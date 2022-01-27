Những đứa trẻ có nhiều thời gian vui chơi hơn với bố sẽ học hỏi nhanh hơn

Nuôi dạy con 27/01/2022 22:47

Người ta đã chứng minh rằng trong 4 tháng đầu tiên khi bắt đầu hành trình làm ba mẹ, các ông bố đã trải qua sự phát triển những cảm xúc khác nhau về động lực của người làm cha, mẹ. Sự thay đổi xảy ra đối với cả bố và trẻ, các bé nhờ có sự hiện diện và vui đùa của bố mà học được cách quản lý cảm xúc của mình. Và hóa ra đó cũng là lúc các bé đang học các kỹ năng cho cuộc đời mình.

Dưới đây là những điều tuyệt vời nhắn nhủ đến cho tất cả những người cha trên thế giới giá trị của họ đối với những đứa con đáng yêu của mình.

Những tháng đầu tiên của con rất quan trọng.

Những đứa trẻ có nhiều thời gian vui chơi hơn với bố sẽ học hỏi nhanh hơn - Ảnh 1

 

Từ những tuần đầu tiên, trẻ sơ sinh bắt đầu học cách suy nghĩ, tưởng tượng và tìm hiểu về những thứ xung quanh mình. Quá trình học tập được gọi là phát triển nhận thức và nó diễn ra dần dần. Người cha đóng góp rất nhiều vào quá trình này và cách tốt nhất để giúp quá trình này hiệu quả hơn cả là sự tham gia của bố ngay từ đầu.

Đến 2 tuổi, trẻ được kiểm tra bằng cách xem chúng có nhận biết được màu sắc và hình dạng hay không.

Những đứa trẻ có nhiều thời gian vui chơi hơn với bố sẽ học hỏi nhanh hơn - Ảnh 2

 

Một nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu từ Đại học Hoàng gia London, Đại học King's College London và Đại học Oxford. Các nhà nghiên cứu đã quay video các ông bố chơi với con 3 tháng tuổi của họ trong 3 phút trên một tấm chiếu trên sàn nhà, không có đồ chơi và quay video lại họ trong một buổi đọc sách sau khi đứa trẻ được 2 tuổi.

Họ nhận thấy rằng những em bé có sự gắn bó chặt chẽ với cha khi được 3 tháng tuổi có thể đạt điểm cao trong các bài kiểm tra khi được 2 tuổi, như các bài kiểm tra nhận biết hình dạng và màu sắc. Đó những đứa bé “từng trải” đã rút kinh nghiệm từ cha của chúng.

Hoạt động đọc rất tốt cho trẻ mới biết đi.

Những đứa trẻ có nhiều thời gian vui chơi hơn với bố sẽ học hỏi nhanh hơn - Ảnh 3

 

Ngoài các kết quả chính và các cuộc thảo luận, người ta đã công bố rằng các hoạt động đọc sách có lợi cho sự chú ý, khả năng giải quyết vấn đề và ngôn ngữ của trẻ. Do đó, những người cha đã dành thời gian đọc sách cho con cái của họ ngay từ khi còn nhỏ, một cách bình tĩnh và nhạy cảm, điều đó đã góp phần vào sự phát triển nhận thức của các con.

Sự tương tác của người cha với trẻ sơ sinh cũng có thể tác động đến hành vi xã hội của trẻ sau này.

Những đứa trẻ có nhiều thời gian vui chơi hơn với bố sẽ học hỏi nhanh hơn - Ảnh 4

 

Hành vi xã hội của một đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi sự tương tác giữa cha và bé. Để thân thiết hơn trong cuộc sống của con, bố có thể là cùng con vui chơi một buổi ở sân sau hoặc những thử thách trong nhà có thể giúp con bạn tương tác với thế giới bên ngoài và trở nên năng động hơn.

Theo Brightside

Cha hiến tạng con gái 9 tuổi sau khi qua đời để trái tim con tiếp tục đập

Cha hiến tạng con gái 9 tuổi sau khi qua đời để trái tim con tiếp tục đập

Một người cha Trung Quốc đã quyết định hiến tạng con gái 9 tuổi của mình sau khi cô bé qua đời với mong muốn trái tim con sẽ tiếp tục được đập.

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