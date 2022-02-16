Các nguyên nhân khiến con nghiên răng khi ngủ và những chú ý mà ba mẹ nào cũng cần lưu tâm

Trẻ mới biết đi cọ xát răng vào nhau khi ngủ vào ban đêm là điều bình thường. Hầu hết trẻ em đều phát triển thói quen này theo thời gian, trong khi một số trẻ phải vật lộn trong một thời gian dài. Đây là lý do tại sao trẻ nghiền nghiến răng và làm thế nào để loại bỏ thói quen này.

Nghiến răng hay còn gọi là tật nghiến răng thường gặp ở trẻ sơ sinh. Khoảng 50% trẻ em nghiến răng. Hầu hết trẻ em bắt đầu làm điều đó khi chúng được mười tháng tuổi. Khi đến tuổi này, một số răng trên và dưới bắt đầu nhú. Con tò mò về sự thay đổi này trong miệng và thường nghiến răng. Một số trẻ em thậm chí làm điều đó do sự sắp xếp của răng trên và dưới không đúng cách. Đau tai và căng thẳng ở trẻ lớn cũng có thể là lý do khiến răng bé nghiến chặt.

Vấn đề sức khỏe là một vấn đề cần quan tâm

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Nguyên nhân chính xác tại sao trẻ nghiến răng vẫn chưa được biết đến. Có một số yếu tố có thể đóng một vai trò trong đó. Đôi khi nghiến răng có thể là do một số tình trạng sức khỏe nghiêm trọng như chứng ngưng thở khi ngủ. Trong tình trạng này, trẻ có thể khó thở, khiến cơ thể phải vận động cơ miệng để kiểm soát đường thở để oxy đi qua dễ dàng. Điều này dẫn đến việc nghiến răng. Nói chung, nghiến răng không phải là một vấn đề đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu con bạn ngáy khi ngủ kèm theo nghiến răng thì tốt hơn hết bạn nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ về tình trạng của con bạn.

Làm thế nào để giúp con bạn

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Mài răng lâu ngày có thể bị mòn răng. Điều quan trọng là phải tìm kiếm sự trợ giúp y tế trong tình huống như vậy. Cho dù nguyên nhân là do thể chất hay tâm lý, trẻ em có thể kiểm soát chứng nghiến răng bằng cách tắm nước ấm hoặc tắm vòi sen, nghe một vài phút nhạc nhẹ nhàng hoặc đọc sách trước khi đi ngủ.

Điều này có thể giúp giảm căng thẳng ở trẻ nhỏ. Nếu con bạn cũng khó ngủ, đừng lãng phí thời gian mà hãy tìm kiếm sự giúp đỡ của chuyên gia. Sau khi đánh giá, nha sĩ sẽ có thể giúp bạn biết loại điều trị nào là cần thiết. Họ có thể kê đơn một dụng cụ bảo vệ miệng hoặc phương pháp điều trị khác để giúp trẻ vượt qua vấn đề này.

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Theo Times of india