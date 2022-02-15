Những lý do vì sao ba mẹ nên khuyên con hoạt động thể chất. Con càng chăm chỉ vận động ba mẹ càng nhận thấy được lợi ích tuyệt vời này!

Nếu con bạn quan sát bạn tập thể dục, chúng sẽ có xu hướng tự thiết lập thói quen tập thể dục nhiều hơn. Khuyến khích con bạn bằng cách nói cho chúng biết lợi ích của việc tập thể dục hoặc tìm những cách thú vị khác nhau để tập thể dục cùng con. Hoạt động thể chất rất quan trọng đối với tất cả trẻ em. Nếu con bạn có các lưu ý về sức khỏe chẳng hạn như tình trạng sức khỏe đặc biệt hoặc có nhu cầu đặc biệt, bạn nên nói chuyện với bác sĩ hoặc chuyên gia y tế khác.

Với sự ra đời của điện thoại di động, số lượng trẻ em bỏ nhà đi chơi ngày càng giảm. Thực tế là, trẻ em ngày càng mạnh mẽ và kiên cường hơn nhưng với sự phổ biến của điện thoại di động, việc khuyến khích chúng hoạt động thể chất ngày càng trở nên khó khăn hơn. Chỉ với những thủ thuật phù hợp, bạn có thể làm cho việc tập thể dục trở nên thú vị và khuyến khích trẻ tập thể dục theo thói quen để tạo ra một lối sống lành mạnh.

Khuyến khích con làm việc nhà bằng cách tự mình làm việc nhỏ mà con có thể đảm đương. Hãy khuyến khích con hạn chế sử dụng ti vi, điện thoại thông minh và bắt đầu đi bộ đến các cửa hàng gần đó thay vì lái xe. Thay vì xem tivi sau bữa tối, hãy khuyến khích con bạn thiết lập cách vận động và hướng dẫn một vài hoạt động vui chơi mà chúng có thể làm với bạn bè và gia đình.

Là cha mẹ, tất cả những gì bạn có thể làm là tạo ra một môi trường phù hợp cho con. Để khuyến khích con, bạn có thể thiết lập một thói quen trong gia đình. Những hoạt động bạn làm trong gia đình có ảnh hưởng rất sâu sắc đến trẻ em.

Một đứa trẻ thấy bố mẹ thức dậy sớm và tập thể dục thường xuyên sẽ truyền cảm hứng cho con ở thời thơ ấu và dẫn dắt con đến với những bài tập như chạy marathon để nâng cao lối sống lành mạnh cho con.

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Lập kế hoạch cho thói quen hàng ngày của bạn theo cách đảm bảo rằng gia đình bạn vận động ít nhất 60 phút mỗi ngày với các hoạt động từ không chính thức, bận rộn đến các môn thể thao có kế hoạch. Dưới đây là một số cách mà bạn có thể làm điều này:

Bắt đầu sớm về việc khuyến khích con vận động. Trẻ nhỏ thích vui chơi và năng động. Khuyến khích vận động và vui chơi an toàn, thân mật hơn với con có thể giúp xây dựng nền tảng vững chắc cho lối sống năng động.

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Hãy nêu gương tốt bằng cách sống tích cực cho bản thân.

Hãy tập thể dục trở thành một phần thói quen hàng ngày của bạn bằng cách tham gia các chuyến du lịch cùng gia đình hoặc chơi thể thao cùng nhau để con có thể học hỏi và làm theo.

Cung cấp cho con bạn những ý tưởng và những điều khuyến khích về việc tập thể dục.

Tập thể dục có thể được thực hiện với rất nhiều niềm vui như nhảy theo điệu nhảy Bollywood, chơi với các dụng cụ tập luyện hoặc các hoạt động đơn giản như dắt thú cưng đi dạo hay láu xe đạp để đi lấy sữa cho mẹ.

Đưa những đứa trẻ đến những nơi con có thể vận động thể chất chẳng hạn như công viên công cộng, sân vận động bóng chày hoặc sân bóng rổ.

Có thái độ tích cực về hoạt động thể chất khi con bạn tham gia và khuyến khích chúng quan tâm đến các hoạt động mới.

Làm cho giờ giải lao trở nên thú vị. Các hoạt động giải trí có thể là lúc làm bất cứ thứ gì con bạn thích, có tổ chức hoặc không có tổ chức. Các hoạt động có thể bao gồm từ các môn thể thao nhóm hoặc hoạt động cá nhân đến các hoạt động giải trí như đi bộ, chạy, trượt tuyết, đạp xe, bơi lội, hoạt động vui chơi hoặc chơi khi rảnh rỗi là rất bổ ích cho con.

Hãy chắc chắn rằng con an toàn! Luôn cung cấp các biện pháp bảo vệ như mũ bảo hiểm, miếng đệm cổ tay hoặc miếng đệm đầu gối cho các hoạt động như đi xe đạp, xe tay ga, trượt ván, trượt patin và các hoạt động khác có nguy cơ chấn thương cao cho con. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng các hoạt động thể thao phù hợp với lứa tuổi của con bạn.

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Vui chơi tràn đầy năng lượng luôn là một cách thú vị để một đứa trẻ năng động hơn. Trẻ sơ sinh bắt tay và tập đá, trẻ mới biết đi và trẻ lớn chạy, nhảy, xoay người, nhảy và múa máy nhiều hơn nữa.

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Trẻ em dưới 1 tuổi nên chơi trên sàn nhiều hơn. Trẻ em từ một đến ba tuổi nên tập thể dục ít nhất ba giờ một ngày. Trẻ em từ 3 đến 5 tuổi nên tập thể dục ít nhất ba giờ một ngày. Điều này bao gồm cả một giờ chơi và tập luyện tích cực. Trẻ em từ 5 đến 18 tuổi nên tập ít nhất một giờ tập thể dục vừa phải đến mạnh và vài giờ tập thể dục nhẹ mỗi ngày. Và ít nhất ba ngày một tuần, điều này nên bao gồm các hoạt động tăng cường cơ và xương. Thanh niên trên 18 tuổi nên kết hợp các bài tập thể dục vừa phải và mạnh mẽ để bao gồm các hoạt động đầy đủ nói chung. Và ít nhất hai ngày một tuần, họ nên thực hiện một số hoạt động tăng cường cơ bắp.

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Con bạn có thể tham gia vào các hoạt động thể chất trong những khoảng thời gian ngắn trong ngày. Điều quan trọng là con bạn hoạt động thể chất đầy đủ. Và con bạn càng hoạt động thể chất nhiều, ngồi ù lỳ càng ít thời gian thì con bạn càng ngoan và có sức khỏe tốt hơn.

Theo Times of india