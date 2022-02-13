Những thực phẩm này có thể gây hại cho sức khỏe răng miệng của con mà ba mẹ nên biết. Món thứ hai ĐẶC BIỆT sai lầm mà ba mẹ nào cũng sẽ bất ngờ

Nuôi dạy con 13/02/2022 11:52

Chăm sóc sức khỏe của trẻ là ưu tiên hàng đầu của các bậc cha mẹ. Ngoài các chức năng quan trọng với cơ thể, sức khỏe răng miệng cũng liên quan đến sức khỏe tinh thần. Ngoài ra, sức khỏe răng miệng là thứ thường xuyên bị bỏ sót và ít được quan tâm. 

Những thực phẩm này có thể gây hại cho sức khỏe răng miệng của con mà ba mẹ nên biết. Món thứ hai ĐẶC BIỆT sai lầm mà ba mẹ nào cũng sẽ bất ngờ - Ảnh 1

 

Răng và nướu cần được chăm sóc và chú ý nhiều như bất kỳ bộ phận nào khác trên cơ thể và việc khám sức khỏe tổng quát thường xuyên là rất quan trọng để đảm bảo răng và nướu có sức khỏe tốt nhất. Sâu răng, mảng bám, đau răng, sứt mẻ hoặc răng vàng ố răng là một số vấn đề răng miệng mà người ta có thể gặp phải trong cuộc sống hàng ngày do vệ sinh kém hoặc chế độ ăn uống không lành mạnh. Dưới đây là năm loại thực phẩm tồi tệ nhất mà bạn nên giảm thiểu trong chế độ ăn của trẻ để ngăn ngừa bất kỳ tác hại nào cho răng của trẻ.

Kẹo

Những thực phẩm này có thể gây hại cho sức khỏe răng miệng của con mà ba mẹ nên biết. Món thứ hai ĐẶC BIỆT sai lầm mà ba mẹ nào cũng sẽ bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Dù là bánh kẹo hay đồ ngọt, bất kỳ đồ ăn nào dính vào răng đều không tốt cho sức khỏe răng miệng vì chúng là ''bữa tiệc'' của vi khuẩn. Ngoài đồ nếp ngọt, đồ nếp chua cũng cực kỳ có hại cho sức khỏe răng miệng vì chứa axit làm mòn men răng.

Trái cây có múi

Những thực phẩm này có thể gây hại cho sức khỏe răng miệng của con mà ba mẹ nên biết. Món thứ hai ĐẶC BIỆT sai lầm mà ba mẹ nào cũng sẽ bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa

 

Giống như các loại trái cây chua, các loại trái cây và nước trái cây họ cam quýt cũng có hàm lượng axit cao gây hại cho men răng. Chanh, quýt và cam đều có tính axit, cam là lựa chọn an toàn nhất vì ít axit nhất. Hãy đảm bảo rằng con bạn tiêu thụ những loại trái cây này ở mức độ vừa phải và sử dụng ống hút khi uống nước cam, quýt để không xảy ra tiếp xúc trực tiếp với răng.

 

Bắp rang bơ

Những thực phẩm này có thể gây hại cho sức khỏe răng miệng của con mà ba mẹ nên biết. Món thứ hai ĐẶC BIỆT sai lầm mà ba mẹ nào cũng sẽ bất ngờ - Ảnh 4
Ảnh minh họa

 

Mặc dù bắp rang bơ được làm từ ngô nguyên hạt và là một món ăn nhẹ rất lành mạnh, nhưng nó thường có thể bị mắc kẹt dưới lớp niêm mạc của nướu và tàn phá dưới dạng nhiễm trùng nướu răng. Đánh răng sau khi ăn bỏng ngô rất được khuyến khích vì nó giúp loại bỏ các mảnh bám bắp rang bị mắc kẹt lại trên răng.

Đồ uống có ga

Những thực phẩm này có thể gây hại cho sức khỏe răng miệng của con mà ba mẹ nên biết. Món thứ hai ĐẶC BIỆT sai lầm mà ba mẹ nào cũng sẽ bất ngờ - Ảnh 5
Ảnh minh họa

 

Trẻ em có răng mềm, rất nhạy cảm với đồ uống nóng hoặc lạnh. Đồ uống có ga không chỉ không tốt cho cơ thể mà còn không tốt cho răng miệng. Răng tiếp xúc với axit cacbonic có trong những thức uống này dẫn đến tổn thương men răng, khiến răng dễ bị sâu. Súc miệng sau khi uống đồ uống có ga là cách tốt nhất để giảm thiểu tác dụng phụ của những đồ uống này.

Khoai tây chiên

Những thực phẩm này có thể gây hại cho sức khỏe răng miệng của con mà ba mẹ nên biết. Món thứ hai ĐẶC BIỆT sai lầm mà ba mẹ nào cũng sẽ bất ngờ - Ảnh 6
Ảnh minh họa

 

Khoai tây chiên và các loại bánh quy giòn khác chứa một lượng lớn tinh bột sẽ được chuyển hóa thành đường sau khi hấp thụ và gây hại cho răng. Ngoài ra, những đồ ăn này cũng có xu hướng mắc kẹt giữa các kẽ răng và thúc đẩy vi khuẩn có trong mảng bám răng. Những mảnh vụn này bám vào răng càng lâu, vi khuẩn càng có nhiều thời gian để ăn chúng và khả năng sâu răng hình thành càng cao. Hãy chắc chắn rằng bạn yêu cầu trẻ đánh răng đúng cách để loại bỏ các mảnh vụn còn sót lại.

Theo Times of india

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