngữ hiện đại, "các vấn đề của cha" cũng theo cùng một ý tưởng, trong đó một đứa trẻ có mối quan hệ không tốt với cha của chúng, dẫn đến các vấn đề trong quá trình trưởng thành của chúng.

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Rất nhiều yếu tố có thể dẫn đến "vấn đề về cha" ở trẻ em, đặc biệt là khi chúng lớn lên.

Trong khi các thuật ngữ như "con gái của bố" chỉ mối quan hệ tích cực của con gái với cha, trong đó con gái được ưu ái, chăm sóc và quan tâm, "các vấn đề về bố" có thể nảy sinh khi mối quan hệ giữa cha và con gái bị ảnh hưởng bởi tinh thần, tình cảm và lạm dụng tình dục.

Ngoài ra, khi một đứa trẻ không nhận được tình yêu thương của người cha, có một người cha không quan tâm, cẩu thả, độc tài, điều đó cũng có thể dẫn đến việc trẻ gặp vấn đề. Như những người cha và con cái đều quan tâm, điều cực kỳ quan trọng là chúng được chăm sóc như nhau bởi cả bố và mẹ, nếu không, điều đó sẽ dẫn đến một sự phức tạp nhất định có thể cản trở quá trình trưởng thành nhân cách của con.

Ảnh hưởng đến tuổi trưởng thành

Trong cuộc đời của mỗi đứa trẻ, người cha là người vô cùng quan trọng. Mỗi đứa trẻ đều có mối quan hệ gắn bó sâu sắc với mẹ, nhưng có một người cha luôn bên cạnh, chăm sóc mọi nhu cầu của chúng và thể hiện mình là hình mẫu đàn ông hoàn hảo là điều vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của trẻ.

Tuy nhiên, khi một đứa trẻ bỏ lỡ tất cả những điều này trong cuộc sống, chúng có thể sẽ lớn lên với những vấn đề và cảm xúc chưa được giải quyết. Mặc dù việc này có thể ảnh hưởng rất nhiều đến lòng tự trọng, tinh thần và sự tự tin của con, nhưng khi bước vào tuổi trưởng thành, con có thể sẽ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề hơn.

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Những đứa trẻ lớn lên với mối quan hệ rắc rối với bố cũng có thể phát triển vấn đề gắn bó với người khác. Khi thời thơ ấu của con đầy rẫy những vấn đề, bất an, không tin tưởng, họ nhất định sẽ thấm nhuần những cảm xúc tệ hại giống như vậy khi lớn lên và bắt đầu cuộc sống nhiều bất an của chính mình khi trưởng thành.

Ví dụ, nếu cha của một người thân thiết quá mức với con, lạm dụng con gái, con có thể cảm thấy không an toàn khi ở gần bất kỳ ai và mọi người khác sau này. Cảm giác bất an chắc chắn luôn tồn tại. Điều này càng dẫn đến các mối quan hệ không ổn định, thiếu sự tin tưởng và nhiều tai hại hơn nữa.

Ngoài ra, trong một số trường hợp, khi nói đến phụ nữ, họ có thể thích hẹn hò với những người đàn ông lớn tuổi hơn, người mà họ có cảm giác có thể thay thế sự che chở như cha của họ.

Một người đối mặt với "các vấn đề về cha" có thể luôn sợ hãi. Không chỉ là nỗi sợ hãi mất đi ai đó, mà còn là sự cô đơn và cảm giác bị bỏ rơi. Do đó, điều này có thể khiến họ khao khát tình yêu, ai đó để đánh giá cao họ, ai đó khiến họ cảm thấy dễ chịu. Họ trở nên cực kỳ phụ thuộc vào người khác và liên tục tìm kiếm sự xác nhận và đảm bảo an toàn cho họ từ người khác.

Nó không chỉ là vấn đề mâu thuẫn chỉ với "con gái"

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Khi nói đến vấn đề về "việc làm cha", trước tiên phải hiểu rằng nó không chỉ giới hạn ở việc chăm sóc nuối dạy trẻ em gái. Những bé trai cũng có thể bị các vấn đề với cha của họ.

Xét rằng thuật ngữ này thường được sử dụng để mô tả vấn đề về bố với các bé gái, điều quan trọng cần lưu ý là nó có thể xảy ra với bất kỳ ai, không phân biệt giới tính. Bất cứ ai từng có thời gian khó khăn với cha mình đều có thể nảy sinh những cảm xúc phức tạp như vậy. May mắn thay, ngày nay ý tưởng rằng nam giới cũng có thể phát triển các vấn đề về cha đang trở nên được chấp nhận rộng rãi hơn.

Theo Times of india