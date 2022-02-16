Trẻ em ở Hà Lan là một trong số những trẻ em hạnh phúc nhất thế giới, bí quyết đơn giải ai cũng ngạc nhiên

Đối với báo cáo, họ đã xếp hạng các quốc gia dựa trên sức khỏe tinh thần, sức khỏe thể chất và sự phát triển của cả các kỹ năng học tập và xã hội của trẻ em. Hà Lan đứng đầu bảng xếp hạng về cả ba kết quả phúc lợi, theo sau lần lượt là Đan Mạch và Na Uy. Các nhà nghiên cứu tin rằng có một số lý do khiến trẻ em Hà Lan hạnh phúc nhất trên thế giới. Các báo cáo nêu rõ rằng thu nhập, giáo dục, nhà ở và tình trạng sức khỏe của đất nước là một số lý do chính khiến đất nước trở thành một nơi tốt hơn để sống cho trẻ em.

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Hà Lan chủ yếu theo phong cách nuôi dạy con quyết đoán để dạy những đứa con nhỏ của họ. Họ lắng nghe những suy nghĩ và ý kiến ​​của con mình, nhưng đồng thời, họ cũng truyền đạt những gì ba mẹ cảm thấy là đúng. Nó giúp giảm xung đột giữa trẻ em và cha mẹ ở nhà. Tính quyết đoán thường bị nhầm lẫn với tính hiếu chiến, nhưng hai chủ đề này khá trái ngược nhau. Theo phong cách này, cha mẹ cần phải nói lên nhu cầu của mình một cách tôn trọng, lắng nghe một cách đồng cảm và mẫu mực với con. Nó giúp duy trì tình yêu thương và sự ấm áp giữa trẻ em và cha mẹ.

Giao tiếp cởi mở

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Giao tiếp tốt là chìa khóa để xây dựng một mối quan hệ bền chặt. Người Hà Lan nổi tiếng là người cởi mở khi nói về những chủ đề mà phụ huynh ở các nước khác không cảm thấy thoải mái khi thảo luận. Điều này giúp tạo niềm tin cho trẻ em và giúp con trẻ có mối quan hệ tốt với cha mẹ. Từ thời thơ ấu, những đứa trẻ Hà Lan đã được dạy để nói lên suy nghĩ của chúng. Hơn nữa, họ có quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận.

Gia đình trên hết

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Người Hà Lan coi trọng gia đình và ưu tiênhơn tất cả. Ngay cả khi cha mẹ có lịch trình bận rộn, họ cũng không bao giờ quên mua một ít đồ cho gia đình. Trẻ em thường xuyên ăn tối với cha mẹ và tham gia các hoạt động khác cùng gia đình. Hơn nữa, cả cha và mẹ đều có vai trò bình đẳng trong việc nuôi dạy con cái. Họ cũng có một ngày nghỉ làm việc được phép hợp pháp để bố trông con. Điều này khiến cha mẹ Hà Lan được biết đến là những người hạnh phúc nhất trên thế giới và cha mẹ hạnh phúc nuôi dạy những đứa trẻ hạnh phúc.

Trường học không cạnh tranh

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Khi nói đến trường học và giáo dục, người Hà Lan coi trọng sự đa dạng và hòa nhập. Cha mẹ có một thái độ lành mạnh đối với con cái và tương lai của chúng. Họ coi con họ như những cá nhân hơn là những gì con phải vượt được hơn bản thân con. Do đó, họ không tạo áp lực cho những đứa trẻ của mình phải học tốt hoặc đạt số điểm cao. Họ để con tự chọn con đường và ủng hộ quyết định của con. Họ thực tế về điểm mạnh của con cái họ và cho phép con tự do khám phá ranh giới của chúng.

Theo Times of india