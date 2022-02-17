Làm thế nào trẻ sơ sinh có thể học hỏi ngay từ trong bụng mẹ và 4 cách để giúp chúng làm điều đó!

Xem xét tầm quan trọng của việc học này và điều kiện nó có thể gây ra, sau đây sẽ là những chia sẻ giúp bạn biết thêm một chút về loại hình giáo dục này và những cách mà chúng ta có thể thực hiện nó với tư cách là cha mẹ.

Mặc dù chúng ta không có trí nhớ về một số giai đoạn rất sớm của sự tồn tại của mình, nhưng sự thật là sự học hỏi mà chúng ta thu được khi còn trong bụng mẹ tạo ra trong chúng ta những cảm giác và liên tưởng nhất định đi kèm với chúng ta trong suốt cuộc đời.

Giáo dục và học tập trước khi sinh là một chủ đề không được phổ biến rộng rãi hoặc không được nhiều người biết đến ở cấp độ xã hội. Sự phát triển này là sinh học, nhưng cũng là tâm linh và giáo dục, và nó liên quan chặt chẽ và phụ thuộc vào sự tiếp xúc và giao tiếp có ý thức hoặc vô thức mà chúng ta, với tư cách là cha mẹ có với em bé khi nó còn trong bụng mẹ.

Những gì em bé có thể học khi còn ở trong bụng mẹ

Nhà khoa học nổi tiếng và thành công, Annie Murphy Paul, khẳng định rằng theo nghiên cứu gần đây, một em bé học hỏi ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Mặc dù nó có thể khó tin, hoặc thậm chí nó vẫn chưa được nói đến cho đến nay, nhưng những kiến ​​thức này có thể là quan trọng nhất.

Chúng biết và học được âm thanh của giọng mẹ : Vì những lý do hiển nhiên, giọng nói của người đang bế em bé trong bụng mẹ là giọng nói mà chúng xác định nhất và cũng là giọng nói mà chúng thích nhất. Đó là sự công nhận, vì vậy nó là sự học hỏi và liên kết trước.

Chúng tìm hiểu về mùi vị : Chúng ta có thể nghĩ rằng em bé không thể nhận biết được mùi vị, nhưng điều này không đúng. Sự thật là có rất nhiều hương vị của thực phẩm mà bà bầu ăn và thai nhi thường ăn chúng. Đó là lý do tại sao khi chúng được sinh ra và khi chúng lớn lên, chúng dường như có sở thích và khẩu vị với những loại thực phẩm đó.

Chúng học một ngôn ngữ : Dựa trên những gì chúng nghe được trong bụng mẹ, trẻ sơ sinh bắt đầu học ngôn ngữ của những người xung quanh và ngôn ngữ được nói ở nơi chúng sống. Trên thực tế, theo một nghiên cứu được công bố vào năm 2009, trẻ sơ sinh khóc với giọng của tiếng mẹ đẻ.

Học hỏi từ mẹ và cùng mẹ : Mọi thứ thuộc môi trường của phụ nữ mang thai từ mùi, âm thanh, cảm xúc, hoặc thậm chí các sản phẩm mà cô ấy sử dụng, đều được em bé tiếp nhận theo một cách nào đó. Dữ liệu này và những nhận thức mà em bé nhận được thông qua mẹ của chúng được kết hợp dưới dạng thông tin.

Làm thế nào chúng ta có thể dạy em bé trong giai đoạn này

Thông qua xúc giác : Khi chúng ta dùng tay vuốt ve bụng bầu hoặc đưa những đồ vật có kết cấu khác nhau lên khu vực này, em bé có thể tiếp nhận những chuyển động này. Kích thích này được truyền cho đến khi nó đến não và kích thích các chuyển động trên phần này của não.

Thông qua thị giác : Cả ánh sáng tự nhiên và nhân tạo đều có thể đến được với em bé qua bụng mẹ với các cường độ khác nhau. Trên thực tế, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng thai nhi có nhiều khả năng nhìn thấy các chấm có hình dạng khuôn mặt người hơn. Điều này cho thấy một đứa trẻ phản ứng với thế giới bên ngoài theo cách trước khi chúng tham gia vào thế giới ấy.

Thông qua thính giác : Với giác quan này, bé có thể nắm bắt và nhận thức được nhiều sự vật, tình huống và mọi người xung quanh. Các âm thanh được ghi lại và các em bé giữ chúng, mặc dù có lẽ trong tương lai chúng sẽ không thể nhớ một số bản nhạc nhất định. Vào khoảng tuần thứ 18 của thai kỳ, em bé sẽ có thể lắng nghe âm thanh dạ dày và nhịp tim của mẹ.

Thông qua hệ vận động và trạng thái cảm xúc : Khi còn trong bụng mẹ, bé đã có thể nhận biết được mẹ đã ở tư thế ổn định hay chưa, từ đó phát triển cân bằng. Con có một cảm giác rất phát triển về không gian cá nhân, một cái gì đó bắt nguồn từ tai trong của chúng. Ngoài ra, thai nhi có thể nhận biết các thông điệp qua nhau thai về trạng thái tâm lý và tinh thần của người mẹ.

Theo Brightside